"Huawei, 8 çekirdekli Ascend D3 modelini MWC 2014 etkinliğine getirecek"





Yıl başındaki CES 2014 fuarında Ascend Mate 2 modelini tanıtan ve daha önce lanse ettiği Honor 3X ve Honor 3C'yi sergileyen Huawei, MWC 2014 etkinliğine de iddialı hazırlanıyor.





İnternete sızdırılan görsellere göre Huawei, Ascend D3 amiral gemi modeli ile ay sonunda karşımıza çıkacak. Modelin ilgi çeken yönü ise işlemcisi.





Ascend Mate 2 modelinde 4 Cortex-A9 çekirdeği ve Mali-T450 grafik birimi taşıyan Kirin 910 yongaseti yer almaktaydı. Huawei, Ascend D3 modelinde ise Kirin 920 yongasetine yer verecek.





Hisilicon ile ortak geliştirilen Kirin 920, 8 çekirdekli bir yapıda olacak ve 1.8GHz saat hızında çalışacak. Ancak big.LITTLE formunda olduğu için çalışan çekirdek sayısı 4 ile sınırlı olacak. Ancak Kirin 920 yongasetinin Galaxy S4 modelindeki Exynos 5 Octa 5410 yongasetinden performans olarak daha ileride olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Ascend D3 modelinin kasası 6.3mm gibi iddialı bir kalınlığa sahip olacak.





Huawei henüz etkinlik için bir davetiye göndermiş değil. Bu bakımdan cihazın hangi gün tanıtılacağı tam olarak bilinmiyor.