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"Huawei, 8 çekirdekli Ascend D3 modelini MWC 2014 etkinliğine getirecek"

5 yıl
10,3b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl başındaki CES 2014 fuarında Ascend Mate 2 modelini tanıtan ve daha önce lanse ettiği Honor 3X ve Honor 3C'yi sergileyen Huawei, MWC 2014 etkinliğine de iddialı hazırlanıyor.

İnternete sızdırılan görsellere göre Huawei, Ascend D3 amiral gemi modeli ile ay sonunda karşımıza çıkacak. Modelin ilgi çeken yönü ise işlemcisi.

Ascend Mate 2 modelinde 4 Cortex-A9 çekirdeği ve Mali-T450 grafik birimi taşıyan Kirin 910 yongaseti yer almaktaydı. Huawei, Ascend D3 modelinde ise Kirin 920 yongasetine yer verecek.

Hisilicon ile ortak geliştirilen Kirin 920, 8 çekirdekli bir yapıda olacak ve 1.8GHz saat hızında çalışacak. Ancak big.LITTLE formunda olduğu için çalışan çekirdek sayısı 4 ile sınırlı olacak. Ancak Kirin 920 yongasetinin Galaxy S4 modelindeki Exynos 5 Octa 5410 yongasetinden performans olarak daha ileride olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Ascend D3 modelinin kasası 6.3mm gibi iddialı bir kalınlığa sahip olacak.

Huawei henüz etkinlik için bir davetiye göndermiş değil. Bu bakımdan cihazın hangi gün tanıtılacağı tam olarak bilinmiyor.  

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mu5tafa 5 yıl en beğenilen
tr ye gelmedikten sonra neyi tanıtırlarsa tanıtsınlar.
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mandepxl 5 yıl
gösteripte vermedikten sonra ne yapalım,daha honor serisi gelmedi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
honor 3c ve honor 3x Türkiyeye gelmiyeçeği kesinmi adamlar cine yetiştiremiyor avrupada daha sonra satışa sunulur p6 3 ay sonra türkiyeye gelmişti
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muhlis bey 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
honor 3c ve honor 3x Türkiyeye gelmiyeçeği kesinmi adamlar cine yetiştiremiyor avrupada daha sonra satışa sunulur p6 3 ay sonra türkiyeye gelmişti

consumer.huawei.com/...
Huawei nin kendi sitesinde bu telefonlardan iz yok. Oldukça garip.
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mr.babacan 5 yıl
Aman arkadaşlar gaza gelmeyin haberi görmezden sayın. Honor serisi gelecek diye heyecandan bir hal olduk, hevesimiz kursağımızda kaldı! Dünyada bir sürü elektronik fiyat performans ürünü varken biz Türkiye'de keçinin olmadığı yerde koyunlara Abdurrahman Çelebi demeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
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muhlis bey 5 yıl mr.babacan
mr.babacan
Aman arkadaşlar gaza gelmeyin haberi görmezden sayın. Honor serisi gelecek diye heyecandan bir hal olduk, hevesimiz kursağımızda kaldı! Dünyada bir sürü elektronik fiyat performans ürünü varken biz Türkiye'de keçinin olmadığı yerde koyunlara Abdurrahman Çelebi demeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.

Kesinlikle haklısın. Aslında bi konu açıp hangi telefonu istiyorsunuz diye anket yapsak ardından topluca getirip isteyenlere dagıtsak. Cok hayal kurdum galiba : )
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mu5tafa 5 yıl
Vodafone satar yine.
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frislusw 5 yıl
Cok cok iyi bir grafik islemcisi var ama kendi islemcisi grafik islemci ile uyumlu duzgun performans gosterirmi acaba snapdragon 805 ile mali 450 gelme ihtimali olsa keske :))
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jolawe 5 yıl frislusw
frislusw
Cok cok iyi bir grafik islemcisi var ama kendi islemcisi grafik islemci ile uyumlu duzgun performans gosterirmi acaba snapdragon 805 ile mali 450 gelme ihtimali olsa keske :))

adreno 420 yerine mali 450 yimi istiyosun yani :)
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inexo 5 yıl
sanki bana getiriyor
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carman 5 yıl
ya şu çindeki telefonlar te ye gelse satar ya millet samsungdan giriş seviyesi alacağına bunları alır aynı paraya ve prta üst seviye telefon almış olurlar
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E_Aydin35 5 yıl
Huawei iyi çıkışlar yaptığı geçen seneyi aynı performansta devam ettiriyor anlaşılan.. Sunduğu teknolojiyi uygun fiyat politikası ile kullanıcı karşısına çıkartırsa satışlar patlam abile yaşayabilir...
8 çekirdekli big.Little teknolojisi gerçekten çok başarılı düşük enerji tüketimi ve performans sunuyor. Bu teknoloji uygun fiyatlı olursa çok satış yapar ve "yaygınlaşır".
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qazrfv 5 yıl
D2 su ve toza karşı dayanıklıydı bununda dayanıklı olma ihtimali yüksek.
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Atmosfx 5 yıl
Sen yeni telefon tanıtmayı bırakta ilk önce şu çıkardığın honor serisinin dağıtımını adam akıllı yap,, daha buraya gelmedi kaç ay oldu tel çıkalı birçok avrupa ülkesinede göndermediniz,, yani kısaca iyi güzelde banamı güzel?
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carter 5 yıl
Türkiye'ye inş. gelir. Piyasaya girsinler de millet daha ucuza akıllı telefon alsın.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Ya böle yuvarlak hatlı plastik telefonlardan bıktım yemin ederim. Arabalardaki B sınıfı gibi hepsi mi çirkin olur kardeşim.
Malzeme ve design degişikliği şart.
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