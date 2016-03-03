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Huawei, 9 Martta düzenleyeceği etkinliğin teaser görüntüsünü paylaştı

Önemli akıllı telefon üreticilerinden Huawei, yeni tepe modeli P9 için geri sayımı başlattı. Şirket 9 Martta düzenleyeceği etkinliğe ait ilk teaser görüntüsünü kullanıcılarla paylaştı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei, 9 Martta düzenleyeceği etkinliğin teaser görüntüsünü paylaştı
 
Huawei, P ve Mate serileriyle birlikte iki farklı tepe model çıkarıyor. Mate serisi genellikle büyük ekranı ergonomik tasarımla sunmaya odaklanırken P serisinin ise farklı özelliklerle öne çıkma peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Mate 8 ile birlikte beğeni toplamayı başaran şirket bu kez P9 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

9 Mart tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde özel bir etkinlik düzenleyecek şirket, tahmin edeceğiniz gibi etkinlikte P9 modelini resmiyete kavuşturacak. Almanya'nın gelenekleriyle örtüşen bir teaser yayınlayan şirket bardağa doldurulan bira animasyonu paylaşarak etkinliği işaret etmiş bulunuyor.
Kısa bir süre önce tanıtılması beklenen P9'un önemli görüntüleri de sızdırılmıştı. Görüntülerde modelin çift arka kameraya sahip olacağı açıkça görülüyor, bunun yanı sıra Kirin 950 çipset, 5.2 inç Full HD ekran, 3 GB bellek ve 3900 mAh batarya da beklenen diğer özellikler arasında. 
Huawei geçmişte 2K ekranın gereksiz olduğuna dair bazı açıklamalar yapmıştı. Şirketin bu fikri sürdürerek Full HD'de kararlı olduğunu görüyoruz. Ayrıca P serisi genellikle inceliği ile ön plana çıkan bir seri, 3900 mAh bataryaya sahip olması beklenen P9'un bu konuda neler yapacağı da ayrı bir merak konusu. Diğer özellikleri ve fiyatı öğrenmek için ise 9 Martı beklememiz gerekiyor. 

http://www.gsmarena.com/huawei_holding_a_march_9_event_in_berlin_p9_expected-news-17016.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 3 yıl
Aaa bira mı ne kadar ahlaksızlar Huawei almayın diyecek gerizekalılar çıkacağından eminim.
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