Huawei, ABD telekom altyapısı pazarıyla artık daha az ilgilenecek





Son yıllarda yukarı doğru bir ivme yakalayan ve akıllı telefon pazarında en üst sıraları hedefleyen Çinli teknoloji devleri, bununla birlikte devlet destekli bankalardan alınan krediler nedeniyle pek çok ülkede siber ajanlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bunda firmanın 1987 yılında emekli bir asker tarafından kurulmuş olmasının da payı büyük.





Yapılan suçlamalar nedeniyle büyük çaplı olmasa da ekonomik olarak yara alan firmalar, bu imajlarını global pazarda silebilmek için büyük çaba sarfediyor. Ancak bu suçlamalar zaman zaman kötü sonuçlara da yol açabiliyor.





Dünyanın aynı zamanda en büyük ikinci telekom altyapı ve ekipman üreticisi olan Huawei, ABD altyapı pazarına daha az ilgi göstereceğini açıkladı. Başkan yardımcısı Eric Xu tarafından yapılan açıklamada, ABD telekom pazarında Çinli firmalara karşı yöneltilen güvenlik suçlamalarının son derece ürkütücü olduğu ve artık firmanın ABD pazarı ile daha az ilgileneceğini dile getirildi.





Huawei kurumsal bölümü yeni ekipman satışları ile büyümeyi hedefliyordu ve 2017 yılında beklenti 15 milyar dolar gelir elde etmekti. Ancak ABD pazar stratejisi nedeniyle hedef 10 milyar dolara düşürüldü. Geçen yıl 1.9 milyar dolar gelir elde eden kurumsal bölümün bu yıl 1 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Bölümün geçen yıl tüm gelirlere katkısı yüzde 5 oranında olmuştu.





Huawei ABD telekom pazarında önemli düşüşler yaşıyor. Firma, tamamen çekilmese de Ar-Ge merkezinde 500-800 kişiyi işten çıkaracak ve mühendislik ekibini de küçültecek. Bu yıldan itibaren Avrupa gibi önemli pazarlara yoğunlaşacak.

http://www.reuters.com/article/2013/04/23/us-huawei-enterprise-idUSBRE93M03P20130423