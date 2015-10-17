Huawei, Android 6.0 güncellemesi için liste yayımladı

Google'ın Android 6.0 işletim sisteminin kaynak kodlarını dağıtmaya başlaması ile birlikte mobil cihaz üreticilerinin de takvimleri belli olmaya başladı. LG'nin ardından Huawei de hangi cihazların güncelleme alacağını açıkladı.





Firmanın çeşitli seriler altındaki akıllı telefonlarından güncellemeyi ilk alacak olan modeller şu şekilde sıralanıyor:









Huawei P8

Huawei Mate 7

Huawei Mate S

Huawei P8 Youth Edition

Huawei P8 Max

Huawei Maimang 4 (G8)

Huawei G7

Huawei G7 Plus









Firmanın popüler Honor akıllı telefon serisinde de güncelleme alacak cihazlar şu şekilde:





Huawei Honor 7

Huawei Honor 7i

Huawei Honor 6

Huawei Honor 6 Plus,

Huawei Honor X2

Huawei Honor 4X

Huawei Honor Play 4C





Görüldüğü kadarıyla elinde en geniş liste olan Huawei durumunda. Daha sonra Sony ve HTC onu takip ediyor. ( Tüm Liste ) Firmanın Kasım ayında güncelleme için çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Bu bakımdan amiral gemi seviyesinde yıl sonuna doğru başlayacak olan güncelleme yeni yıl başlarında da diğer modellere yayılacaktır.





Firmanın orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarına kadar güncellemeyi genişletmiş olması sevindirici. Bununla birlikte Huawei G8 modeli sadece Çin versiyonunda güncellemeyi alacak gibi görünüyor ancak ileride daha net bir listenin duyurulması söz konusu.

http://www.talkandroid.com/269578-huawei-announces-when-some-of-their-smartphones-will-get-android-6-0/