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Huawei, Android 6.0 güncellemesi için liste yayımladı

3 yıl
2,9b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, Android 6.0 güncellemesi için liste yayımladı

Google'ın Android 6.0 işletim sisteminin kaynak kodlarını dağıtmaya başlaması ile birlikte mobil cihaz üreticilerinin de takvimleri belli olmaya başladı. LG'nin ardından Huawei de hangi cihazların güncelleme alacağını açıkladı.

Firmanın çeşitli seriler altındaki akıllı telefonlarından güncellemeyi ilk alacak olan modeller şu şekilde sıralanıyor:


Huawei P8
Huawei Mate 7
Huawei Mate S
Huawei P8 Youth Edition
Huawei P8 Max
Huawei Maimang 4 (G8)
Huawei G7
Huawei G7 Plus


Firmanın popüler Honor akıllı telefon serisinde de güncelleme alacak cihazlar şu şekilde:

Huawei Honor 7
Huawei Honor 7i
Huawei Honor 6 
Huawei Honor 6 Plus,
Huawei Honor X2
Huawei Honor 4X
Huawei Honor Play 4C

Görüldüğü kadarıyla elinde en geniş liste olan Huawei durumunda. Daha sonra Sony ve HTC onu takip ediyor. (Tüm Liste) Firmanın Kasım ayında güncelleme için çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Bu bakımdan amiral gemi seviyesinde yıl sonuna doğru başlayacak olan güncelleme yeni yıl başlarında da diğer modellere yayılacaktır. 

Firmanın orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarına kadar güncellemeyi genişletmiş olması sevindirici. Bununla birlikte Huawei G8 modeli sadece Çin versiyonunda güncellemeyi alacak gibi görünüyor ancak ileride daha net bir listenin duyurulması söz konusu. 

http://www.talkandroid.com/269578-huawei-announces-when-some-of-their-smartphones-will-get-android-6-0/ Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen
Huawei ve güncelleme
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kadirirdem 3 yıl
P7 ye nerde huawei gelmesi lazım
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Qonrul 3 yıl
vaat ettikleri gibi verseler bari
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Patren 3 yıl
adamlar listeye göre iyi veriyorlar
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alicanyavuztekin 3 yıl
1 senede lolipop getirmeye calisiyorlar 2018de huawei g7 gelir heralde :D
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viper17 3 yıl en beğenilen
Huawei ve güncelleme
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Das Boot 3 yıl
Ayıp la 2014'ün ortalarında çıkan P7'ye vermiyorlar
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