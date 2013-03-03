Huawei, Apple ve Samsung ile aynı klasmana çıkmanın hesaplarını yapıyor





Klon telefon üreticisi sınıfında teknolojisi ile adından söz ettiren üretici sınıfına doğru adım atan ZTE, Huawei gibi Çinli firmalar artık en iyi listelerinde de üst sıralara tırmanmaya başladı. Bunlardan birisi olan Huawei, gözünü ilk üç sıraya dikmiş durumda.





Huawei cihaz bölümü başkanı Wan Biao, bir röportajında gelecek için Samsung ve Apple'ı geçerek bir numaraya oturma planlarının olduğunu açıkladı. Biao, 5 yıl önce Apple ve Samsung'un akıllı telefon pazarında bulundukları konumu hatırlatarak, 5 yıl sonra neyin ne olacağını kimsenin kestiremeyeceğini ifade etti.





Huawei bu amaç için oldukça yoğun bir çaba sarfediyor. Gelirinin yüzde 10'unu Ar-Ge için ayıran şirket, diğer bir iddialı olduğu alan olan telekomünikasyon altyapısı tecrübelerini de mobil cihaz bölümüne aktarıyor. Firmanın son olarak tanıttığı Ascend P2 modeli 4G ağlarında 150Mbps gibi rekor hızları destekliyor. Hücresel bağlantı teknolojileri üzerine çalışan 10 000 Huawei mühendisi bulunmakta.





Huawei, bölgeye göre farklılık gösteren giriş ve orta seviye modellerle büyük bir pazar payı elde etmeyi umuyor. Ancak amiral gemi modelleri evrensel bir tasarıma sahip olacak. Bu tasarımla yeni amiral gemi modelleri yeni iPhone modelleriyle doğrudan rekabete girecek. Pazarlama konusunda büyük yatırımlar yapmayı hedefleyen firma, artık casusluk yoluyla rakip cihazların bilgilerini çaldığı şeklindeki iddialara da bir son vermeyi hedefliyor.





Huawei'nin akıllı telefon bölümünde ise 45 000 mühendisi bulunuyor. Mühendisler modelleri daha rekabetçi hale getirmek için var güçleriyle çalışıyor. Huawei, telekom sektöründeki tecrübesini kullanarak, daha kaliteli ses ve görüntü iletişimi sağlamak ve bu açıdan rakiplerinden ayrılmak istiyor. Firma en erken yılın sonlarında rekabette çıtayı yükseltmeyi umut ediyor.

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/9904492/Huawei-plots-to-overtake-Apple-and-Samsung.html