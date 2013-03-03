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Huawei, Apple ve Samsung ile aynı klasmana çıkmanın hesaplarını yapıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, Apple ve Samsung ile aynı klasmana çıkmanın hesaplarını yapıyor

Klon telefon üreticisi sınıfında teknolojisi ile adından söz ettiren üretici sınıfına doğru adım atan ZTE, Huawei gibi Çinli firmalar artık en iyi listelerinde de üst sıralara tırmanmaya başladı. Bunlardan birisi olan Huawei, gözünü ilk üç sıraya dikmiş durumda.

Huawei cihaz bölümü başkanı Wan Biao, bir röportajında gelecek için Samsung ve Apple'ı geçerek bir numaraya oturma planlarının olduğunu açıkladı. Biao, 5 yıl önce Apple ve Samsung'un akıllı telefon pazarında bulundukları konumu hatırlatarak, 5 yıl sonra neyin ne olacağını kimsenin kestiremeyeceğini ifade etti. 

Huawei bu amaç için oldukça yoğun bir çaba sarfediyor. Gelirinin yüzde 10'unu Ar-Ge için ayıran şirket, diğer bir iddialı olduğu alan olan telekomünikasyon altyapısı tecrübelerini de mobil cihaz bölümüne aktarıyor. Firmanın son olarak tanıttığı Ascend P2 modeli 4G ağlarında 150Mbps gibi rekor hızları destekliyor. Hücresel bağlantı teknolojileri üzerine çalışan 10 000 Huawei mühendisi bulunmakta.

Huawei, bölgeye göre farklılık gösteren giriş ve orta seviye modellerle büyük bir pazar payı elde etmeyi umuyor. Ancak amiral gemi modelleri evrensel bir tasarıma sahip olacak. Bu tasarımla yeni amiral gemi modelleri yeni iPhone modelleriyle doğrudan rekabete girecek. Pazarlama konusunda büyük yatırımlar yapmayı hedefleyen firma, artık casusluk yoluyla rakip cihazların bilgilerini çaldığı şeklindeki iddialara da bir son vermeyi hedefliyor.

Huawei'nin akıllı telefon bölümünde ise 45 000 mühendisi bulunuyor. Mühendisler modelleri daha rekabetçi hale getirmek için var güçleriyle çalışıyor. Huawei, telekom sektöründeki tecrübesini kullanarak, daha kaliteli ses ve görüntü iletişimi sağlamak ve bu açıdan rakiplerinden ayrılmak istiyor. Firma en erken yılın sonlarında rekabette çıtayı yükseltmeyi umut ediyor. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/9904492/Huawei-plots-to-overtake-Apple-and-Samsung.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
S,W,A,T 6 yıl
45.000 Mühendis oturup ideos x5 e güncelleme çıkaramıyor. Yerim öyle mühendis kardrosunu. Düzgün bir satış sonrası destek sağlasın 1. olmaması için hiç bir neden yok.
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londoner23 6 yıl
kiminle dans edeceğinin farkındadır sanırım...
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DH Misafiri 6 yıl
Bana kalırsa bu firmanın piyasadan men edilmesi lazım. Apple ile aynı kategoriye gelecekmişmiş. Hadi ordan diyorum sadece
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bana kalırsa bu firmanın piyasadan men edilmesi lazım. Apple ile aynı kategoriye gelecekmişmiş. Hadi ordan diyorum sadece



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crashday 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bana kalırsa bu firmanın piyasadan men edilmesi lazım. Apple ile aynı kategoriye gelecekmişmiş. Hadi ordan diyorum sadece

Bana kalırsa senin forumdan men edilmen lazım.
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darkaura 6 yıl
wolf silver
Gelirleri ne kadar bilmiyorum ama %10 biraz fazla. Çoğu firma gelirlerinin yüzdelik kısmını bu kadar yatırmiyor. Buna samsung ve apple de dahil

samsung %8.3 ar-ge yatirimi yapiyor. yeni ve kendine yer acmak isteyen bir firma icin bende %10 olmasi gereken rakam. keza nokia $12.9, sony mobile %12.2. apple'a bakmayin yanlis ornek olur. %3 civarlarinda arge yatirimi yapiyor ama apple tasarim firmasi. donanim uretmiyor. her ne kadar bizim millet retina ekrani apple icadi sansada applein yeni nesin ekran paneli yada yari iletken uretim teknikleri uzerine arastirmalari yok. sadece yazilim ve tasarim.
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UnInvited_Guest 6 yıl darkaura
darkaura
wolf silver
Gelirleri ne kadar bilmiyorum ama %10 biraz fazla. Çoğu firma gelirlerinin yüzdelik kısmını bu kadar yatırmiyor. Buna samsung ve apple de dahil

samsung %8.3 ar-ge yatirimi yapiyor. yeni ve kendine yer acmak isteyen bir firma icin bende %10 olmasi gereken rakam. keza nokia $12.9, sony mobile %12.2. apple'a bakmayin yanlis ornek olur. %3 civarlarinda arge yatirimi yapiyor ama apple tasarim firmasi. donanim uretmiyor. her ne kadar bizim millet retina ekrani apple icadi sansada applein yeni nesin ekran paneli yada yari iletken uretim teknikleri uzerine arastirmalari yok. sadece yazilim ve tasarim.

Yalnız bunlar kazandıkları paranın yuzdelik dilimi değil mi öyle ise burada Samsung rekor yatırım yapıyor diğerlerine göre.
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Miasmus 6 yıl
O isimle bişey olmaz, önce o ismi değiştir göz var nizam var.
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kımyasal 6 yıl
Rekabet kulvarlarında yeni oyuncuları görmek biz tüketiciler için sevindirici haber.rekabet ne kadar kızışırsa üreticiler ellerindeki kozları en iyi ürünü yapmak için kullanıcaklardır.bu konuda ZTE markasınıda abd,eu bölgesinde görmek isterim.
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wolf silver 6 yıl
Gelirleri ne kadar bilmiyorum ama %10 biraz fazla. Çoğu firma gelirlerinin yüzdelik kısmını bu kadar yatırmiyor. Buna samsung ve apple de dahil
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Stanislas Xavier 6 yıl
""Huawei'nin akıllı telefon bölümünde ise 45 000 mühendisi bulunuyor.""
Çok ciddi bir rakam,bu kadar olacağını hiç düşünmezdim..
Madem firmalar bu kadar eleman çalıştırıyor 500 kişilik de bir yazılım ekibi kursunlar şu güncellemeleri hızlı ve adam gibi dağıtsınlar,çok zor bir şey mi ki bu insanlar aylarca güncelleme bekliyor ?..
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Lepanto 6 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

""Huawei'nin akıllı telefon bölümünde ise 45 000 mühendisi bulunuyor.""

Çok ciddi bir rakam,bu kadar olacağını hiç düşünmezdim..
Madem firmalar bu kadar eleman çalıştırıyor 500 kişilik de bir yazılım ekibi kursunlar şu güncellemeleri hızlı ve adam gibi dağıtsınlar,çok zor bir şey mi ki bu insanlar aylarca güncelleme bekliyor ?..

O konuyu ben de hiç anlayamıyorum, koskoca firmaların güncellemeleri kısa zamanlarda yetiştirebilecek imkanları yok mu acaba, yoksa da yaratılmalı. Hepsinin on binlerce elemanı var toplamda, yazılım işine biraz ağırlık verseler bu güncelleme sorununu çözebilirler diye düşünüyorum, ama niyeyse pek hassa değiller bu konuda.
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fuckulteli 6 yıl
4 ay kadar önce aldığım bilgisayarım Çin markası LENOVO, telefonum niye çin markası olmasın, ancak marka olduklarının önce kendileri farkına varmalı, ve Samsung'un Apple'ın kendi ürünlerine verdiği desteği kendi ürettikleri telefonlara vermeliler, telefonu sattıktan sonra bizleri unutmamalılar, ayrıca malzeme kalitesi rekabet etmek istediği markalar kadar olabilmeli en azından..
Adamlar doğru söylemiş, 5 yıl önce neydiler şimdi neredeler, 5 yıl sonrası için bizim bu hayallerimiz neden gerçek olmasın diyorlar, çok da doğru..
İsim konusuna gelirsek ilk duyduğumda (birkaç yıl önce) garip geliyordu ama şu an sıkıntı yok, "huavey" diye okuyorum sanırım doğru da okuyorum.. Rekabetçi fiyatlar ve donanımlarla, kaliteli bir dış görünümle isteklerine ulaşmak için ciddi bir rekabet içine girebilirler..
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manyakurt 6 yıl
Olay ne isimde, ne de ülkede. Tamamen reklam ve pazarlama ile alakalı, sattığın şey taş bile olsa. Apple bunun en güzel örneğidir.
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darkaura 6 yıl
cin devletinden aldigi onca milyar dolarlik yardimlardan sonra her sey mumkun.
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