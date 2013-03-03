Huawei, Apple ve Samsung ile aynı klasmana çıkmanın hesaplarını yapıyor

Haber Editörü
Klon telefon üreticisi sınıfında teknolojisi ile adından söz ettiren üretici sınıfına doğru adım atan ZTE, Huawei gibi Çinli firmalar artık en iyi listelerinde de üst sıralara tırmanmaya başladı. Bunlardan birisi olan Huawei, gözünü ilk üç sıraya dikmiş durumda.
Huawei cihaz bölümü başkanı Wan Biao, bir röportajında gelecek için Samsung ve Apple'ı geçerek bir numaraya oturma planlarının olduğunu açıkladı. Biao, 5 yıl önce Apple ve Samsung'un akıllı telefon pazarında bulundukları konumu hatırlatarak, 5 yıl sonra neyin ne olacağını kimsenin kestiremeyeceğini ifade etti.
Huawei bu amaç için oldukça yoğun bir çaba sarfediyor. Gelirinin yüzde 10'unu Ar-Ge için ayıran şirket, diğer bir iddialı olduğu alan olan telekomünikasyon altyapısı tecrübelerini de mobil cihaz bölümüne aktarıyor. Firmanın son olarak tanıttığı Ascend P2 modeli 4G ağlarında 150Mbps gibi rekor hızları destekliyor. Hücresel bağlantı teknolojileri üzerine çalışan 10 000 Huawei mühendisi bulunmakta.
Huawei, bölgeye göre farklılık gösteren giriş ve orta seviye modellerle büyük bir pazar payı elde etmeyi umuyor. Ancak amiral gemi modelleri evrensel bir tasarıma sahip olacak. Bu tasarımla yeni amiral gemi modelleri yeni iPhone modelleriyle doğrudan rekabete girecek. Pazarlama konusunda büyük yatırımlar yapmayı hedefleyen firma, artık casusluk yoluyla rakip cihazların bilgilerini çaldığı şeklindeki iddialara da bir son vermeyi hedefliyor.
Huawei'nin akıllı telefon bölümünde ise 45 000 mühendisi bulunuyor. Mühendisler modelleri daha rekabetçi hale getirmek için var güçleriyle çalışıyor. Huawei, telekom sektöründeki tecrübesini kullanarak, daha kaliteli ses ve görüntü iletişimi sağlamak ve bu açıdan rakiplerinden ayrılmak istiyor. Firma en erken yılın sonlarında rekabette çıtayı yükseltmeyi umut ediyor.
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/9904492/Huawei-plots-to-overtake-Apple-and-Samsung.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana kalırsa senin forumdan men edilmen lazım.
samsung %8.3 ar-ge yatirimi yapiyor. yeni ve kendine yer acmak isteyen bir firma icin bende %10 olmasi gereken rakam. keza nokia $12.9, sony mobile %12.2. apple'a bakmayin yanlis ornek olur. %3 civarlarinda arge yatirimi yapiyor ama apple tasarim firmasi. donanim uretmiyor. her ne kadar bizim millet retina ekrani apple icadi sansada applein yeni nesin ekran paneli yada yari iletken uretim teknikleri uzerine arastirmalari yok. sadece yazilim ve tasarim.
Yalnız bunlar kazandıkları paranın yuzdelik dilimi değil mi öyle ise burada Samsung rekor yatırım yapıyor diğerlerine göre.
Çok ciddi bir rakam,bu kadar olacağını hiç düşünmezdim..
Madem firmalar bu kadar eleman çalıştırıyor 500 kişilik de bir yazılım ekibi kursunlar şu güncellemeleri hızlı ve adam gibi dağıtsınlar,çok zor bir şey mi ki bu insanlar aylarca güncelleme bekliyor ?..
O konuyu ben de hiç anlayamıyorum, koskoca firmaların güncellemeleri kısa zamanlarda yetiştirebilecek imkanları yok mu acaba, yoksa da yaratılmalı. Hepsinin on binlerce elemanı var toplamda, yazılım işine biraz ağırlık verseler bu güncelleme sorununu çözebilirler diye düşünüyorum, ama niyeyse pek hassa değiller bu konuda.
Adamlar doğru söylemiş, 5 yıl önce neydiler şimdi neredeler, 5 yıl sonrası için bizim bu hayallerimiz neden gerçek olmasın diyorlar, çok da doğru..
İsim konusuna gelirsek ilk duyduğumda (birkaç yıl önce) garip geliyordu ama şu an sıkıntı yok, "huavey" diye okuyorum sanırım doğru da okuyorum.. Rekabetçi fiyatlar ve donanımlarla, kaliteli bir dış görünümle isteklerine ulaşmak için ciddi bir rekabet içine girebilirler..