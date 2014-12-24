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Huawei Ascend Mate 7 Plus olduğu iddia edilen bir cihaz ortaya çıktı

4 yıl
1,1b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate 7 Plus olduğu iddia edilen bir cihaz ortaya çıktı

Ascend Mate 7 ile milyonluk satış barajını aşan ve Monarch adıyla özel bir versiyon daha piyasaya süren Huawei'nin bilinmeyen bir cihazı daha internete sızdırıldı. Modelin Ascend Mate 7 Plus olabileceği iddia ediliyor. 

Görseldeki model Ascend Mate 7 modeline oldukça benziyor. Farklı olarak modelde ekran çerçevesinin biraz daha inceldiği, arka kısımdaki hoparlör ızgarasının da alt kısmı enine kapladığı görülüyor. Ancak herhangi bir sertifika logosu olmadığı için modelin prototip olma ihtimali yüksek.

Huawei Honor 6 Plus modelinde olduğu gibi Ascend Mate 7 Plus modelinin de bazı güncellemelerle tüketicinin karşısına çıkacağı düşünülüyor. Bunların başında ise çift kamera ve daha büyük ekran gibi özellikler geliyor. 

Ascend Mate 7 özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 6 inçlik Full HD ekran, 8 çekirdekli Kirin 925 yongaseti, Mali-T628 grafik birimi, Tensilica HiFi3 Auto ses işlemcisi, 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza veya 3GB RAM/32GB artırılamayan hafıza seçenekleri, 4100mAh gücünde bir batarya, 13MP çözünürlükte bir arka kamera şeklinde sayılabilir.

Ascend Mate 7 Plus ile ilgili herhangi bir resmi teyit yok. Zira Ascend Mate 7 Monarch, Honor 6 Plus, Honor 4X, GX1 gibi pek çok modeli kısa süre önce tanıtan Huawei'nin gelecek yıl ki MWC 2015 etkinliğine kadar bekleyebileceği düşünülüyor.  

http://www.gizmochina.com/2014/12/21/huawei-ascend-mate-7-plus/ Yorum Yaz
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volkan_aysen 4 yıl
Ocak ayının ılk haftası gelir diye soylentıler var. Ne derece dogru acaba?
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ounomaus 4 yıl
mate 7 gerçekten tasarım olarak apple bile görsün nasıl cihaz yapılır ama kirin işlemcileri bence rezaletler şuan mali t-628 gpu iki senelik bir gpu bunun yerine t760 lazım ama o bile çok başarılı değil adreno serisine karşı zayıflar dahası güncelleme sorunu olma ihtimalleri var ama ürün çok şık orası kesin gerçek
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doctor_bey 4 yıl
Ascend Mate 7 çok iyi bi cihazdı,Plus'ı ne olur bilemiyorum ama bu fazla model çıkarma işi diğer arkadaşlar gibi benimde canımı sıkıyor.
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1BilimAdamı 4 yıl
Rebuplic edition hala çıkmadı
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sercandk 4 yıl
Bu ay kombo yaptı resmen Huawei bu kaçıncı telefon oldu?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
huawei samsung edition. bir ara beğendim firmayı sonradan abarttılar Otomasyonu.
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alpa07 4 yıl
bildiğin htc
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zeMRez 4 yıl alpa07
alpa07

bildiğin htc


Abartmıyorum HTC'lerin çerçeveleri bundan 3-4kat daha kalın.
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