Huawei Ascend Mate 7 Plus olduğu iddia edilen bir cihaz ortaya çıktı





Ascend Mate 7 ile milyonluk satış barajını aşan ve Monarch adıyla özel bir versiyon daha piyasaya süren Huawei'nin bilinmeyen bir cihazı daha internete sızdırıldı. Modelin Ascend Mate 7 Plus olabileceği iddia ediliyor.





Görseldeki model Ascend Mate 7 modeline oldukça benziyor. Farklı olarak modelde ekran çerçevesinin biraz daha inceldiği, arka kısımdaki hoparlör ızgarasının da alt kısmı enine kapladığı görülüyor. Ancak herhangi bir sertifika logosu olmadığı için modelin prototip olma ihtimali yüksek.





Huawei Honor 6 Plus modelinde olduğu gibi Ascend Mate 7 Plus modelinin de bazı güncellemelerle tüketicinin karşısına çıkacağı düşünülüyor. Bunların başında ise çift kamera ve daha büyük ekran gibi özellikler geliyor.





Ascend Mate 7 özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 6 inçlik Full HD ekran, 8 çekirdekli Kirin 925 yongaseti, Mali-T628 grafik birimi, Tensilica HiFi3 Auto ses işlemcisi, 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza veya 3GB RAM/32GB artırılamayan hafıza seçenekleri, 4100mAh gücünde bir batarya, 13MP çözünürlükte bir arka kamera şeklinde sayılabilir.





Ascend Mate 7 Plus ile ilgili herhangi bir resmi teyit yok. Zira Ascend Mate 7 Monarch, Honor 6 Plus, Honor 4X, GX1 gibi pek çok modeli kısa süre önce tanıtan Huawei'nin gelecek yıl ki MWC 2015 etkinliğine kadar bekleyebileceği düşünülüyor.

http://www.gizmochina.com/2014/12/21/huawei-ascend-mate-7-plus/