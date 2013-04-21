Huawei Ascend Mate, Android 4.2 işletim sistemiyle satışa çıktı

Hafta içerisinde devasa ekranıyla dikkat çeken yeni telefon-tablet melezinin Avustralya'da, perakendeci Harvey Norman tarafından özel olarak 20 Nisan itibariyle satın alınabilir hale geleceğini müjdeleyen Huawei, Avustralya'ya özel internet sitesinde yayınladığı ürün sayfasında Ascend Mate'nin Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi sürümüyle dağıtılacağını resmen ortaya çıkardı. Mobil Dünya Kongresi 2013'teki tanıtım sırasında Android 4.1 versiyonuyla sergilenen ve şimdiye kadar bu yazılım ile satışa sunulup ilerleyen dönemlerde güncelleneceği tahmin edilen akıllı telefon, direk Huawei'nin kendi geliştirdiği yeni Emotion kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilmiş Android 4.2 Jelly Bean sürümü ile birlikte Avustralyalı tüketicilerin beğenisine sunuldu. Cihazın ayrıca işletim sisteminin yanı sıra sistem belleğinde de bir değişiklik yaşamış olabileceği bildiriliyor

6.1 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli HiSilicon K3V2 çipset, 8GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD kart desteği, 8MP arka, 1MP ön kamera, DC-HSDPA ile 42Mbps, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, MHL portu, 9.9mm kalınlık, 198 gram ağırlık, 4,050mAh pil ve Dolby Mobile ses teknolojisine sahip olan aygıt Huawei Avustralya'nın yerel basına yaptığı açıklamaya göre, 1GB sistem belleğiyle birlikte geliyor. Kötü kamera performansı, yetersiz depolama alanı ve düşük RAM'i nedeniyle eleştirilen Ascend Mate'in bu ülkedeki fiyat etiketi, 429$ - 770TL olarak belirlenmiş. Güncel işletim sistemiyle tüketicilerin yüzünü güldürürken, donanımıyla hayal kırıklığı oluşturan 6.1 inçlik dev telefonun nasıl bir satış grafiği elde edeceği merak konusu. Ancak ekonomik fiyat avantajını da yitiren Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy Mega 5.8 ve Galaxy Mega 6.3 karşısında rekabet edebilmesi zor görünüyor. Ascend Mate ile aynı sınıftaki bu modellerin 400$ seviyesinden fiyatlandırılacağı tahmin edilirken, telefon-tablet melezlerine artan talep nedeniyle yıl içerisinde Huawei ve Samsung'a rakip geniş ekranlı ekonomik akıllı telefonların pazara sunulması bekleniyor.

http://huaweimobile.com.au/products/detail/Ascend-Mate