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Huawei Ascend Mate, Android 4.2 işletim sistemiyle satışa çıktı

6 yıl
4,3b
1
51
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate, Android 4.2 işletim sistemiyle satışa çıktı
Hafta içerisinde devasa ekranıyla dikkat çeken yeni telefon-tablet melezinin Avustralya'da, perakendeci Harvey Norman tarafından özel olarak 20 Nisan itibariyle satın alınabilir hale geleceğini müjdeleyen Huawei, Avustralya'ya özel internet sitesinde yayınladığı ürün sayfasında Ascend Mate'nin Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi sürümüyle dağıtılacağını resmen ortaya çıkardı. Mobil Dünya Kongresi 2013'teki tanıtım sırasında Android 4.1 versiyonuyla sergilenen ve şimdiye kadar bu yazılım ile satışa sunulup ilerleyen dönemlerde güncelleneceği tahmin edilen akıllı telefon, direk Huawei'nin kendi geliştirdiği yeni Emotion kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilmiş Android 4.2 Jelly Bean sürümü ile birlikte Avustralyalı tüketicilerin beğenisine sunuldu. Cihazın ayrıca işletim sisteminin yanı sıra sistem belleğinde de bir değişiklik yaşamış olabileceği bildiriliyor
6.1 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli HiSilicon K3V2 çipset, 8GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD kart desteği, 8MP arka, 1MP ön kamera, DC-HSDPA ile 42Mbps, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, MHL portu, 9.9mm kalınlık, 198 gram ağırlık, 4,050mAh pil ve Dolby Mobile ses teknolojisine sahip olan aygıt Huawei Avustralya'nın yerel basına yaptığı açıklamaya göre, 1GB sistem belleğiyle birlikte geliyor. Kötü kamera performansı, yetersiz depolama alanı ve düşük RAM'i nedeniyle eleştirilen Ascend Mate'in bu ülkedeki fiyat etiketi, 429$ - 770TL olarak belirlenmiş. Güncel işletim sistemiyle tüketicilerin yüzünü güldürürken, donanımıyla hayal kırıklığı oluşturan 6.1 inçlik dev telefonun nasıl bir satış grafiği elde edeceği merak konusu. Ancak ekonomik fiyat avantajını da yitiren Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy Mega 5.8 ve Galaxy Mega 6.3 karşısında rekabet edebilmesi zor görünüyor. Ascend Mate ile aynı sınıftaki bu modellerin 400$ seviyesinden fiyatlandırılacağı tahmin edilirken, telefon-tablet melezlerine artan talep nedeniyle yıl içerisinde Huawei ve Samsung'a rakip geniş ekranlı ekonomik akıllı telefonların pazara sunulması bekleniyor.

http://huaweimobile.com.au/products/detail/Ascend-Mate Yorum Yaz
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besttrr 6 yıl en beğenilen
Yorumlar o kadar komik ki :D Sanki adamlar 2 gb ram koymayı bilmiyo, sanki 16 gb hafıza koymayı bilmiyolar, 13 mp kamera koyamıyolar, full HD yapamıyolar sanki. Adam büyük ekran telefon-tablet hibriti isteyen, şarjı uzun gitsin, işimi görsün diyen, fazlada pahalı olmasın diyenlere yapmış telefonu... istese dayar döşer koyar 700 dolar etiket satar!!!
Yorumlar o kadar komik ki :D Sanki adamlar 2 gb ram koymayı bilmiyo, sanki 16 gb hafıza koymayı bilmiyolar, 13 mp kamera koyamıyolar, full HD yapamıyolar sanki....
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1 Yanıt Yanıtla +20
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MCErgun 6 yıl Gladiotürk
Gladiotürk

1gb ramlı android telefon almayın aldırmayın...

vay arkadaş 2 senedir 512 mb ramli telefon kullanıyorum 1gb olsa da rahatlasam derken millet 1gb beğenmiyor.
Gladiotürk1gb ramlı android telefon almayın aldırmayın...vay arkadaş 2 senedir 512 mb ramli telefon kullanıyor...
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba hala bu konuyu takip eden varsa cevap yazabilirmi.Ben 1 hafta once huavei asvend mate aldim telefon sıfır cok güzel telefon ama bir sorun var benim kusunda ve icindeki kitapcikta 2 gb ram yazmasina ragmen telefonda total ram 777 mb görünüyo neden olabilir bilen varmi.Şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 5 yıl
ben telefonu o kadar cok arastırdım ki bir türlü bulmadım canlı görmek istiyorum bimeks media markt sanki ilk kez duymus gibi haberleri bile yok turkcell bakmadıgım yer kalmadı ve suanda sitelerdende kaldırmıslar adanada nerde bulabılırım bilgisi olan varmı acaba ??
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FKRKN 5 yıl
Şu anda kullanıyorum.telefon son derece kaliteli 4.2.2. sistemiyle çalışıyor.Olmayan hiç bir şey yok..YUKARIDAKİ YANLIŞLIĞI DÜZELTEYİM.....TELEFONDA ---2GB--RAM VAR...Çok akıcı stabil.Note2 den daha kaliteli.Büyüklüğüne bakmayın ele tam sığıyor.Hiç bir yerde bulamasınız tabiki.Bu kalitedeki telefonu kim kaçırır.bende çok zor buldum....S4 üm vardı onu oğluma verdim.Ben bunu kullanıyorum....
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akifs44 5 yıl
bugun mediamarkt te inceledim başarılı duruyodu. hizlial fiyatıda gayet guzelmiş ama huaweyi bu cihaza dstek verdimi veriyo mu oda onemli. ama cihaz seri bi cihazdı oda teşhir olmasına ragmen
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vs-fb 5 yıl
Hizlial.com da asya puan ile 824 tl.puansız 899 tl.
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Kadirdalgic 5 yıl
Telefon bimeks de 999 tl ye dustu almak isteyenler icin belki yardimci olur
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betakors4n 5 yıl
Arkadaslar babama almayi dusunuyoruz tabii bende kullacagim sir bu soru icin hesabi actim yardimci olursaniz sevinirim
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DH Misafiri 5 yıl
ben 1 yildir 280 mb ramla idare ediyorum bunlar 1 gb-yi beyenmiyorlar bende Galaxy Fit
kasibin olanindan
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Fear of the Dark 5 yıl
Bu heriflerin tasarım anlayışını çok takdir ediyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben Adana Media Mrkt da 999 dan aldım. Ram 2 Gb .4 Çekirdek işlemci 1.5 Ghz. tablet ve telefonu bir arada isteyenler için ideal.
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senersongur 5 yıl
2GB ram var.
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Pascal.Nouma 5 yıl
bu telefonu 1 hafta önce electroworld'de gördüm gayet başarılı bir telefon gbi görünüyor.
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felixamor 5 yıl
4.7" 'ten sonrası hiçbir telefonu kullanışlı bulmasam da, bu tarz büyük telefonlardan hoşlananlar için iyi bir alternatif olacağı belli..Bellek olayına çok takılmayın, tabi ki 2 gb olması her zaman daha iyidir (Çoklu görevlerde daha çok arkaplan uygulaması açık kalır ve telefon uygulama geçişlerinde daha hızlı tepki verir v.s.) ama 1 gb.ta yeterli bir seviye şu an için..
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Kadirdalgic 5 yıl
cihaz hafta sonu bimeks de 1200 tl idi
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