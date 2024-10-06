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    Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Oppo'nun önümüzdeki günlerde piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefonu Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri, yakın zamanlı bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo, şimdilerde yeni akıllı telefonu Oppo Find X8 üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın özellikleri ve canlı görüntüleri, yakın zamanlı yeni bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. 

    İşte Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri:

    Sızdırılan görüntülere göre üç kamera sensörüne sahip büyük bir kamera adası ile gelen Oppo Find X8, ince çerçeveleri ve düz bir çerçeve tasarımı ile piyasaya sürülecek. Paylaşıma göreyse 6,5 inç BOE yapımı OLED panele sahip olacak ve Dimensity 9400 SoC'den güç alacak.

    Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X8, arkada 50MP kameralardan oluşan ana, ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto ünitesine sahip üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Telefoto çekim için kullanılan sensörün ise Sony LYT-600 olması bekleniyor. Ayrıca cihaz, 80W hızlı şarj ve 50W manyetik kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.700 mAh batarya ile gelecek.

    Paylaşıma göre Oppo Find X8, Apple'ın Eylem Düğmesi ve Kamera Kontrolü'ne benzer tuşlara sahip olacak. 7 mm kalınlığa ve yaklaşık 190 gram ağırlığa sahip olması beklenen cihaz, ek olarak IP68 veya IP69 giriş korumasına sahip olacak ve Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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