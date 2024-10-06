Tam Boyutta Gör Oppo, şimdilerde yeni akıllı telefonu Oppo Find X8 üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın özellikleri ve canlı görüntüleri, yakın zamanlı yeni bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri:

Sızdırılan görüntülere göre üç kamera sensörüne sahip büyük bir kamera adası ile gelen Oppo Find X8, ince çerçeveleri ve düz bir çerçeve tasarımı ile piyasaya sürülecek. Paylaşıma göreyse 6,5 inç BOE yapımı OLED panele sahip olacak ve Dimensity 9400 SoC'den güç alacak.

Tam Boyutta Gör Oppo Find X8, arkada 50MP kameralardan oluşan ana, ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto ünitesine sahip üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Telefoto çekim için kullanılan sensörün ise Sony LYT-600 olması bekleniyor. Ayrıca cihaz, 80W hızlı şarj ve 50W manyetik kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.700 mAh batarya ile gelecek.

Paylaşıma göre Oppo Find X8, Apple'ın Eylem Düğmesi ve Kamera Kontrolü'ne benzer tuşlara sahip olacak. 7 mm kalınlığa ve yaklaşık 190 gram ağırlığa sahip olması beklenen cihaz, ek olarak IP68 veya IP69 giriş korumasına sahip olacak ve Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı