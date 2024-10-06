Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı

İşte Oppo Find X8'in özellikleri ve canlı görüntüleri:
Sızdırılan görüntülere göre üç kamera sensörüne sahip büyük bir kamera adası ile gelen Oppo Find X8, ince çerçeveleri ve düz bir çerçeve tasarımı ile piyasaya sürülecek. Paylaşıma göreyse 6,5 inç BOE yapımı OLED panele sahip olacak ve Dimensity 9400 SoC'den güç alacak.
Paylaşıma göre Oppo Find X8, Apple'ın Eylem Düğmesi ve Kamera Kontrolü'ne benzer tuşlara sahip olacak. 7 mm kalınlığa ve yaklaşık 190 gram ağırlığa sahip olması beklenen cihaz, ek olarak IP68 veya IP69 giriş korumasına sahip olacak ve Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.