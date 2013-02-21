Huawei Ascend P2, yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Huawei Ascend P2'nin yeni fotoğrafları Gizchina sitesi tarafından paylaşıldı. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonda 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, loş mekanlarda çekim için çift LED flaş gibi detaylar dikkatlerden kaçmıyor.



1.8 GHz'de çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Hi-Silicon K3V2 platformunu, 16 çekirdekli grafik işlem birimini, 2 GB RAM'i, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4.7-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı, 1.3 megapiksel ön kamerayı ve 3.000 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getireceği öne sürülen Ascend P2'nin, suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebileceği bildiriliyor. 8 GB ve 16 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı söylenen akıllı telefonun kapasitesinin microSD kartlarla arttırılıp arttırılamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bakalım Ascend P2'nin teknik özellikleriyle ile ilgili iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.



http://www.gizchina.com/2013/02/19/huawei-ascend-p2-leaked/