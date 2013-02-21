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Huawei Ascend P2, yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Huawei Ascend P2'nin yeni fotoğrafları Gizchina sitesi tarafından paylaşıldı. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonda 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, loş mekanlarda çekim için çift LED flaş gibi detaylar dikkatlerden kaçmıyor.
1.8 GHz'de çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Hi-Silicon K3V2 platformunu, 16 çekirdekli grafik işlem birimini, 2 GB RAM'i, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4.7-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı, 1.3 megapiksel ön kamerayı ve 3.000 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getireceği öne sürülen Ascend P2'nin, suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebileceği bildiriliyor. 8 GB ve 16 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı söylenen akıllı telefonun kapasitesinin microSD kartlarla arttırılıp arttırılamayacağı ise henüz bilinmiyor.
Bakalım Ascend P2'nin teknik özellikleriyle ile ilgili iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.
Huawei Ascend P2, yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi
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http://www.gizchina.com/2013/02/19/huawei-ascend-p2-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardaalisahin 6 yıl
tasarım berbat işlemci ise muamma huawei kendi işlemcilerinden vazgeçmeli bence bi de 1.8 ghzmiş göz boyama resmen
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kemaloztin 6 yıl
Ozelliklrri guzelmis
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vlkn_34 6 yıl
güzel bişey geliceğe benziyo zaten ascend p1 de iyi özellikteydi
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S,W,A,T 6 yıl
Sağlam duruyor fiyat önemli ama. Gider note 2 ile aynı fiyata satarsa derdime ne olduda p2 alayım sonra uğraş dur 4.2 beta çıktı mı beyler en stabil rom hangisi
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12 Angry Men 6 yıl
bu huawei de her hafta yeni model üretiyor, ne zaman anasayfaya baksam hem huawei'nin yeni telefon haberi görüyorum. Maşallahı var
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depeche35 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

bu huawei de her hafta yeni model üretiyor, ne zaman anasayfaya baksam hem huawei'nin yeni telefon haberi görüyorum. Maşallahı var

Yani maşallah diyemiyorum çünkü amiral modelleri gelmedi geçen seneden beri.. Nerde Quad modeli ?
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depeche35 6 yıl
Bir dilim ekmek kalınlığında, hayret
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Xagdas 6 yıl
Fotoğrafları sızdıranlar, neden adam gibi foto çekmezler? Ben bilerek yapıldığını düşünüyorum. Merak uyandırmak, esrarengizlik yaratmak için. Marka istisnasız! Apple, Samsung, Sony, vs vs dahil! Hemde yıllardır!
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fz18 6 yıl
3000 mAh ile gerçek bir alternatif olmuştur... çıkınca daha iyi fikir sahibi oluruz...
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zeg392 6 yıl
P1 kullanıyorum resimlere baktım'da daha kalın gibi ! P1 gibi zarif olamıycak sanırsam.
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Sucuklu Pizza 6 yıl
Çerçeve çok kalın, çok büyük olacak.
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lazloo 6 yıl
İyi güzelde Huawie neden telefonlarını benzetmek zorunda? Bu da Nokia X6 olmuş.
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Amedra 6 yıl
Gayet iyi ama tasarımın inceliğine pek önem verilmemiş gibi duruyor. Resmin görüntüsüne göre arka materyali plastik tarzı bir şey bile olabilir.
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