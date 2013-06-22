Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Ascend P6 rekor sayıda hareketle Rubik Küp çözebiliyor

5 yıl
1,5b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Ascend P6 rekor sayıda hareketle Rubik Küp çözebiliyor

İki yıl önce Galaxy S2 modelinin gücünü ortaya koymak adına 5 saniyede Rubik Küp çözebildiği bir deney yapılmış ve Galaxy S2 insanların en kısa sürede Rubik Küp çözme rekorunu da kırmıştı. Deney bu kez dünyanın en incesi Ascend P6 modelinin gücünü göstermek adına tekrarlandı.

Ascend P6 modelinde bulunan K3V2 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdeğe sahip ve 40nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Huawei, HiSilicon firması ile ortak tasarladığı işlemcisinin performansından oldukça emin. 1MB Seviye 2 ön bellek sunan işlemciye Vivante tasarımı 480MHz saat hızında çalışan GC4000 grafik birimi eşlik ediyor.

Projenin arkasındaki isim olan ARM mühendisi David Gilday yine LEGO Mindstorms NXT kitleri kullanarak Ascend P6 için Rubik Küp çözme makinesi oluşturdu. 

Ascend P6'daki uygulama, telefonun kamerasını kullanarak renklerin durumunu anlayabilmek için Rubik Küp'ün her yüzündeki görüntüyü kaydediyor ve ardından çözme işlemi için çift evreli gelişmiş algoritma devreye giriyor. Çoklu izlek yapısında olan bu uygulama, çözme işlemi için K3V2 işlemcisi ve 2GB RAM miktarını kullanıyor.

Ascend P6 rekor olarak nitelenen 49 hareketle Rubik Küp’ü çözebiliyor. Galaxy S2 modeli de rekor kırmasına rağmen küp 3x3 formundaydı. Ascend P6’nın kübü ise 4x4 formatında ve bu kategoride yeni bir rekor kırılmış oldu.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y-JjDbt8VAk#at=17 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tenghis 5 yıl en beğenilen
web101
Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim

Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
web101Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelimDuran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 5 yıl
Gayet iyi de kübü bitirmesini göremedik
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 5 yıl General.
web101
tenghis
web101
Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim

Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.

Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz

Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay.
Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürk'tü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz.
Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
web101tenghisweb101Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
General. 5 yıl
Nevfel
web101
aybey
web101
revelax
AggressiveGamer
web101
tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim
He abicim bizde yedik akpli olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Adam benim makarna yediğimi nerden biliyor bana makarnacı yaftası yapıştırıyor adamın derdi zaten bana makarnacı diyerek kendini üstün görmesi ayrımcılığı baştan yaptı zaten sen önce okuduğun mesajın anlamını öğren yakıp yıkanların avukatlığıda sana kalmamış Çakma mümin.
Aynen ya senin cevabındaki ayrıştırmayı görüyorda kendi tarafındaki adamın makarnacı diye yaptığı ayrıştırmayı görmüyor. Bu kadar körü körüne tarafgirlik olmaz. Adamlar durmaktan başka birşey bilmiyor. Sanki siz uzaya çıktınızda millet eteğinizden tuttu. Memleket biraz ileri gitti gözünüze battı alışmışsınız yerinizde durmaya çünki. Başka bir haber sitesinde bir arkadaş neden bunların olduğunu şöyle özetlemiş.Millet sıkıldı ne bu rahatlık, millet özledi enflasyonlu günleri özledi faizleri özledi,sağlığa ilaca para verdiği cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı ,hastaneden ancak senet imzalanarak çıktığı günleri özledi,IMF den para dilenmeyi özledi devlet bankalarının bu günkü gibi karda olduğu değil hortumlandığı günleri özledi millet Atatürkün resminin yanındaki sıfırlı paraları; 1 milyona tuvalete gitmeyi özledi ne öyle 4+4+4 ,12 sene bedava eğitim millet eğitim 8 yıla çıktı vergisini özledi millet deprem oldu hadi vergi denmesini özledi millet 1 gecede develüasyonda fakirleşmeyi özledişehit cenazelerini özledi. Ekmek fırında 85 kuruş tabi ki millet pahalıya temel gıdası ekmeği yemeyi özledi, millet vize ile seyahati özledi millet aşağılanan hasta adam olarak nitelenen Türkiyeyi özledi. Millet gidişli gelişli tek yolları özledi yazın tekirdağa 4 saat trafikten sonra ulaşmayı özledi. Millet thy nin o eski 28 i hacizli 54 uçakla uçtuğu günleri özledi. Millet metrosuz ,hızlı trensiz leş gibi salaş vagonları özledi,Millet açık oy gizli tasnif seçimleri özledi, 60 ta çarıklı dediklerine bu gün makarnacı denmesini özledi.Millet ben Atatürkçüyüm deyip Atatürkün koltuğunda otururken gizli aşkını milletvekili yapanları özledi. Millet işsiz kaldığında işsizlik sigortası olmadığı günleri özledi, millet nema diye zorla para toplanıp üzerine yatıldığı günleri özledi. Millet ne öyle 20 sene 30 sene kredi ile ev alacakmış millet faizle düzülmeyi özledi. Ekonomide yaprak kıpırdamadığı her piyasada aylık fiyat listesi yayınlanan zamanları özledi. Acaba yarın sabah darbe olur mu korkusunu özledi millet...

Ağzına diline sağlık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 5 yıl General.
web101

Nevfel

web101
aybey
web101
revelax
AggressiveGamer
web101
tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim
He abicim bizde yedik akpli olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Adam benim makarna yediğimi nerden biliyor bana makarnacı yaftası yapıştırıyor adamın derdi zaten bana makarnacı diyerek kendini üstün görmesi ayrımcılığı baştan yaptı zaten sen önce okuduğun mesajın anlamını öğren yakıp yıkanların avukatlığıda sana kalmamış Çakma mümin.
Aynen ya senin cevabındaki ayrıştırmayı görüyorda kendi tarafındaki adamın makarnacı diye yaptığı ayrıştırmayı görmüyor. Bu kadar körü körüne tarafgirlik olmaz. Adamlar durmaktan başka birşey bilmiyor. Sanki siz uzaya çıktınızda millet eteğinizden tuttu. Memleket biraz ileri gitti gözünüze battı alışmışsınız yerinizde durmaya çünki. Başka bir haber sitesinde bir arkadaş neden bunların olduğunu şöyle özetlemiş.Millet sıkıldı ne bu rahatlık, millet özledi enflasyonlu günleri özledi faizleri özledi,sağlığa ilaca para verdiği cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı ,hastaneden ancak senet imzalanarak çıktığı günleri özledi,IMF den para dilenmeyi özledi devlet bankalarının bu günkü gibi karda olduğu değil hortumlandığı günleri özledi millet Atatürkün resminin yanındaki sıfırlı paraları; 1 milyona tuvalete gitmeyi özledi ne öyle 4+4+4 ,12 sene bedava eğitim millet eğitim 8 yıla çıktı vergisini özledi millet deprem oldu hadi vergi denmesini özledi millet 1 gecede develüasyonda fakirleşmeyi özledişehit cenazelerini özledi. Ekmek fırında 85 kuruş tabi ki millet pahalıya temel gıdası ekmeği yemeyi özledi, millet vize ile seyahati özledi millet aşağılanan hasta adam olarak nitelenen Türkiyeyi özledi. Millet gidişli gelişli tek yolları özledi yazın tekirdağa 4 saat trafikten sonra ulaşmayı özledi. Millet thy nin o eski 28 i hacizli 54 uçakla uçtuğu günleri özledi. Millet metrosuz ,hızlı trensiz leş gibi salaş vagonları özledi,Millet açık oy gizli tasnif seçimleri özledi, 60 ta çarıklı dediklerine bu gün makarnacı denmesini özledi.Millet ben Atatürkçüyüm deyip Atatürkün koltuğunda otururken gizli aşkını milletvekili yapanları özledi. Millet işsiz kaldığında işsizlik sigortası olmadığı günleri özledi, millet nema diye zorla para toplanıp üzerine yatıldığı günleri özledi. Millet ne öyle 20 sene 30 sene kredi ile ev alacakmış millet faizle düzülmeyi özledi. Ekonomide yaprak kıpırdamadığı her piyasada aylık fiyat listesi yayınlanan zamanları özledi. Acaba yarın sabah darbe olur mu korkusunu özledi millet...


Ağzına diline sağlık

Din üzerinden siyaset yapıp, suni si alevisi, başı kapalı açığı demeyi mi özleyecek?
Şehite Kelle diyenleri mi özleyecek?
Abdullah Öcalana sayın diyenleri mi özleyecek ?
Çiftçi ye Ananıda al git diyenleri mi özleyecek?
Türk firmalarının tamamının yabancılara satılmasını mı özleyecek?
Pkk ile masalara oturup pazarlık yapılmasını mı özleyecek?
Oğluna gemi kızına beleşten maaş verenleri mi özleyecek?
Dış borcun milyarlarca dolar olmasını mı özleyecek?
Ne acılarla Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetin 10 yılda satılmasını mı özleyecek?
Ekonominin Yabancı yatırımcıların girip çıkması ile dalgalanan bir ekonomiyi mi özleyecek ?
1 liraya mal olan 120 tl lik ehliyeti geçirmelerini mi hatırlayıp özleyeceğiz?
Yüzlerce vergiyi ödediğimiz günleri mi özleyeceğiz?
Gezi Parkında ölenleri yaralayanları, öğrencilere, halka çapulcu diyenleri mi özleyeceğiz...


açın gözünü ve bir bakın. Arkalarda ne oyunlar döndüğünü... bunu şöyle özetleyelim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 5 yıl
web101
aybey
web101
revelax
AggressiveGamer
web101
tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim
He abicim bizde yedik akpli olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Adam benim makarna yediğimi nerden biliyor bana makarnacı yaftası yapıştırıyor adamın derdi zaten bana makarnacı diyerek kendini üstün görmesi ayrımcılığı baştan yaptı zaten sen önce okuduğun mesajın anlamını öğren yakıp yıkanların avukatlığıda sana kalmamış Çakma mümin.

Aynen ya senin cevabındaki ayrıştırmayı görüyorda kendi tarafındaki adamın makarnacı diye yaptığı ayrıştırmayı görmüyor. Bu kadar körü körüne tarafgirlik olmaz.
Adamlar durmaktan başka birşey bilmiyor. Sanki siz uzaya çıktınızda millet eteğinizden tuttu. Memleket biraz ileri gitti gözünüze battı alışmışsınız yerinizde durmaya çünki.
Başka bir haber sitesinde bir arkadaş neden bunların olduğunu şöyle özetlemiş.
"Millet sıkıldı ne bu rahatlık, millet özledi enflasyonlu günleri özledi faizleri özledi,sağlığa ilaca para verdiği cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı ,hastaneden ancak senet imzalanarak çıktığı günleri özledi,IMF den para dilenmeyi özledi devlet bankalarının bu günkü gibi karda olduğu değil hortumlandığı günleri özledi millet Atatürk'ün resminin yanındaki sıfırlı paraları; 1 milyona tuvalete gitmeyi özledi ne öyle 4+4+4 ,12 sene bedava eğitim millet eğitim 8 yıla çıktı vergisini özledi millet deprem oldu hadi vergi denmesini özledi millet 1 gecede develüasyonda fakirleşmeyi özledi
şehit cenazelerini özledi. Ekmek fırında 85 kuruş tabi ki millet pahalıya temel gıdası ekmeği yemeyi özledi, millet vize ile seyahati özledi millet aşağılanan hasta adam olarak nitelenen Türkiye'yi özledi. Millet gidişli gelişli tek yolları özledi yazın tekirdağa 4 saat trafikten sonra ulaşmayı özledi. Millet thy nin o eski 28 i hacizli 54 uçakla uçtuğu günleri özledi. Millet metrosuz ,hızlı trensiz leş gibi salaş vagonları özledi,Millet açık oy gizli tasnif seçimleri özledi, 60 ta çarıklı dediklerine bu gün makarnacı denmesini özledi.
Millet ben Atatürkçüyüm deyip Atatürk'ün koltuğunda otururken gizli aşkını milletvekili yapanları özledi. Millet işsiz kaldığında işsizlik sigortası olmadığı günleri özledi, millet nema diye zorla para toplanıp üzerine yatıldığı günleri özledi. Millet ne öyle 20 sene 30 sene kredi ile ev alacakmış millet faizle düzülmeyi özledi. Ekonomide yaprak kıpırdamadığı her piyasada aylık fiyat listesi yayınlanan zamanları özledi. Acaba yarın sabah darbe olur mu korkusunu özledi millet..."
4 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkd 5 yıl Nevfel
Nevfel

web101

aybey
web101
revelax
AggressiveGamer
web101
tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim
He abicim bizde yedik akpli olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Adam benim makarna yediğimi nerden biliyor bana makarnacı yaftası yapıştırıyor adamın derdi zaten bana makarnacı diyerek kendini üstün görmesi ayrımcılığı baştan yaptı zaten sen önce okuduğun mesajın anlamını öğren yakıp yıkanların avukatlığıda sana kalmamış Çakma mümin.


Aynen ya senin cevabındaki ayrıştırmayı görüyorda kendi tarafındaki adamın makarnacı diye yaptığı ayrıştırmayı görmüyor. Bu kadar körü körüne tarafgirlik olmaz.

Adamlar durmaktan başka birşey bilmiyor. Sanki siz uzaya çıktınızda millet eteğinizden tuttu. Memleket biraz ileri gitti gözünüze battı alışmışsınız yerinizde durmaya çünki.

Başka bir haber sitesinde bir arkadaş neden bunların olduğunu şöyle özetlemiş.

"Millet sıkıldı ne bu rahatlık, millet özledi enflasyonlu günleri özledi faizleri özledi,sağlığa ilaca para verdiği cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı ,hastaneden ancak senet imzalanarak çıktığı günleri özledi,IMF den para dilenmeyi özledi devlet bankalarının bu günkü gibi karda olduğu değil hortumlandığı günleri özledi millet Atatürk'ün resminin yanındaki sıfırlı paraları; 1 milyona tuvalete gitmeyi özledi ne öyle 4+4+4 ,12 sene bedava eğitim millet eğitim 8 yıla çıktı vergisini özledi millet deprem oldu hadi vergi denmesini özledi millet 1 gecede develüasyonda fakirleşmeyi özledi
şehit cenazelerini özledi. Ekmek fırında 85 kuruş tabi ki millet pahalıya temel gıdası ekmeği yemeyi özledi, millet vize ile seyahati özledi millet aşağılanan hasta adam olarak nitelenen Türkiye'yi özledi. Millet gidişli gelişli tek yolları özledi yazın tekirdağa 4 saat trafikten sonra ulaşmayı özledi. Millet thy nin o eski 28 i hacizli 54 uçakla uçtuğu günleri özledi. Millet metrosuz ,hızlı trensiz leş gibi salaş vagonları özledi,Millet açık oy gizli tasnif seçimleri özledi, 60 ta çarıklı dediklerine bu gün makarnacı denmesini özledi.
Millet ben Atatürkçüyüm deyip Atatürk'ün koltuğunda otururken gizli aşkını milletvekili yapanları özledi. Millet işsiz kaldığında işsizlik sigortası olmadığı günleri özledi, millet nema diye zorla para toplanıp üzerine yatıldığı günleri özledi. Millet ne öyle 20 sene 30 sene kredi ile ev alacakmış millet faizle düzülmeyi özledi. Ekonomide yaprak kıpırdamadığı her piyasada aylık fiyat listesi yayınlanan zamanları özledi. Acaba yarın sabah darbe olur mu korkusunu özledi millet..."





Çok güzel özet geçmişsin, nefret gözlüğünü kaldırıp bakan herkes görebilir bunları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netfaruk 5 yıl Nevfel
Nevfel

web101

aybey
web101
revelax
AggressiveGamer
web101
tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim
He abicim bizde yedik akpli olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Adam benim makarna yediğimi nerden biliyor bana makarnacı yaftası yapıştırıyor adamın derdi zaten bana makarnacı diyerek kendini üstün görmesi ayrımcılığı baştan yaptı zaten sen önce okuduğun mesajın anlamını öğren yakıp yıkanların avukatlığıda sana kalmamış Çakma mümin.


Aynen ya senin cevabındaki ayrıştırmayı görüyorda kendi tarafındaki adamın makarnacı diye yaptığı ayrıştırmayı görmüyor. Bu kadar körü körüne tarafgirlik olmaz.

Adamlar durmaktan başka birşey bilmiyor. Sanki siz uzaya çıktınızda millet eteğinizden tuttu. Memleket biraz ileri gitti gözünüze battı alışmışsınız yerinizde durmaya çünki.

Başka bir haber sitesinde bir arkadaş neden bunların olduğunu şöyle özetlemiş.

"Millet sıkıldı ne bu rahatlık, millet özledi enflasyonlu günleri özledi faizleri özledi,sağlığa ilaca para verdiği cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı ,hastaneden ancak senet imzalanarak çıktığı günleri özledi,IMF den para dilenmeyi özledi devlet bankalarının bu günkü gibi karda olduğu değil hortumlandığı günleri özledi millet Atatürk'ün resminin yanındaki sıfırlı paraları; 1 milyona tuvalete gitmeyi özledi ne öyle 4+4+4 ,12 sene bedava eğitim millet eğitim 8 yıla çıktı vergisini özledi millet deprem oldu hadi vergi denmesini özledi millet 1 gecede develüasyonda fakirleşmeyi özledi
şehit cenazelerini özledi. Ekmek fırında 85 kuruş tabi ki millet pahalıya temel gıdası ekmeği yemeyi özledi, millet vize ile seyahati özledi millet aşağılanan hasta adam olarak nitelenen Türkiye'yi özledi. Millet gidişli gelişli tek yolları özledi yazın tekirdağa 4 saat trafikten sonra ulaşmayı özledi. Millet thy nin o eski 28 i hacizli 54 uçakla uçtuğu günleri özledi. Millet metrosuz ,hızlı trensiz leş gibi salaş vagonları özledi,Millet açık oy gizli tasnif seçimleri özledi, 60 ta çarıklı dediklerine bu gün makarnacı denmesini özledi.
Millet ben Atatürkçüyüm deyip Atatürk'ün koltuğunda otururken gizli aşkını milletvekili yapanları özledi. Millet işsiz kaldığında işsizlik sigortası olmadığı günleri özledi, millet nema diye zorla para toplanıp üzerine yatıldığı günleri özledi. Millet ne öyle 20 sene 30 sene kredi ile ev alacakmış millet faizle düzülmeyi özledi. Ekonomide yaprak kıpırdamadığı her piyasada aylık fiyat listesi yayınlanan zamanları özledi. Acaba yarın sabah darbe olur mu korkusunu özledi millet..."





bu yazıyı yazana helal olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamcod 5 yıl Nevfel
Nevfel
web101
Orijinalden alıntı: aybey
web101
Orijinalden alıntı: revelax
Orijinalden alıntı: AggressiveGamer
Orijinalden alıntı: web101
Orijinalden alıntı: tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim
He abicim bizde yedik akpli olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Adam benim makarna yediğimi nerden biliyor bana makarnacı yaftası yapıştırıyor adamın derdi zaten bana makarnacı diyerek kendini üstün görmesi ayrımcılığı baştan yaptı zaten sen önce okuduğun mesajın anlamını öğren yakıp yıkanların avukatlığıda sana kalmamış Çakma mümin.

Aynen ya senin cevabındaki ayrıştırmayı görüyorda kendi tarafındaki adamın makarnacı diye yaptığı ayrıştırmayı görmüyor. Bu kadar körü körüne tarafgirlik olmaz.
Adamlar durmaktan başka birşey bilmiyor. Sanki siz uzaya çıktınızda millet eteğinizden tuttu. Memleket biraz ileri gitti gözünüze battı alışmışsınız yerinizde durmaya çünki.
Başka bir haber sitesinde bir arkadaş neden bunların olduğunu şöyle özetlemiş.
"Millet sıkıldı ne bu rahatlık, millet özledi enflasyonlu günleri özledi faizleri özledi,sağlığa ilaca para verdiği cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı ,hastaneden ancak senet imzalanarak çıktığı günleri özledi,IMF den para dilenmeyi özledi devlet bankalarının bu günkü gibi karda olduğu değil hortumlandığı günleri özledi millet Atatürk'ün resminin yanındaki sıfırlı paraları; 1 milyona tuvalete gitmeyi özledi ne öyle 4+4+4 ,12 sene bedava eğitim millet eğitim 8 yıla çıktı vergisini özledi millet deprem oldu hadi vergi denmesini özledi millet 1 gecede develüasyonda fakirleşmeyi özledi
şehit cenazelerini özledi. Ekmek fırında 85 kuruş tabi ki millet pahalıya temel gıdası ekmeği yemeyi özledi, millet vize ile seyahati özledi millet aşağılanan hasta adam olarak nitelenen Türkiye'yi özledi. Millet gidişli gelişli tek yolları özledi yazın tekirdağa 4 saat trafikten sonra ulaşmayı özledi. Millet thy nin o eski 28 i hacizli 54 uçakla uçtuğu günleri özledi. Millet metrosuz ,hızlı trensiz leş gibi salaş vagonları özledi,Millet açık oy gizli tasnif seçimleri özledi, 60 ta çarıklı dediklerine bu gün makarnacı denmesini özledi.
Millet ben Atatürkçüyüm deyip Atatürk'ün koltuğunda otururken gizli aşkını milletvekili yapanları özledi. Millet işsiz kaldığında işsizlik sigortası olmadığı günleri özledi, millet nema diye zorla para toplanıp üzerine yatıldığı günleri özledi. Millet ne öyle 20 sene 30 sene kredi ile ev alacakmış millet faizle düzülmeyi özledi. Ekonomide yaprak kıpırdamadığı her piyasada aylık fiyat listesi yayınlanan zamanları özledi. Acaba yarın sabah darbe olur mu korkusunu özledi millet..."

Baska söze nehacet ama ankamaz bu yeni nesil, varsa yoksa marjinallik hippilik duran adamlar yeni degilki cumhuriyet denen rejim kuruldugundan beri duruyorlar,
Peki simdi dert ne? Dert turkiyenin carıklı makarnaciları durmak istemiyor.

80 senedir duranlarin ve efendileri olan elitistlerin isine gelmiyor turkiyenin yurumesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
aybey 5 yıl
web101
revelax
AggressiveGamer
web101
tenghis
web101 Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
Biz de seviyoruz,sevdiğimiz için olanlara dur diyoruz.Yoksa pasaport vize alıp sorunlardan kaçmak kolay. Zor dönemlerden geçtik diyorsun o zor dönemlerden geçmemizi sağlayan Atatürktü.Şimdi biz bu kültürel değerlerimizi unutup ülkeyi dara getiren,dini kullanarak insanları mandası altına adam bir adamın peşinden gidiyoruz. Biz de gelişeceksek dışarıya olan dış borcumuzu kat be kat arttırarak gelişemeyiz.
bunu idrak etmeleri malesef zor ha babam makarnaya abandıkları için düşünme yeteneklerini yitirmiş durumdalar.
Bira içeceğime makarna yerim makarna ALLAHIN Nimeti dalga geçme biz sizin gibi havyar yiyecek kadar tuzumuz kuru değil Edit: Ben Akp li değilim bu sefer inadına Akp ye oy vereceğim

He abicim bizde yedik akp'li olmadığını... Ben mümin olmaya çalışan biriyim ama her sıkıştığınız noktada Allah ile pazarlamaya girmeseniz olmuyor mu? Adam bira içtiğini söyledi de mi, hemen biracı yaftasını yapıştırdın? Bilmeden konuşma! İnsanları etiketleyip, sınıflandırıp ayrıştırma! Ayıp...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiplek 5 yıl
Yaklaşık 4 yıl önce NOKIA rubic küp çözebiliyordu. Hemde legoyla :D
Link: youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 5 yıl
clhaz süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenghis 5 yıl en beğenilen
web101
Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim

Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl tenghis
tenghis
web101
Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim

Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.

Yok biz az acı çektik Kurtuluş savaşı Çanakkale 1964 darbesi 1982 darbesi Ekonomik kırizler siyasi kırizler suikastler Terör olayları sende biraz araştır Bu Ülke kurulduğundan beri halkı acı çekiyor acı çektiriliyor seni bilmem ben artık acı çekmek istemiyorum bu ülkeyi seviyorsanız durarak değil çalışarak eğitim alarak bu ülkeyi bir yere getirebilirsiniz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baller Lifestyle 5 yıl tenghis
tenghis

web101

Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim


Duran adam memleketi durduranlara tepki için duruyor zaten. Teknolojik evrim kültürel devrimle başlar. Korede, Çinde ne gösteriler yapıldı, ne acılar çekildi de bu günlere gelindi, bir araştırın.



Çin mi




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 5 yıl
40nm a9 tabanlı soc a sahip olan telefona mı 600$ istiyor bunlar? lol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S,W,A,T 5 yıl
İşlemci çözecek de hantal makine izin vermiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Google'ın süper bilgisayarları 19 hamlede çözüyor. Yine iyi bir sayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Adamlar durmuyor çalışıyor yapıyor biz daha duran adam triplerine girelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Baktılar telefon küpü çözemeyince reklamı en iyisi sonlandıralım demişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeLiCe_DoLuCa 5 yıl General.
Durmak, geriye doğru yürümekten iyidir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Bir de Türkiye piyasasına rekabetçi fiyatlar beraber girebileydi... İyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1489 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl General Mobile Discovery "Yeni Fiyat / Performans Kralı" video inceleme 5 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim