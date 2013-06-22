Huawei Ascend P6 rekor sayıda hareketle Rubik Küp çözebiliyor





İki yıl önce Galaxy S2 modelinin gücünü ortaya koymak adına 5 saniyede Rubik Küp çözebildiği bir deney yapılmış ve Galaxy S2 insanların en kısa sürede Rubik Küp çözme rekorunu da kırmıştı. Deney bu kez dünyanın en incesi Ascend P6 modelinin gücünü göstermek adına tekrarlandı.





Ascend P6 modelinde bulunan K3V2 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdeğe sahip ve 40nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Huawei, HiSilicon firması ile ortak tasarladığı işlemcisinin performansından oldukça emin. 1MB Seviye 2 ön bellek sunan işlemciye Vivante tasarımı 480MHz saat hızında çalışan GC4000 grafik birimi eşlik ediyor.





Projenin arkasındaki isim olan ARM mühendisi David Gilday yine LEGO Mindstorms NXT kitleri kullanarak Ascend P6 için Rubik Küp çözme makinesi oluşturdu.





Ascend P6'daki uygulama, telefonun kamerasını kullanarak renklerin durumunu anlayabilmek için Rubik Küp'ün her yüzündeki görüntüyü kaydediyor ve ardından çözme işlemi için çift evreli gelişmiş algoritma devreye giriyor. Çoklu izlek yapısında olan bu uygulama, çözme işlemi için K3V2 işlemcisi ve 2GB RAM miktarını kullanıyor.





Ascend P6 rekor olarak nitelenen 49 hareketle Rubik Küp’ü çözebiliyor. Galaxy S2 modeli de rekor kırmasına rağmen küp 3x3 formundaydı. Ascend P6’nın kübü ise 4x4 formatında ve bu kategoride yeni bir rekor kırılmış oldu.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y-JjDbt8VAk#at=17