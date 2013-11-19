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Huawei Ascend P6S modeli ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı

5 yıl
846
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P6S modeli ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı

Huawei'nin satışa sunduğu dönemde en ince akıllı telefon ünvanını alan Ascend P6 için bir devam modeli hazırladığı daha önce gündeme gelmişti. 8 çekirdekli bir işlemci sunacağı düşünülen cihaz ile ilgili ilk resmi sızıntılar gelmeye başladı.

Modelin Çin Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndaki onay belgelerinden sızdırılan bilgilere göre Ascend P6S adını alacağı belirtiliyor. İşlemci ise Huawei tarafından geliştirilen yeni nesil K3 serisinden olacak.

Bu işlemci Cortex-A9 tabanlı olmakla birlikte 28nm fabrikasyon sürecine sahip olduğu için performans ve enerji tüketimi anlamında daha iyi. 4 çekirdekli olan işlemci 1.6GHz saat hızında çalışıyor. İşlemcinin beraberinde ise Mali 450 grafik birimi geliyor.

Bunun haricinde modelde 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, Emotion 1.6 kullanıcı arayüzü, microSD desteği, daha büyük bir batarya ve daha fazla kullanım süresi şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan cihaz Ascend P6'ya göre 3mm daha kalın olacak.

Huawei Ascend P6 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak 500$ seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-P6S-specs-leaked-no-sign-of-octa-core_id49492 Yorum Yaz
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omura_vs 5 yıl en beğenilen
İlginç haberler girmede üzerinize yok ama birde yurt içindeki haberlere göz atın GM discovery e gelen dördüncü güncellemeden bahsettiğiniz yok bu haberin sizin için haber değeri taşıması için illa 2000/2500 TL ilk tepe modelleri olmasımı gerekiyor sn editörler
İlginç haberler girmede üzerinize yok ama birde yurt içindeki haberlere göz atın GM discovery e gelen dördüncü güncellemeden bahsettiğiniz yok bu haberin sizin ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
asıl p6 bu olmalıydı tasarım stabilite kamera olarak dört dörtlük cihaz ama oyun performansı kötüydü şimdi tam oldu bununda fiyatı fazlaymış 1300 liradan gelir
1 Yanıt Yanıtla
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lionhearts 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

asıl p6 bu olmalıydı tasarım stabilite kamera olarak dört dörtlük cihaz ama oyun performansı kötüydü şimdi tam oldu bununda fiyatı fazlaymış 1300 liradan gelir

evet keşke öyle olsaydı ama sonuçta bunuda alırsak bir iphone parasına iki telefon almış oluyoruz mantık olarak
şahsen alacağım p6s'i..zaten heralde yeni yılın ortalarından önce gelmez.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
fiyat tasarım p6 güzel cihazdı ama işte performans işi bozdu.işlemciyi ve arayüzü tam manası ile optimize edemezler ise p6 2 olur buda.
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bankai20 5 yıl
TurboCore
Tam cyanogenlik telefon. buna cyanogen rom ne gider beee..

Yahu +'lı yorumunu görmedim.:D
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fenerist07 5 yıl
bu telefonun ihtiyacı daha çok çekirdek değil, daha uyumlu bir soc.

huawei'nin geliştirdiği model soc güçlü olabilir, benchmarklarda iyi sonuçlarda veriyor olabilir ancak piyasada adreno ve mali gpu lar artık standart gibi bişey, hal böyleyken ortaya ciddi optimizayson sorunları cıkıyor, ascend p6 bazı oyunları slayt gösterisi gibi oynatıyordu, ciddi fps sorunları vardı

şu alete koyacaksın s800+adreno 330u alıp yürüyecek o tasarımla..
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General. 5 yıl
1000tl hayal oldu
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ApsinteX 5 yıl
I Phone 4,4s' in ekranı büyümüş, içi değişmiş hali tabi birde markası HUAWEİ bu kadar da olmaz :)
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Nokia Specialist 5 yıl
Tam cyanogenlik telefon.

buna cyanogen rom ne gider beee..
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hukuksever 5 yıl
Pil ve ramdan bilgi yok mu
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omura_vs 5 yıl en beğenilen
İlginç haberler girmede üzerinize yok ama birde yurt içindeki haberlere göz atın GM discovery e gelen dördüncü güncellemeden bahsettiğiniz yok bu haberin sizin için haber değeri taşıması için illa 2000/2500 TL ilk tepe modelleri olmasımı gerekiyor sn editörler
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