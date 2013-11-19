Huawei Ascend P6S modeli ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı

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Huawei'nin satışa sunduğu dönemde en ince akıllı telefon ünvanını alan Ascend P6 için bir devam modeli hazırladığı daha önce gündeme gelmişti. 8 çekirdekli bir işlemci sunacağı düşünülen cihaz ile ilgili ilk resmi sızıntılar gelmeye başladı.
Modelin Çin Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndaki onay belgelerinden sızdırılan bilgilere göre Ascend P6S adını alacağı belirtiliyor. İşlemci ise Huawei tarafından geliştirilen yeni nesil K3 serisinden olacak.
Bu işlemci Cortex-A9 tabanlı olmakla birlikte 28nm fabrikasyon sürecine sahip olduğu için performans ve enerji tüketimi anlamında daha iyi. 4 çekirdekli olan işlemci 1.6GHz saat hızında çalışıyor. İşlemcinin beraberinde ise Mali 450 grafik birimi geliyor.
Bunun haricinde modelde 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, Emotion 1.6 kullanıcı arayüzü, microSD desteği, daha büyük bir batarya ve daha fazla kullanım süresi şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan cihaz Ascend P6'ya göre 3mm daha kalın olacak.
Huawei Ascend P6 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak 500$ seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-P6S-specs-leaked-no-sign-of-octa-core_id49492 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet keşke öyle olsaydı ama sonuçta bunuda alırsak bir iphone parasına iki telefon almış oluyoruz mantık olarak şahsen alacağım p6s'i..zaten heralde yeni yılın ortalarından önce gelmez.
Yahu +'lı yorumunu görmedim.:D
huawei'nin geliştirdiği model soc güçlü olabilir, benchmarklarda iyi sonuçlarda veriyor olabilir ancak piyasada adreno ve mali gpu lar artık standart gibi bişey, hal böyleyken ortaya ciddi optimizayson sorunları cıkıyor, ascend p6 bazı oyunları slayt gösterisi gibi oynatıyordu, ciddi fps sorunları vardı
şu alete koyacaksın s800+adreno 330u alıp yürüyecek o tasarımla..
buna cyanogen rom ne gider beee..
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