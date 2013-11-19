Huawei Ascend P6S modeli ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı





Huawei'nin satışa sunduğu dönemde en ince akıllı telefon ünvanını alan Ascend P6 için bir devam modeli hazırladığı daha önce gündeme gelmişti. 8 çekirdekli bir işlemci sunacağı düşünülen cihaz ile ilgili ilk resmi sızıntılar gelmeye başladı.





Modelin Çin Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndaki onay belgelerinden sızdırılan bilgilere göre Ascend P6S adını alacağı belirtiliyor. İşlemci ise Huawei tarafından geliştirilen yeni nesil K3 serisinden olacak.





Bu işlemci Cortex-A9 tabanlı olmakla birlikte 28nm fabrikasyon sürecine sahip olduğu için performans ve enerji tüketimi anlamında daha iyi. 4 çekirdekli olan işlemci 1.6GHz saat hızında çalışıyor. İşlemcinin beraberinde ise Mali 450 grafik birimi geliyor.





Bunun haricinde modelde 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, Emotion 1.6 kullanıcı arayüzü, microSD desteği, daha büyük bir batarya ve daha fazla kullanım süresi şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan cihaz Ascend P6'ya göre 3mm daha kalın olacak.





Huawei Ascend P6 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak 500$ seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-P6S-specs-leaked-no-sign-of-octa-core_id49492