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Huawei Ascend P6S resmiyet kazandı

5 yıl
13,4b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P6S resmiyet kazandı

Huawei'nin en çok satan akıllı telefonu konumundaki Ascend P6 modelinin devamı olacak Ascend P6S resmi olarak lanse edildi.

Ascend P6S beklenenin aksine önceki modelden büyük farklılıklar barındırmıyor. Aksine kasa kalınlığı 6.5 mm'ye yükselmiş. İşlemci ise biraz daha hızlanmış. Önceki modelde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci yerine bu kez 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci kulanılmış. İşlemcinin detayları ise bilinmiyor.

Modelde 4.7 inçlik 720p ekran yer alırken, arka kısımda 8MP çözünürlükte, ön kısımda ise 5MP çözünürlükte bir kamera bulunuyor. LTE desteği mevcut değil ve çift SIM desteği sunuluyor.

Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2 işletim sistemi, Emotion 2.0 kullanıcı arayüzü, 2000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model ilk olarak Çin'de yaklaşık 500$ karşılığında satışa sunuldu. Global dağıtım tarihi şimdilik belli değil. Bilindiği gibi ilk nesil P6 modeli 3 milyon civarında satış yapmıştı. 

http://www.vmall.com/product/883.html Yorum Yaz
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
ya bi git işine Huawei hayal mi görüyorsun
aaah ah şu xiaomi mi3 gelse şu güzel ülkeme de az damarlarımıza kan gitse
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General. 5 yıl
Huawei'de şımardı
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crazywinner3 5 yıl
Huawei bi dur allahını seversen zaten ortalık karışık
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qazrfv 5 yıl
Telefonun çinde 445$ satılıyor. 500$ değil.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
p6 kullanıyorum androidi bana yeniden sevdirdi ama burda fiyat çok uçuk olmuş cinde xiaomi mi3 varken kmse buna bakmaz p6nın dejavantajları batarya ve grafik kartının tanınmamış olmasıydı bunları düzeltmişlerse yine başarılı bi model olacaktır
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Zig Zag 5 yıl
Huawei'nin bu seneki bombası Mate 2 sanırım
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JoeyBane 5 yıl
Çindeki cihazları düşünecek olursak o fiyatı hak etmiyor.
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Mugetsuga 5 yıl
Para tatlı gelmeye başlamasa bir de ah bir de...
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kımyasal 5 yıl
Huawei'in kafası kıyak herhalde.
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General. 5 yıl
Huawei'de şımardı
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Vibrant 5 yıl
telefon batarya kapasitesi hariç güzel görünüyor.Fakat fiyat çok yüksek.Bu kadar çıkılmışken farklı telefon alternatifleri çoğalıyor..
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thestell 5 yıl
Bu sefer batırmıs, o fiyata o cerceve...
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OBA INC 5 yıl
Çinde mi3 zaten 300 dolara bulunabilirken olmamış o fiyat.
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Guest-1A72C1774 5 yıl
az bi aratin youtube da xiaomi mi3 2013 Conference diye resmi tanıtım da telefonu ve yeni televizyonlarini tanitiyorlar adamlar da fan olayı var aile gibiler menfaat yok karşılıklı sevgi var
çok az ingilizce bilenler dahi anlayabilirler altyazili
telefon akiyor resmen
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
ya bi git işine Huawei hayal mi görüyorsun
aaah ah şu xiaomi mi3 gelse şu güzel ülkeme de az damarlarımıza kan gitse
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