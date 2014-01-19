Huawei Ascend P6S resmiyet kazandı





Huawei'nin en çok satan akıllı telefonu konumundaki Ascend P6 modelinin devamı olacak Ascend P6S resmi olarak lanse edildi.





Ascend P6S beklenenin aksine önceki modelden büyük farklılıklar barındırmıyor. Aksine kasa kalınlığı 6.5 mm'ye yükselmiş. İşlemci ise biraz daha hızlanmış. Önceki modelde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci yerine bu kez 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci kulanılmış. İşlemcinin detayları ise bilinmiyor.





Modelde 4.7 inçlik 720p ekran yer alırken, arka kısımda 8MP çözünürlükte, ön kısımda ise 5MP çözünürlükte bir kamera bulunuyor. LTE desteği mevcut değil ve çift SIM desteği sunuluyor.





Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2 işletim sistemi, Emotion 2.0 kullanıcı arayüzü, 2000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model ilk olarak Çin'de yaklaşık 500$ karşılığında satışa sunuldu. Global dağıtım tarihi şimdilik belli değil. Bilindiği gibi ilk nesil P6 modeli 3 milyon civarında satış yapmıştı.

http://www.vmall.com/product/883.html