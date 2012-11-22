Huawei Ascend W1'in ilk video ön incelemesi yayınlandı





Huawei'nin birçok kez internete sızan Microsoft Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonu Ascend W1, bu sefer bir video ile detaylıca incelendi. Cihazı kullanma şansı yakalayan TechBlog sitesi, Ascend W1'e ait yeni görüntüler, bir ön inceleme videosu ve fiyat seviyesiyle alakalı önemli bir veriyi ortaya çıkardı.

Bu videoda, beyaz renk seçeneği de piyasaya sürülecek olan Çinli üreticinin WP8 çözümü mavi rengiyle inceleniyor. Çıkarılabilen arka kapağa sahip plastik kasası ile oldukça ucuz bir görüntüye sahip olsa da Ascend W1'in fiyatıyla Windows Phone 8 hayranlarını tatmin edeceği belirtiliyor. Yunanca sitenin kaynaklarına göre; Huawei'nin bu akıllı telefonu 200$'dan daha pahalı olmayacak. Firmanın böyle bir ürünü bu fiyat seviyesinden tüketiciyle buluşturması mümkün görünse de henüz kesin bir ifadeyle fiyatlandırmanın bu düzeyde yapılacağını dile getiremeyiz.

4 inçlik WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü LCD ekran, 1.2GHz çift çekirdekli Krait işlemci, LED flaşlı 5MP kamera, NFC çipi ve 2,000 mAh pille donatılması beklenen Ascend W1, Ocak 2013'teki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda resmen duyurulduktan sonra Microsoft'un WP8 ekosistemine mensup ilk giriş seviye akıllı telefon olarak satışa çıkacak. Tanıtımın daha erken bir tarihte gerçekleşmesi de mümkün. Dilerseniz cihaz hakkında daha fazla detay için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.





http://techblog.gr/mobile/huawei-ascend-w1-first-video-732221/