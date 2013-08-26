Huawei, Brezilya'da akıllı telefon üretimi için harekete geçti

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından biri olmaya emin adımlarla yürüyen Çin merkezli Huawei, sadece anavatanında satış yapan bir firma olmamak için yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Çin’de yayın yapan Economic Daily News’in haberine göre Huawei, Brezilya’da üretim tesisi bulunan Compal ile işbirliğine giderek akıllı telefonlarının bir bölümünü burada üretmek istiyor. Bu sayede hem Brezilya’daki vergi avantajından yararlanmak hem de Amerika kıtası için lojistik masraflarını düşürmek isteyen firma, bu şekilde daha fazla kullanıcıya çok daha uygun fiyatlarla çözüm sunma planları yapıyor.

Compal’ın Brezilya’nın Jundiai’de bulunan tesisi şu anda aylık 100,000’den daha az dizüstü bilgisayar üretimi yapmakta. Edinilen bilgilere göre Huawei, bu kapasiteyi yeterli bulmadığı için Compal’ın bu tesisine yatırım yaparak üretim kapasitesini 100,000’ün üzerine çıkaracak. İlk aşamada aylık 100,000 adet akıllı telefon üretimi hedefleyen Huawei, uzun vadede bu sayıyı daha da arttırma planları yapıyor.

Hatırlanacağı gibi Apple ve Foxconn da, benzer gerekçelerle iPhone üretiminin bir kısmını Brezilya’ya kaydırmıştı.