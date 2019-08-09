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Huawei, EMUI 10 arayüzünün ilk tanıtım videosunu yayınladı

Huawei yeni EMUI 10 arayüzünün temel özelliklerini açığa çıkaran bir video paylaştı. Geliştirici Konferansı'nda tanıtılan Android Q tabanlı yeni arayüzün odak noktası "hız" olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Huawei'nin 11 Ağustos'a kadar sürecek 3 günlük Geliştirici Konferansı başladı. Şirket bugün start alan etkinlikte, Android'e alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin ilk detaylarını paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?"
Huawei Geliştirici Konferansı'nın açılış gününde HarmonyOS dışında merakla beklenen EMUI 10 arayüzü de tanıtıldı. Şirket ayrıca Android Q tabanlı EMUI 10'da görmeyi bekleyebileceğimiz bazı özelliklere ışık tutan bir video yayınladı.

EMUI 10, hız odaklı olacak

Özetlemek gerekirse, arayüzün yeni sürümü yepyeni bir kullanıcı deneyimi sağlayacak yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü ile gelecek. Ana odak noktalarından birinin de hız olacağını belirtelim.
Bunun, EMUI 8.2'de birinci nesil GPU Turbo, EMUI 9.0'da Link Turbo ve EMUI 9.1'de EROFS dosya sisteminin sunulmasıyla nasıl yapıldığına şahit olmuştuk. EMUI 10'daki en can alıcı özelliklerden biri de yeni Koyu Mod seçeneği olacak.


https://www.youtube.com/watch?v=j262zmp5tFA Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barthemana 14 dk.
Reklam sadece bana Çinçe Apple reklamı gibi geldi sanırım.
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