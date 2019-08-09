Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?

Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 10'da kulaklık girişine yer vermemişti. Şirketin bu değişikliği neden yaptığına dair resmi ağızdan bir açıklama geldi.
5 sa.
4b
28
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 10'da kulaklık girişine yer vermemişti. Güney Koreli teknoloji devinin neden böyle bir değişiklik yaptığına dair ilk açıklama şirketin bir yetkilisinden geldi.
Ayrıca Bkz. "FIFA 20’nin sokak futbolu modundan oynanış videosu geldi"
TheVerge adlı internet sitesine konuşan bir Samsung temsilcisi, 3.5 mm kulaklık jakının kaldırılmasının ekstra pil kapasitesi için yer açmaya yardımcı olduğunu söyledi. Yani şirketin aldığı kararın birinci nedeni bu.

Dokunsal geribildirimi de iyileştirdi

Galaxy Note 10, fazla pil tüketimine neden olacak birçok üst düzey özellik sunuyor. Dolayısı ile Samsung'un cihaza daha büyük bir pil sığdırmak için yaptığı bu değişikliğin kendine göre mantıklı bir sebebi var.
Kulaklık jakının kaldırılması dokunsal geribildirimi de iyileştirdi. Çünkü telefonun içinde artık jak için bırakılmış bir boşluk yok. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayan ilk Samsung marka telefon Galaxy A8s olmuştu. Galaxy Note 10 ise premium serideki ilk model oldu.


https://www.theverge.com/2019/8/7/20758050/samsung-galaxy-note-10-headphone-jack-35mm-usbc-unpacked-event Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 4 sa. en beğenilen
Apple kaldirinca dalga gecen reklam yapiyordu ne oldu ?
3 Yanıt Yanıtla +56
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodofran 4 sa.
daha fazla pil dediği de 3500 mah
1 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curimo 4 sa.
Çevir kazı yanmasın.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rwo 26 dk.
mühendislik dediğin kulaklık girişini tutarak pil kapasitesini artırmakla olur.yoksa kulaklığı çıkar kameraları at telefonu kalınlaştır ozaman bende telefona tuğla kadar pil koyarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 30 dk.
samsung apple'ın yan çarı gibi maşallah :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeref60 44 dk.
Hep aynı hikaye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 47 dk.
[simage]https://www.discoazul.co.uk/uploads/media/images/396x396/xrepuesto-toma-de-auriculares-samsung-galaxy-s8-1.jpg.pagespeed.ic.PuLzlnJWe1.webp[/simage]
Yalana bak, şu kadarcık parça mı pil yeri açacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 54 dk.
Apple’a karşı dalga geçtikleri her şeyi birbir yaptılar, cidden vizyonunuza tüküreyim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan297 1 sa.
Kulaklık girişini kaldırıp kazık eklemişler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 1 sa.
"Şahsen" note 10'un görünümü ebatı oldukça hoşuma gitti.Ancak fiyatı benim için imkansız bir seviyede.
Sizce note 10 ile boy ölçüşebilecek tasarımda bir model var mı? İlla üst seviye olmasına gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penah000000 1 sa.
s10 plus ya da Oneplis 7 pro alıp hatın akışına bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdusauk 1 sa.
almayın, yapmasınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shade_boi 1 sa.
Yaw he he
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +427 CWaRRioR +241 hsyn_hksvr +223 apulunas +188 noktasalih +151 csh +138 HoLyZz! +115 cem1907 +110 SaB0 +107 Alex5 +92
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
9 Üye, 19 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4001 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha pil cep telefonu kulaklık girişi galaxy note 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 18 dk. Üçüncü taraf servislerde batarya değişimi zorlaşıyor 2 sa. Huawei, EMUI 10 arayüzünün ilk tanıtım videosunu yayınladı 3 sa. Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu 3 sa. Meizu’nun Flyme 8 arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtılacak 4 sa. Rick Bergman AMD’ye geri döndü 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok? Sonraki Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında 6 sa. AMD Zen 3 mimarisi gelecek yıl, Zen 4 mimarisi 2021 yılında 6 sa. İlk Project Athena dizüstü bilgisayarı belli oldu 7 sa. Konsol oyunlarında hediye sandığı içeriği açıklanacak 8 sa. Çin’deki hava kirliliği, ülkenin güneş enerjisi üretimini sekteye uğratıyor 9 sa. İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor 10 sa. FIFA 20’nin sokak futbolu modundan oynanış videosu geldi 10 sa. Huawei'in çentiksiz telefonu | Y9 Prime 2019 mercek altında 11 sa. Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu! 12 sa. Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale modu ücretsiz olabilir 13 sa. The Boys, şimdiden Amazon'un en popüler dizilerinden birisi oldu 22 sa. Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor 22 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler 23 sa. Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri 23 sa. Steam’de toplam fiyatı 120 TL olan iki oyun, haftaya Epic Store’da ücretsiz 1 gün İstanbul Havalimanı’na Akınsoft’tan robot danışman desteği 1 gün iOS 12 kullanım oranı yüzde 88'e ulaştı 1 gün Kekik yağı ve mısır nişastasından yapılan kapsüller, sivrisineklere geçit vermiyor 1 gün Toshiba sunucular için en hızlı PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu 1 gün Çin'in Airbus ve Boeing'e rakip yolcu uçağı hakkında tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
3700x 2600x den tek çekirdek olarak ne kadar güçlü ?
DH Forum
tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet #eminönündevahşet
DH Forum
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Halo Infinite'in Xbox One Versiyonu "İkinci Sınıf" Olmayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Samurai Shodown Ücretsiz DLC Karakteri Shizumaru Hisame Eylül'...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim