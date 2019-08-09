Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?

Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 10'da kulaklık girişine yer vermemişti. Güney Koreli teknoloji devinin neden böyle bir değişiklik yaptığına dair ilk açıklama şirketin bir yetkilisinden geldi.

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TheVerge adlı internet sitesine konuşan bir Samsung temsilcisi, 3.5 mm kulaklık jakının kaldırılmasının ekstra pil kapasitesi için yer açmaya yardımcı olduğunu söyledi. Yani şirketin aldığı kararın birinci nedeni bu.

Dokunsal geribildirimi de iyileştirdi

Galaxy Note 10, fazla pil tüketimine neden olacak birçok üst düzey özellik sunuyor. Dolayısı ile Samsung'un cihaza daha büyük bir pil sığdırmak için yaptığı bu değişikliğin kendine göre mantıklı bir sebebi var.

Kulaklık jakının kaldırılması dokunsal geribildirimi de iyileştirdi. Çünkü telefonun içinde artık jak için bırakılmış bir boşluk yok. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayan ilk Samsung marka telefon Galaxy A8s olmuştu. Galaxy Note 10 ise premium serideki ilk model oldu.

https://www.theverge.com/2019/8/7/20758050/samsung-galaxy-note-10-headphone-jack-35mm-usbc-unpacked-event