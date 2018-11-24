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Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor

Google, Android işletim sisteminin yerini alması beklenen Fuchsia OS’u geliştirmeye devam ediyor. Sızıntılara göre yeni işletim sistemini test eden ilk firma Huawei oldu.
5 ay
12,3b
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6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor
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Google, uzun süredir Android’in yerini alacak yeni bir işletim sistemi geliştiriyordu. Fuchsia OS adını alacak yeni işletim sisteminin Chrome OS’un yerini de alacağı tahmin ediliyor. Google kanadından resmi bir açıklama gelmediği için yeni işletim sisteminin neleri değiştireceği bilinmese de açık kaynak kodlu olduğundan ve çok yavaş geliştirildiğinden eminiz. Bu yüzden yayınlanmasına belki hala uzun bir süre varken Huawei tarafından ilginç bir bilgi alındı.

Kirin 970 için Fuchsia OS

Dün paylaşılan bir kod parçası için eklenen bilgilendirme mesajında Kirin 970 işlemci desteği ile ilgili detaylara rastlandı. Mesajdan da görüldüğü üzere oyuncu odaklı telefon Honor Play üzerinde Fuchsia OS’un çalıştırıldığı net olarak anlaşılabiliyor. Böylelikle yeni işletim sistemini test eden ilk Android cihaz Honor Play olmuş oldu.

Honor Play, Huawei’nin Kirin 970 işlemcisiyle tanıttığı birçok telefondan biriydi. Ancak Huawei’nin bootloader kilidi kaldırma işlemini kapatmasından dolayı, kullanıcılar cihazlarının işletim sistemleri üzerinde değişiklik yapamıyorlar. Yapabilselerdi bile Fuchsia OS’un bitmiş bir versiyonunu yakın zamanda görme ihtimalimiz olmadığından, Honor Play kullanıcılarının Fuchsia OS deneyimleme ihtimali pek mümkün gözükmüyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor"

Huawei Mate 10, Huawei P20, Honor 10 vb. modeller için de testlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Bu durum tabii ki Huawei’nin Fuchsia işletim sistemi ile çalışacak ilk cihazı tanıtacağı anlamına gelmese de yapılan testlerin diğer üreticilere kıyasla erken olması bu ihtimali güçlendiriyor.


https://www.xda-developers.com/huawei-testing-fuchsia-os-kirin-970-honor-play/ Yorum Yaz
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Intouchable 5 ay en beğenilen
Google Fuchsia haberleri gerçekten heyecanlandırıyor. Yepyeni bir arayüz, bilgisayar ve telefonların tamamen senkronize çalıştığı ve stabil bir işletim sistemi çok güzel olur açık kaynak için.
Google'ın hali hazırda en büyük sorunu zaten bu. Ekosistem yaratabilir ve stabil bir işletim sistemi oluşturabilirse eğer bu Fuchsia ile harikalar yaratmış olacak.
Google Fuchsia haberleri gerçekten heyecanlandırıyor. Yepyeni bir arayüz, bilgisayar ve telefonların tamamen senkronize çalıştığı ve stabil bir işletim sistemi...
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intel7mix 5 ay
Neden Snapdragon işlemci değilde kirin işlemci seçilmiş.
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maxmania 5 ay intel7mix
snapdragonla sanırım 820 serisinden beri çalışıyorlardı. kirin 970 huawei' ye ait olduğundan daha bir haber değeri taşıyor (
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Intouchable 5 ay en beğenilen
Google Fuchsia haberleri gerçekten heyecanlandırıyor. Yepyeni bir arayüz, bilgisayar ve telefonların tamamen senkronize çalıştığı ve stabil bir işletim sistemi çok güzel olur açık kaynak için.
Google'ın hali hazırda en büyük sorunu zaten bu. Ekosistem yaratabilir ve stabil bir işletim sistemi oluşturabilirse eğer bu Fuchsia ile harikalar yaratmış olacak.
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flegga34 5 ay
Mate 10 kullanıyorum. Bootloader kilidim açık nasıl deneyimleyebilirim acaba
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Lova 5 ay
Sorun sadece bootlader kilidi değil. Haberi tam okusaydınız anlardınız. Kullanmak için fuschia’nın sizin telefona göre flashlanabilir bir sürümünün yayınlanması lazım. Ki daha ortada hazır bir işletim sistemi bile yokken böyle birşey imkansız.
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