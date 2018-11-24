Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor

Kirin 970 için Fuchsia OS
Dün paylaşılan bir kod parçası için eklenen bilgilendirme mesajında Kirin 970 işlemci desteği ile ilgili detaylara rastlandı. Mesajdan da görüldüğü üzere oyuncu odaklı telefon Honor Play üzerinde Fuchsia OS’un çalıştırıldığı net olarak anlaşılabiliyor. Böylelikle yeni işletim sistemini test eden ilk Android cihaz Honor Play olmuş oldu.
Honor Play, Huawei’nin Kirin 970 işlemcisiyle tanıttığı birçok telefondan biriydi. Ancak Huawei’nin bootloader kilidi kaldırma işlemini kapatmasından dolayı, kullanıcılar cihazlarının işletim sistemleri üzerinde değişiklik yapamıyorlar. Yapabilselerdi bile Fuchsia OS’un bitmiş bir versiyonunu yakın zamanda görme ihtimalimiz olmadığından, Honor Play kullanıcılarının Fuchsia OS deneyimleme ihtimali pek mümkün gözükmüyor.Ayrıca Bkz. "Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor"
Huawei Mate 10, Huawei P20, Honor 10 vb. modeller için de testlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Bu durum tabii ki Huawei’nin Fuchsia işletim sistemi ile çalışacak ilk cihazı tanıtacağı anlamına gelmese de yapılan testlerin diğer üreticilere kıyasla erken olması bu ihtimali güçlendiriyor.
https://www.xda-developers.com/huawei-testing-fuchsia-os-kirin-970-honor-play/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google'ın hali hazırda en büyük sorunu zaten bu. Ekosistem yaratabilir ve stabil bir işletim sistemi oluşturabilirse eğer bu Fuchsia ile harikalar yaratmış olacak.