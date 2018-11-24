Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor

Google, uzun süredir Android’in yerini alacak yeni bir işletim sistemi geliştiriyordu. Fuchsia OS adını alacak yeni işletim sisteminin Chrome OS’un yerini de alacağı tahmin ediliyor. Google kanadından resmi bir açıklama gelmediği için yeni işletim sisteminin neleri değiştireceği bilinmese de açık kaynak kodlu olduğundan ve çok yavaş geliştirildiğinden eminiz. Bu yüzden yayınlanmasına belki hala uzun bir süre varken Huawei tarafından ilginç bir bilgi alındı.

Kirin 970 için Fuchsia OS

Dün paylaşılan bir kod parçası için eklenen bilgilendirme mesajında Kirin 970 işlemci desteği ile ilgili detaylara rastlandı. Mesajdan da görüldüğü üzere oyuncu odaklı telefon Honor Play üzerinde Fuchsia OS’un çalıştırıldığı net olarak anlaşılabiliyor. Böylelikle yeni işletim sistemini test eden ilk Android cihaz Honor Play olmuş oldu.

Honor Play, Huawei’nin Kirin 970 işlemcisiyle tanıttığı birçok telefondan biriydi. Ancak Huawei’nin bootloader kilidi kaldırma işlemini kapatmasından dolayı, kullanıcılar cihazlarının işletim sistemleri üzerinde değişiklik yapamıyorlar. Yapabilselerdi bile Fuchsia OS’un bitmiş bir versiyonunu yakın zamanda görme ihtimalimiz olmadığından, Honor Play kullanıcılarının Fuchsia OS deneyimleme ihtimali pek mümkün gözükmüyor.

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Huawei Mate 10, Huawei P20, Honor 10 vb. modeller için de testlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Bu durum tabii ki Huawei’nin Fuchsia işletim sistemi ile çalışacak ilk cihazı tanıtacağı anlamına gelmese de yapılan testlerin diğer üreticilere kıyasla erken olması bu ihtimali güçlendiriyor.

https://www.xda-developers.com/huawei-testing-fuchsia-os-kirin-970-honor-play/