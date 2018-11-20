Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor

Prototipler hazır
Bazı kaynaklara göre Huawei, Koreli iş ortaklarına katlanabilir cihazın prototiplerini göstermeye başlamış bile. Huawei katlanabilir telefonlar için yeni bir iletişim paketi desteği hazırlamak konusunda da oldukça hevesli. Çalışmalarını hızlandıran firmanın cihazı MWC 2019’da mutlaka tanıtmak istediği öğrenildi. Görenlerin belirttiğine göre cihaz neredeyse piyasaya sürülmeye hazır. Hatta çoğu kişinin cihazın nasıl geliştirildiği konusunda merak içinde kaldığı öğrenildi.
Açık hali 8 inç boyutlarında olacak cihaz katlanınca 5 inç’e kadar küçülecek. Samsung’un 7.3 inçten 4.6 inçe dönüşen katlanabilir telefonuna kıyasla Huawei’nin modeli bir miktar daha büyük. Ekran kısmında ise Çin merkezli BOE firmasının katlanabilir panelleri kullanılmış.Ayrıca Bkz. "Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek"
5G destekli ilk katlanabilir cihaz olmayı amaçlayan bu model, üst seviye ağ hızlarına ulaşmayı amaçlıyor. Cihazın satışlarına ise ilk olarak Avrupa’da başlanılacağı tahmin ediliyor.
https://www.gsmarena.com/huawei_foldable_5g_device_mwc_2019-news-34295.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vestel yapabilir mi bunu?
Vestel.
böyle böyle geri kaldık işte bunlara kalsa 3310dan hallice telefonlar yeni yeni piyasaya çıkıyordu. allahtan daha ilerici, inovatif insanlar varda birşeyler geliştiriyorlar.