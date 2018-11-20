Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor

Hiç şüphesiz bu yılın en çok konuşulan cihazları katlanabilir telefonlar olacak. Görünen o ki Huawei bu durumun farkında ve MWC 2019 (Mobil Dünya Kongresi) firmanın katlanabilir telefonuna ev sahipliği yapacak. Telefonda ayrıca 5G desteği bulunması bekleniyor.

Prototipler hazır

Bazı kaynaklara göre Huawei, Koreli iş ortaklarına katlanabilir cihazın prototiplerini göstermeye başlamış bile. Huawei katlanabilir telefonlar için yeni bir iletişim paketi desteği hazırlamak konusunda da oldukça hevesli. Çalışmalarını hızlandıran firmanın cihazı MWC 2019’da mutlaka tanıtmak istediği öğrenildi. Görenlerin belirttiğine göre cihaz neredeyse piyasaya sürülmeye hazır. Hatta çoğu kişinin cihazın nasıl geliştirildiği konusunda merak içinde kaldığı öğrenildi.

Açık hali 8 inç boyutlarında olacak cihaz katlanınca 5 inç’e kadar küçülecek. Samsung’un 7.3 inçten 4.6 inçe dönüşen katlanabilir telefonuna kıyasla Huawei’nin modeli bir miktar daha büyük. Ekran kısmında ise Çin merkezli BOE firmasının katlanabilir panelleri kullanılmış.

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5G destekli ilk katlanabilir cihaz olmayı amaçlayan bu model, üst seviye ağ hızlarına ulaşmayı amaçlıyor. Cihazın satışlarına ise ilk olarak Avrupa’da başlanılacağı tahmin ediliyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_foldable_5g_device_mwc_2019-news-34295.php