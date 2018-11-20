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Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor

Huawei, 5G destekli ilk katlanabilir akıllı telefonu MWC 2019’da tanıtmaya hazırlanıyor. Söylentiye göre Koreli iş ortaklarına cihazın prototipi gösterildi bile.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor
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Hiç şüphesiz bu yılın en çok konuşulan cihazları katlanabilir telefonlar olacak. Görünen o ki Huawei bu durumun farkında ve MWC 2019 (Mobil Dünya Kongresi) firmanın katlanabilir telefonuna ev sahipliği yapacak. Telefonda ayrıca 5G desteği bulunması bekleniyor.

Prototipler hazır

Bazı kaynaklara göre Huawei, Koreli iş ortaklarına katlanabilir cihazın prototiplerini göstermeye başlamış bile. Huawei katlanabilir telefonlar için yeni bir iletişim paketi desteği hazırlamak konusunda da oldukça hevesli. Çalışmalarını hızlandıran firmanın cihazı MWC 2019’da mutlaka tanıtmak istediği öğrenildi. Görenlerin belirttiğine göre cihaz neredeyse piyasaya sürülmeye hazır. Hatta çoğu kişinin cihazın nasıl geliştirildiği konusunda merak içinde kaldığı öğrenildi.

Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor
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Açık hali 8 inç boyutlarında olacak cihaz katlanınca 5 inç’e kadar küçülecek. Samsung’un 7.3 inçten 4.6 inçe dönüşen katlanabilir telefonuna kıyasla Huawei’nin modeli bir miktar daha büyük. Ekran kısmında ise Çin merkezli BOE firmasının katlanabilir panelleri kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek"

5G destekli ilk katlanabilir cihaz olmayı amaçlayan bu model, üst seviye ağ hızlarına ulaşmayı amaçlıyor. Cihazın satışlarına ise ilk olarak Avrupa’da başlanılacağı tahmin ediliyor.  


https://www.gsmarena.com/huawei_foldable_5g_device_mwc_2019-news-34295.php Yorum Yaz
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Adoring 6 ay
Bunun üstü hologram telefon teknolojisinde
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V4LKyR 6 ay
Şu katlanabilir ekran teknolojisi inanılmaz yüksek seviye bir teknoloji... Keşke ülkemizde de olsaydı.
Vestel yapabilir mi bunu?
Vestel.
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cabriyo 6 ay
ekran kırılma olayını çözmüşlermi acaba? yoksa yere ilk düştüğünde elveda mı diyoruz.
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DH Misafiri 6 ay
şu görselde olduğu gibi bir telefon gelsin satış rekorlarının içinden geçer. bizim milletimiz hala ne gerek vardı yauv diyor :))
böyle böyle geri kaldık işte bunlara kalsa 3310dan hallice telefonlar yeni yeni piyasaya çıkıyordu. allahtan daha ilerici, inovatif insanlar varda birşeyler geliştiriyorlar.
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Y-ZiyA 6 ay
Origami destekli telefonlar ne zaman gelecek acaba...
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Morichannnn 6 ay
Katlanabilir ekrandan sonra acaba ne gelecek? İlk önce siz bataryayı geliştirin de sonra bunlara geçersiniz. Tabii satışı arttırmak için saçma sapan özellik koyacaklar, neden bataryayı ellesinler ki!
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BumberShoot 6 ay
Resim temsili olabilir de en azından biraz mantıklı olsun kapalı iken çentikli açınca çentik kayboluyor onuda arkaya mı katılıyoruz???
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sistemli adam 6 ay
Katlanabilir telefon furyası umarım başladığı gibi hızlı biter.
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tugares 6 ay
Hiç sanmam çentik gibi bunu da hayatımıza monte etmek için herşeyi yapacaklar 😒
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