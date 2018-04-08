Huawei Honor 10 basın afişleri sızdırıldı

Son dönemde Honor akıllı telefon markasını çok geniş bir kitleye yayan Huawei birbiri ardına yeni model tanıtımlarına devam ediyor. Sırada Huawei Honor 10 modeli var.

Huawei Honor 10 özellikleri

Bu ay sonunda tanıtılması beklenen Huawei Honor 10 modeli üst seviyeye hitap ediyor. 5.8 inçlik bir ekranı olan telefonda çentik tasarımı yer alıyor. Arka kısım cam kaplama iken çift kamera dikkat çekiyor. Ayrıca herhangi bir parmak izi okuyucunun olmaması ekrana gömülü bir sensör ihtimalini güçlendiriyor.

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Kirin 970 yonga seti ile güçlendirilen modelde en üst versiyon 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip. En yüksek fiyat etiketi de bu versiyonda olacak. 4GB RAM ve 64GB/128GB kapasitelerin de olması bekleniyor.

Modelin uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade edilirken yukarıdaki konfigürasyonda ne kadar uygun olabileceği merak konusu. Bir ihtimal 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi 300$ civarında tüketici ile buluşabilir.