Huawei Honor 3 resmi olarak duyuruldu









Huawei'nin global olarak en beğenilen serilerinden birisi olarak gösterilen Honor akıllı telefonları, üçüncü üyesini de resmen duyurdu.





Huawei Honor 3 modelinde orta seviye sınıflandırmayı koruyan firma, 4.7 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlüğe yer veriyor. İşlemci tarafında firmanın 1.5GHz saat hızında çalışan K3V2 4 çerkidekli Cortex-A9 işlemcisi yer alıyor. Piyasadaki pek çok üst seviye akıllı telefon gibi model toz ve suya dayanıklılığı ifade eden P55 ve IP57 sertifikalarına sahip.





Modelde 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, WiFi, Bluetooth 3.0, Android 4.2.2 işletim sistemi, Emotion 1.6 arayüzü, 2230mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Huawei Honor 3 9.9mm kalınlığa sahipken, 138gr ağırlık mevcut.





Modelin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bir bilgi verilmezken, tahminler modelin 300$ seviyesinde olacağını gösteriyor.