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Huawei Honor 3 resmi olarak duyuruldu

5 yıl
1,3b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 3 resmi olarak duyuruldu


Huawei'nin global olarak en beğenilen serilerinden birisi olarak gösterilen Honor akıllı telefonları, üçüncü üyesini de resmen duyurdu. 

Huawei Honor 3 modelinde orta seviye sınıflandırmayı koruyan firma, 4.7 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlüğe yer veriyor. İşlemci tarafında firmanın 1.5GHz saat hızında çalışan K3V2 4 çerkidekli Cortex-A9 işlemcisi yer alıyor. Piyasadaki pek çok üst seviye akıllı telefon gibi model toz ve suya dayanıklılığı ifade eden P55 ve IP57 sertifikalarına sahip.

Modelde 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, WiFi, Bluetooth 3.0, Android 4.2.2 işletim sistemi, Emotion 1.6 arayüzü, 2230mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Huawei Honor 3 9.9mm kalınlığa sahipken, 138gr ağırlık mevcut.

Modelin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bir bilgi verilmezken, tahminler modelin 300$ seviyesinde olacağını gösteriyor.

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arda_xl 5 yıl en beğenilen
"Gün gelecek K3V2 kullanmadığım her telefon için bana küfredeceksiniz." - Huawei Hitler.
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Sirchade 5 yıl
1myst
Bluetooth 3.0 nedir yahu!
eski 2009 yılı teknolojisini neden hala telefonlara ekliyorlar!

ben 2009 yılında çıkıp da bluetooth 3.0 kullanan telefon görmedim?
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tarun 5 yıl
çıkış tarihiyle ilgili bilgi varmı eğer burdada 300 $ fiyatı uygulanırsa manyak olur
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halilBU 5 yıl
depeche35
Şimdi hangisi daha güçlü ? Honor 3 mü ? Ascend p 6 mı ? Bataryalarını saymayın...

aynı cpu ve gpu kullanıyor ekran yine 720p aynı performansı verir bu cihazda diye düşünüyorum bunun artıları suya toza dayanıklı olması ve pili p6 da daha ince ve şık bir telefon
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Nokia Specialist 5 yıl
Fiyat gerçekten bu civarlarda gelirse dağıtır ortalığı lumia 920 almasam beklerdim
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Peregrino 5 yıl
Huawei bu sene costu. Makul miktarda kar alarak satislarini arttiracak helal olsun.
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depeche35 5 yıl
Şimdi hangisi daha güçlü ?
Honor 3 mü ?
Ascend p 6 mı ?
Bataryalarını saymayın...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei'ye helal olsun yine bi fiyat performans telefonu
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Benimde mesona denince
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Şehr-i Hüzün 5 yıl
Tasarım LG'nin telefonlarına benziyor.
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ssbrutality 5 yıl
arda_xl
Gün gelecek K3V2 kullanmadığım her telefon için bana küfredeceksiniz. - Huawei Hitler.

Bu cümlenin orjinalini daha çok seviyorum..(ss-Waffen)
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AVNmouth 5 yıl
Bu telefon 600 TL olmaz .
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depeche35 5 yıl
Türkiyede satışa sunulacak mı peki ?
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pcheveslisi 5 yıl
Hayatımda sadece birkere huawei kullandım oda ideos x5 ti çöpten başka bişey değildi kesinlikle huawei alınmayacak bir markadır ucuz olduğuna bakmayın bi okadarda derdini çekeceksiniz.
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