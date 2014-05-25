Huawei Honor 3X Pro resmiyet kazandı

Huawei'nin 8 çekirdekli ilk modeli olma ünvanını kazanan ve geçen sene sonlarında tanıtılan Honor 3X, donanım ve kozmetik olarak bazı güncellemelere uğradı ve Honor 3X Pro adıyla yeniden satışa sunuldu.





Honor 3X Pro'da dikkat çeken ilk özellik arka kapağın suni deri kaplamaya kavuşmuş olması. Samsung'un Note 3 serisi akıllı telefon ve PRO serisi tablet modellerinde görmeye alıştığımız suni deri, kullanıcı cihazı kavrarken biraz daha premium bir his yaratıyor.





Cihazın diğer dikkat çeken özelliği ise ekran çözünürlüğü. Geçen yıl 720p çözünürlükteki ekran sayesinde tatmin edici bir performans sunan Honor 3X artık Full HD çözünürlüğe sahip.





Huawei geçen yıl bataryaya olumsuz katkısı nedeniyle Honor 3X modelinde Full HD çözünürlük kullanmadığını belirtmişti. Honor 3X Pro modelinde Full HD ekran performansı nasıl etkileyecek bilinmiyor. Cihazın işletim sistemi ise Android 4.4 KitKat.





Bunun haricinde cihazdaki donanım aynı. Bunlar 1.7GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi, 700MHz hızında çalışan Mali-450 grafik birimi, 5.5 inçlik IPS ekran, 2GB RAM, 16GB hafıza, Sony imzalı 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, DTS ses teknolojisi, 3000mAH gücünde batarya şeklinde sıralanıyor.





Huawei Honor 3X Pro modeli iki renk seçeneği ile 272$ seviyesinden Çin'de satışa sunuldu. Global pazarlarla ilgili ne tür bir stratejinin izleneceği ise henüz belli değil.





http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-3X-Pro-with-faux-leather-back-cover-launched-in-China_id56426