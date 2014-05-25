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Huawei Honor 3X Pro resmiyet kazandı

5 yıl
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 3X Pro resmiyet kazandı
Huawei'nin 8 çekirdekli ilk modeli olma ünvanını kazanan ve geçen sene sonlarında tanıtılan Honor 3X, donanım ve kozmetik olarak bazı güncellemelere uğradı ve Honor 3X Pro adıyla yeniden satışa sunuldu.

Honor 3X Pro'da dikkat çeken ilk özellik arka kapağın suni deri kaplamaya kavuşmuş olması. Samsung'un Note 3 serisi akıllı telefon ve PRO serisi tablet modellerinde görmeye alıştığımız suni deri, kullanıcı cihazı kavrarken biraz daha premium bir his yaratıyor.  

Cihazın diğer dikkat çeken özelliği ise ekran çözünürlüğü. Geçen yıl 720p çözünürlükteki ekran sayesinde tatmin edici bir performans sunan Honor 3X artık Full HD çözünürlüğe sahip. 

Huawei geçen yıl bataryaya olumsuz katkısı nedeniyle Honor 3X modelinde Full HD çözünürlük kullanmadığını belirtmişti. Honor 3X Pro modelinde Full HD ekran performansı nasıl etkileyecek bilinmiyor. Cihazın işletim sistemi ise Android 4.4 KitKat.

Bunun haricinde cihazdaki donanım aynı. Bunlar 1.7GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi, 700MHz hızında çalışan Mali-450 grafik birimi, 5.5 inçlik IPS ekran, 2GB RAM, 16GB hafıza, Sony imzalı 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, DTS ses teknolojisi, 3000mAH gücünde batarya şeklinde sıralanıyor.

Huawei Honor 3X Pro modeli iki renk seçeneği ile 272$ seviyesinden Çin'de satışa sunuldu. Global pazarlarla ilgili ne tür bir stratejinin izleneceği ise henüz belli değil. 
Huawei Honor 3X Pro resmiyet kazandı


http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-3X-Pro-with-faux-leather-back-cover-launched-in-China_id56426 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 5 yıl en beğenilen
Huawei Türkiyede hakkını kaybetti.Xiaomi gelecek.
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ALBAY 5 yıl
tasarım facia diyen arkadaşlar, 270 dolara Türkiyede discovery alamıyorsunuz.tehlikenin farkında mısınız?
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Guaire 5 yıl
3x ilk çıktığında keşke Türkiye'ye de gelse diye düşünenlerdenim.

Telefonun bu şekilde güncellenmesinin en büyük nedeni, hatta belki de tek nedeni Xiaomi Redmi Note.

Huawei 3x'in 270$'a sattığı telefonu adamlar birkaç ay sonra aynı özelliklerde 160$'a piyasaya sürdü.

Huawei gelir mi gelmez mi bilmiyorum, ama Xiaomi geliyor. Hem de çok daha ucuza geliyor.

Şimdi bu geliştirilmiş hali ile bu parayı eder mi? Aman aman bir şey yok. Xiaomi bunun eşdeğerini de 170$'a satabilir gibi geliyor.

Xiaomi'nin karşılığını bekliyoruz.
3x ilk çıktığında keşke Türkiye'ye de gelse diye düşünenlerdenim.Telefonun bu şekilde güncellenmesinin en büyük nedeni, hatta belki de tek nedeni Xia...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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_-İsTaNBuL-_ 4 yıl
WCDMA var mı bunda Türkiye'de çalışır mı vodafone Avea, Turkcell 'de, Türkçe dil var mı?
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-1907fb- 4 yıl
sıfır, huawei 3x pro telefonum var. 3x değil 3x pro versiyonu...
sim kart dahi katılmadı. şarj aleti+şarj kablosu+çevirici ayak+kulaklık mevcut. kutu yok.
ilgilenen olursa pm atabilir.
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Eric Cartman. 4 yıl
Esnaflık yaptığını zanneden fırsatçılar ve operatörler yüzünden, Türkiye'ye gelse 1500 TL'den satılır.

Aradaki uçurumun farkında mısınız ?
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Scavenger Of Human Sorrow 4 yıl
bu haberler hep moralimi bozar, dünyada 250 dolara böyle güzel ürünler satılır ben ise ülkemde 450 dolara xperia l anca alırım,, bu fark ülkemin kasasına gitse amenna ama nereye gittiği de belli
bu arada xperia l sony store abd da 210 dolara satılıyor
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bi önceki model gelmediki bu model gelsin huawei fabrikasyon hatalı p6 ları türkiyeye kakalamayı bilir anca
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berkcombil 5 yıl
Bunların CEO'su değil miydi mobilde yüksek ekran çözünürlüğü cihaz performansına ve pile olumsuz katkı yapar,bizde bu yüzden yüksek ekran çözünürlüğü kullanmıyoruz diyen?????
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mehmedaltair 5 yıl
İlk hali daha iyiymiş 720p ekran yaklaşık %10 daha iyi pil ömrü ve %30 daha fazla grafik performansı ile
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ouzqan 5 yıl
Donanım olarak iyi aslında fiyat olarak ta iyi bakalım etrafa dağıtacaklar mı ?
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xSwindLer 5 yıl
3x/3c Türkiye'ye geldimide 3x Pro'nun haberini yapıyorsunuz
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General. 5 yıl en beğenilen
Huawei Türkiyede hakkını kaybetti.Xiaomi gelecek.
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Elsa 5 yıl
Redmi
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Captain_Ivy 5 yıl
False
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thestell 5 yıl
3xi cok bekledik gelmedi. Yazıklar olsun.
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gokhangokhan33 5 yıl
türkiyeye bi çinliler gelmedi gitti gelsede s5 filan acayip ucuzlasa :D
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