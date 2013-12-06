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Huawei Honor 4 lansman davetiyesi ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 4 lansman davetiyesi ortaya çıktı

Huawei'nin sevilen Honor akıllı telefon serisine eklenecek olan Glory 4 kod adlı Huawei Honor 4 modeline ait basın davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.

16 Aralık tarihine işaret eden basın davetiyesinde Honor kelimesi dikkat çekici bir şekilde işlenirken, H harfinde de 4 rakamına gönderme bulunuyor. Davetiyeler dün itibariyle dağıtıma başladı.

Huawei Honor 4 modelinde firmanın gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetinin kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Çin'den sızan bilgi ve görsellerde bu yongasetinin kullanılma ihtimali epey yükselmişti. MT6592 beraberinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Mali-450 grafik birimini getiriyor. 

Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450 grafil birimi Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D içerik oynatımı sağlıyor. ARM da mükemmel akıcılıkta oyun tecrübesi iddiasında bulunuyor. 

Bununla birlikte Honor 4 amiral gemi seviyesinde özelliklere sahip değil. 5.5 inçlik ekranda 720p çözünürlük, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi bunlar arasında sayılabilir. Lansman esnasında modelin fiyatı ve çıkış tarihi de netlik kazanacak. 

http://www.phonearena.com/news/MT6592-powered-Huawei-Glory-4Honor-4-to-be-introduced-next-week_id50080 Yorum Yaz
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webdh 5 yıl en beğenilen
Beyler model sadece 4 mm kalınlığında olacak.Dikkatinizi çekerim bunu yapan çinli mühendis kör oldu.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
10 numara telefon cok tutar bu fiyattada bi güzellik yapar cinli dostlar ben p6 kullanıyorum nefret ettiğim androidi sevdirdi bana bu kadar stabil android tel görmedim
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fatihburak95 5 yıl
Medal of Honor okudum nolmuş bunun simgesine dedim :)))
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bu markaya nedense ısınamadım.Geçen gün biri garantili huawei almış.Servise göndermiş oradakiler garanti dışı yani garantisi yok demişler arızadan kaynaklı bir garanti dışı kalma söz konusu değil.
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BaranGunduz 5 yıl
4mm mi
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Neyinkafasi 5 yıl
1080p li 6592 li UMI nin x2s antutudan 26k alıyor
720p ekran ile bu telefon uçar.
(Yanlış anlaşılmasın antutu ile cihaz değerlendirmiyorum kıyaslamak için söyledim)
Ayrıca haberi yazan arkadaş amiral gemi olması için ne gibi özellikler istiyorsun söylede ona göre yapsınlar telefonu
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DH Misafiri 5 yıl
Haberi yazan arkadaşa sormak istiyorum: Bu telefonun neresi amiral gemi özelliklerine sahip değil? HTC one gibi bir telefona full hd ekrana s600 koyup ,üstüne 4 MPkamera ekleyince mı amiral gemi oluyor? Haberi yazan arkadaş kendi fikirlerini kendine saklayıp sadece haber yazsa daha iyi olacak bence .yorum yapacaksa aşağıya yazsın böylece haberde kirlilik olmamış olur
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voleren 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Haberi yazan arkadaşa sormak istiyorum: Bu telefonun neresi amiral gemi özelliklerine sahip değil? HTC one gibi bir telefona full hd ekrana s600 koyup ,üstüne 4 MPkamera ekleyince mı amiral gemi oluyor? Haberi yazan arkadaş kendi fikirlerini kendine saklayıp sadece haber yazsa daha iyi olacak bence .yorum yapacaksa aşağıya yazsın böylece haberde kirlilik olmamış olur

Acaba amiral gemi derken hangi özelliklerde olmalı haberi yazan arkadaşa sormak lazım!!!
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serhatcan007 5 yıl
Posta fişi bu , davetiye gibi durmuyor hiç :D
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General. 5 yıl
Ülkemize gelirse süper olur
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kablosuzadam 5 yıl
donanımhaber.com'da davetiyenin haber olduğunu da gördüm ya, bu sitede beni şaşırtacak bir şey kalmadı.
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karakaya_o 5 yıl kablosuzadam
kablosuzadam
donanımhaber.com'da davetiyenin haber olduğunu da gördüm ya, bu sitede beni şaşırtacak bir şey kalmadı.

Bakiym 03.50 tabi normal...
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wolf silver 5 yıl
O değil de inşallah bu modeli ülkemize Yanlislikla getirirler :D :D
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