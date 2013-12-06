Huawei Honor 4 lansman davetiyesi ortaya çıktı





Huawei'nin sevilen Honor akıllı telefon serisine eklenecek olan Glory 4 kod adlı Huawei Honor 4 modeline ait basın davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.





16 Aralık tarihine işaret eden basın davetiyesinde Honor kelimesi dikkat çekici bir şekilde işlenirken, H harfinde de 4 rakamına gönderme bulunuyor. Davetiyeler dün itibariyle dağıtıma başladı.





Huawei Honor 4 modelinde firmanın gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetinin kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Çin'den sızan bilgi ve görsellerde bu yongasetinin kullanılma ihtimali epey yükselmişti. MT6592 beraberinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Mali-450 grafik birimini getiriyor.





Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450 grafil birimi Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D içerik oynatımı sağlıyor. ARM da mükemmel akıcılıkta oyun tecrübesi iddiasında bulunuyor.





Bununla birlikte Honor 4 amiral gemi seviyesinde özelliklere sahip değil. 5.5 inçlik ekranda 720p çözünürlük, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi bunlar arasında sayılabilir. Lansman esnasında modelin fiyatı ve çıkış tarihi de netlik kazanacak.

http://www.phonearena.com/news/MT6592-powered-Huawei-Glory-4Honor-4-to-be-introduced-next-week_id50080