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    Samsung yanıtladı: One UI 7 güncellemesi neden gecikti?

    Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunulan Android 15 tabanlı One UI 7, uzun bir bekleyişin ardından diğer Samsung telefonlara da gelecek. Peki One UI 7 güncellemesi neden gecikti? İşte yanıtı
    Samsung yanıtladı: One UI 7 güncellemesi neden gecikti? Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü Galaxy S25 serisiyle birlikte nihayet kullanıma sunuldu. Ancak diğer Galaxy cihazlar için bekleyiş sürüyor ve diğer cihazlar için One UI 7.0 sürümü halen hazırlanmış değil. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung'dan konuyla ilgili açıklama paylaşıldı.

    Samsung One UI 7.0'ın neden geciktiği resmen açıklandı

    Kaçıranlar için Samsung, One UI 7'nin dağıtımı için bir takvim yayınlamadı ancak şirketin telefonlarına yönelik güncelleme desteğinden yola çıkarak hangi modellerin One UI 7'yi alacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu bekleyiş sürerken Samsung, One UI 7.0'ın geliştirme sürecinin uzun sürdüğünü doğruladı.

    Yapılan açıklamada ise, ''yeni sürümde daha büyük geliştirmeler hedeflendiği için geliştirme sürecinin normalden farklı ilerlediği'' paylaşıldı. Bu süreçte Samsung, "Genellikle arayüz güncellemeleri her yıl yapılıyor. Ancak bu sefer büyük bir atılım gerçekleştirmek istedik ve bu nedenle proje başlamadan önce iki ila üç yıl süren kapsamlı bir planlama sürecinin yaşandığını'' söylüyor.

    Şu an için One UI 7.0 takvimi ile ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Galaxy S24 serisi için üç yeni One UI 7.0 beta güncellemesi daha yayınlanacak. Bunlardan biri bu ay, bir diğeri Mart ayında ve sonuncusu ise Nisan ayında dağıtılacak. Bu nedenle, kararlı One UI 7.0 güncellemesinin Nisan ayından önce yayınlanması beklenmiyor.

    Eğer One UI 7 güncellemesini bekliyorsanız, hemen yukarıdaki yazımızdan cihazınızın uygun olup olmadığını kontrol edebilir ve gerekli hazırlıkları yapabilirsiniz. Samsung One UI 7.0 ile beklenen yenilikler ise şu şekilde:

    • Yeni sistem uygulama simgeleri
    • Yeni arka plan arayüzü
    • Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
    • Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
    • Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
    • Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
    • Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
    • Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
    • Yeni kamera arayüzü
    • 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
    • Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
    • Kilit açma animasyonu eklendi
    • Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
    • Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
    • Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
    • Büyük klasörler eklendi
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    Rindaman 18 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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