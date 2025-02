Samsung yanıtladı: One UI 7 güncellemesi neden gecikti?

Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü Galaxy S25 serisiyle birlikte nihayet kullanıma sunuldu. Ancak diğer Galaxy cihazlar için bekleyiş sürüyor ve diğer cihazlar için One UI 7.0 sürümü halen hazırlanmış değil. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung'dan konuyla ilgili açıklama paylaşıldı.

Samsung One UI 7.0'ın neden geciktiği resmen açıklandı

Kaçıranlar için Samsung, One UI 7'nin dağıtımı için bir takvim yayınlamadı ancak şirketin telefonlarına yönelik güncelleme desteğinden yola çıkarak hangi modellerin One UI 7'yi alacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu bekleyiş sürerken Samsung, One UI 7.0'ın geliştirme sürecinin uzun sürdüğünü doğruladı.

Yapılan açıklamada ise, ''yeni sürümde daha büyük geliştirmeler hedeflendiği için geliştirme sürecinin normalden farklı ilerlediği'' paylaşıldı. Bu süreçte Samsung, "Genellikle arayüz güncellemeleri her yıl yapılıyor. Ancak bu sefer büyük bir atılım gerçekleştirmek istedik ve bu nedenle proje başlamadan önce iki ila üç yıl süren kapsamlı bir planlama sürecinin yaşandığını'' söylüyor.

Şu an için One UI 7.0 takvimi ile ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Galaxy S24 serisi için üç yeni One UI 7.0 beta güncellemesi daha yayınlanacak. Bunlardan biri bu ay, bir diğeri Mart ayında ve sonuncusu ise Nisan ayında dağıtılacak. Bu nedenle, kararlı One UI 7.0 güncellemesinin Nisan ayından önce yayınlanması beklenmiyor.

One UI 7 güncellemesini alacak Samsung telefonların listesi 5 gün önce eklendi

Eğer One UI 7 güncellemesini bekliyorsanız, hemen yukarıdaki yazımızdan cihazınızın uygun olup olmadığını kontrol edebilir ve gerekli hazırlıkları yapabilirsiniz. Samsung One UI 7.0 ile beklenen yenilikler ise şu şekilde:

Yeni sistem uygulama simgeleri

Yeni arka plan arayüzü

Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı

Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi

Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir

Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir

Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi

Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu

Yeni kamera arayüzü

5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi

Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları

Kilit açma animasyonu eklendi

Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu

Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi

Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi

Büyük klasörler eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.