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Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor

Huawei’nin standartların üzerinde büyüklüğe sahip bir akıllı telefon arayan tüketicilere hitap edecek yeni akıllı telefonu Huawei Note 8, 1 Ağustos tarihinde görücüye çıkıyor.
2 yıl
3,8b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor

Bu yıl akıllı telefon pazarında 120 milyon satış rakamını hedefleyen ve stratejisini de buna göre belirleyen Huawei, farklı projelere imza atıyor. Firmanın Honor serisi, ilk kez Note adını taşıyan yeni bir modele kavuşacak.

Note ismini asıl olarak Samsung’un ekran kalemi destekli Galaxy Note ailesi ile duymuştuk. Daha sonra, Phablet sınıfında mücadele eden pek çok akıllı telefon modelinde Note uzantısını görmeye başladık. Note ismi, genelde büyük ekranlı akıllı telefonlara işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor"

Huawei’nin tanıtım yapmaya başladığı Honor 8 Note, 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Cihaz daha önce Çin haberleşme ajansı onayındna geçtiği için, ne tür bir donanım sunacağı az çok belli durumda. 6.6 inçlik devasa bir ekrana sahip olan akıllı telefon, 2.5GHz saat hızında çalışan Kirin 955 yonga setinden gücünü alıyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, 13MP çözünürlüğünde bir arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ekranı oldukça büyük olduğu için, standart akıllı telefon kullanıcılarına pek hitap etmeyeceği açık. Bu bakımdan, daha sınırlı bir kitleyi hedef alacağını söyleyebiliriz. Modelin Ağustos ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.

 
Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor
 

http://www.phonearena.com/news/Honor-Note-8-2K-resolution-phablet-to-appear-before-the-U.S.-bound-Honor-8-on-Aug-1_id83494 Yorum Yaz
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mskblt 2 yıl en beğenilen
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crossmatch 2 yıl
300 dolar olacak deniyor. O sadece almaya teşvik ediyor.
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Barni Moloztaş 2 yıl
6.6 inç nereye sokacağız
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JoeyBane 2 yıl
bence en basarili cihazi mate 7 idi
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forever58 2 yıl
Çöp 6.44 tablet oluyor ben rn2 bile bazen kot pantolonlara sigdiramiyorum ki ekran kasa orani %73 azda değil yani.
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mskblt 2 yıl
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