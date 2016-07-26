Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor

Bu yıl akıllı telefon pazarında 120 milyon satış rakamını hedefleyen ve stratejisini de buna göre belirleyen Huawei, farklı projelere imza atıyor. Firmanın Honor serisi, ilk kez Note adını taşıyan yeni bir modele kavuşacak.

Note ismini asıl olarak Samsung’un ekran kalemi destekli Galaxy Note ailesi ile duymuştuk. Daha sonra, Phablet sınıfında mücadele eden pek çok akıllı telefon modelinde Note uzantısını görmeye başladık. Note ismi, genelde büyük ekranlı akıllı telefonlara işaret ediyor.

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Huawei’nin tanıtım yapmaya başladığı Honor 8 Note, 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Cihaz daha önce Çin haberleşme ajansı onayındna geçtiği için, ne tür bir donanım sunacağı az çok belli durumda. 6.6 inçlik devasa bir ekrana sahip olan akıllı telefon, 2.5GHz saat hızında çalışan Kirin 955 yonga setinden gücünü alıyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, 13MP çözünürlüğünde bir arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ekranı oldukça büyük olduğu için, standart akıllı telefon kullanıcılarına pek hitap etmeyeceği açık. Bu bakımdan, daha sınırlı bir kitleyi hedef alacağını söyleyebiliriz. Modelin Ağustos ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.