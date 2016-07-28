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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı

LG G5 amiral gemi modelinin beklentilerin altında kalması, LG V20 modelinin önemini hayati seviyeye çıkardı. Firma, yılın üçüncü çeyreğinde yeni modeline çok güveniyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıla G5 amiral gemi modeli ile başlayan ve büyük beklentiler içerisinde olan LG, ne yazık ki satış konusunda hayal kırıklığına uğradı. Yeterli ilgiyi göremeyen LG G5, firmanın kar marjını aşağıya çekti ve mobil bölümün faaliyet zararının artmasına neden oldu.

Tablolar

LG Mobile, yılın ikinci çeyrek döneminde 2.86 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında düşüş yaşadı. Akıllı telefon satışları toplamda 13.9 milyon ile yüzde 3 artış gösterdi ancak LG G5 satışlarının beklendiği gibi gitmemesi zararı da beraberinde getirdi. Bölümün faaliyet zararı 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mobil bölüm dışında, LG’nin diğer iştiraklerinde sağlıklı bir gelir büyümesi yaşanıyor. Ev aletlerinin olduğu LG Electronics, 4 milyar dolar gelir ve 373 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Ev eğlencesi iştiraki ise, 3.58 milyar dolar gelir ve 306 milyon dolar faaliyet karına imza attı. Firmanın toplam geliri 12 milyar dolar, faaliyet karı ise 530 milyon dolar olarak gerçekleşti.

LG, yılın üçüncü çeyreği için mobil bölümün artıya çıkması için gayret gösteriyor. Geçen yılın V10 amiral gemi modeli bu yıl da devam edecek. LG V20 adını alması beklenen yeni telefonun, üçüncü çeyrek mali tablolara etki etmesi bekleniyor. Yani en geç Eylül ayında LG V20 amiral gemisinin pazara çıktığını görmüş olacağız.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor"

G5 amiral gemi modelinin beklentilerin altında kalması, LG V20 modelinin önemini hayati seviyeye çıkardı. Galaxy Note 7 ve iPhone 6SE gibi rakipler, LG’nin yeni modelinde önemli özellikler ile tüketici ilgisini çekmesini zorunlu hale getiriyor. Önceki versiyonun eleştiri noktası olan performans kısmını Snapdragon 821 yonga seti ile kapatacak olan firma, daha güçlü bir batarya ile kullanım sürelerini uzatacak. Ayrıca 2.1 inçlik ikinci ekran, çift ön kamera, gelişmiş kamera kontrol arayüzü gibi özelliklerin, bu modelde de yer alması bekleniyor. 

 

http://www.lgnewsroom.com/2016/07/lg-announces-improved-second-quarter-2016-financial-results/ Yorum Yaz
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Volkanbaba 2 yıl en beğenilen
Bootloop olur, eğer olmassa ghost screen oda olmadi sarı ekran veyahut pil.

Bakalım bu seferki lg hangi kronik sorunla geliyor cok heyecanlı.
1 Yanıt Yanıtla +20
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kadirirdem 2 yıl
v serisini hep kaba buldum ufalması lazım...
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assasin34 2 yıl
LG'den de Sony'den de HTC'den de bir cacık olmaz artık.. Bakalım akıllı telefon pazarından içlerinden hangisi ilk olarak çekilecek.
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atilasat 2 yıl assasin34
assasin34
LG'den de Sony'den de HTC'den de bir cacık olmaz artık.. Bakalım akıllı telefon pazarından içlerinden hangisi ilk olarak çekilecek.

Sony
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mansurmarsak 2 yıl
Arkadaşlara katılıyorum. G2 sayesinde 4-5 defa servise gitmek zorunda kaldım. Hakeza çevremde ki Lg kullananlarda aynı şekilde. Telefonlar güzel ama hepsi kronik sorunlarla dolu. Şu an Huawei kullanıyorum kafam rahatladı...
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BlackHeart89 2 yıl
Ne kadar samsungu sevmesemde hic bir telefonu kronik sorunlu degil lg her telefonu kronik sorunlu
G2 ekran sararmasi g3 kasa catlagi g4 bootloop sorunu ve son olarak g5de de ghost screen sorunu daha yeni yeni ortaya cikmaya basladi g5de umariz duzeltir lg telefonlarini
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LastShip 2 yıl
Lg ymis sony ymis telefon piyasasina ayak uyduramadilar uyduramayacaklarda.
Nokia gibi batar batmaz bilemem ancak kullanici kaybettikleri su goturmez bi gercek
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Volkanbaba 2 yıl en beğenilen
Bootloop olur, eğer olmassa ghost screen oda olmadi sarı ekran veyahut pil.

Bakalım bu seferki lg hangi kronik sorunla geliyor cok heyecanlı.
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Jet lag 2 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Bootloop olur, eğer olmassa ghost screen oda olmadi sarı ekran veyahut pil.

Bakalım bu seferki lg hangi kronik sorunla geliyor cok heyecanlı.

olmadı kasa çatlağı
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