Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei : Jobs'un ölümü ile yenilik anlamında eksiklik yaşanıyor, Samsung ucuz plastik kullanmaktan kaçınmalı

6 yıl
1,1b
1
53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2013 fuarında önemli ürünlerini ziyaretçilere tanıtan ve MWC 2013 için iddialı modeller tanıtacaklarını açıklayan Huawei yönetim kurulu başkanı Richard Yu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 

Yu, Steve Jobs'un ölümü ile teknoloji dünyasında bir yenilik eksikliği yaşanıyor. Yüzyılın önemli vizyonerleri arasında gösterilen Jobs, iPod, iPhone, iTunes, iPad gibi yeniliklerle hem sektörü baştan aşağı değiştirdi hem de Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getirdi. 

Yu ayrıca Samsung'u yüksek kaliteli malzeme kullanmadığı konusunda eleştiriyor ve ucuz plastik kullanmaktan vazgeçmesini tavsiye ediyor. 

Huawei ise hem Avrupa ve Asya tasarımlarını biraraya getiriyor hem de ruh katıyor. Global bir firma olduğu için Huawei tasarım konusunda daha iyisini yapabiliyor. Herşeyden önemlisi tasarıma ruh katıyor. 

Yu, geçmişte insanların Apple ve Samsung'un en iyi ürünleri ürettiği şeklinde bir algıya sahip olduğunu ancak artık Huawei'nin tüketicilere en iyi ürünleri sunduğu şeklinde bir algı yaratmak istediklerini belirtiyor. 

Yu, ayrıca düşük bütçeli cihazları ile tanındıkları için ABD'li operatörlere üst seviye cihazlarını kabul ettirmede bir süre zorlandıklarını da ifade ediyor.   

Yu, Ascend Mate modelinin büyüklüğü ile ilgili eleştirilere ise Galaxy Note modelinden daha konforlu olduğu şeklinde cevap veriyor. 

http://www.tomshardware.com/news/Huawei-Steve-Jobs-Innovation-Apple,20308.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RDHM 6 yıl en beğenilen
Harbi harbi "Üşüyoruz Steve Reyiz !"
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
PlayMakers
Insanlik adina degerleri yerlerde olan , calisanlarina zamaninda insan muamelesi bile gostermeyen gercekten kisiliksiz bir insandi Jobs. Ama dusunceleri , vizyonu , sunum kabiliyeti , yenilik adina bircok seyi gorebilme yetisine de sahipti. Gidim sempati duymam ama teknoloji adina bugun aramizda olmasini cok isterdim. Su an kullandiginiz bilgisayarlarda ki windows isletim sisteminde bile jobs un zamaninda yaptigi adimlar en buyuk etken olmustur. Gates abimiz calmasaydi bu grafikleri kullanamiyor olabilirdik bu cihazlarda onu da unutmamak lazim.

Rahmetli de Xerox'dan çalmıştı grafiksel anabirimi.
PlayMakersInsanlik adina degerleri yerlerde olan , calisanlarina zamaninda insan muamelesi bile gostermeyen gercekten kisiliksiz bir insandi J...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
haklı adam. galaxy s3 ün arkasını bilenler bilir
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 6 yıl
S2'de plastik ama bence bir sorun teşkil etmiyorFakat üreticilerin hem kalite hemde sağlamlığı aynı anda sunmaları lazım.Batarya ve bu sağlamlılığı bir türlü aşamadılar gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhanthn 6 yıl
Adam bir konuda çok haklı.
Apple gerçekten Jobs'suz yaratıcılığını yitirmiş durumda.
Apple firmasının Jobs'lu ve Jobs'suz dönemlerine bakarsanız olayı çok daha iyi kavrayabilirsiniz. Jobs inanılmaz işlere imza attı. Şirket o olmadığı dönemde batmanın eşiğine gelmişti.
Sadık bir Apple kullanıcısı olarak söylüyorum; Tim'den devrim beklemiyorum. Yine Apple kullanmaya devam edeceğim. Fakat Jobs'un izinden en fazla 3-4 sene daha gidebilirler. O tarihten sonra onun fikirleri ve bakış açısı da doğal olarak eskiyecektir. Apple Inc. i zor günler bekliyor...

Huawei baz istasyonu yapmaya devam etmeli. Onun tasarımlarını gözümüzle görmezsek iyi bir şirket olduğunu düşünmeye devam edebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl
Bugun torium avm electroworld de Huawei p1 gordum tesadufen..Huawei yetkilileri atip tutarken bakayim dedim neymis bu huawei..Cihazi elime almamla birakmam arasindaki sure yaklasik 5 sn..

Kilidini actim anasayfada 2 sag sol yaptim aninda yerine koydum..Gelmis gecmis en igrenc arayuze sahip..Google play deki en kotu launcher bile daha iyidir..

Kusura bakma ama ışıl ışıl parlayan Samsung'ların yaninda 74 model külüstür araba gibi kaliyosun HUAWEI !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allien72 6 yıl
1 aydır huawei ascend p1 kullanıyorum. tam bir f/p telefonu. bence huawei yakında adından çok söz ettirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetfahriguven 6 yıl
yc#1
PlayMakers Insanlik adina degerleri yerlerde olan , calisanlarina zamaninda insan muamelesi bile gostermeyen gercekten kisiliksiz bir insandi Jobs. Ama dusunceleri , vizyonu , sunum kabiliyeti , yenilik adina bircok seyi gorebilme yetisine de sahipti. Gidim sempati duymam ama teknoloji adina bugun aramizda olmasini cok isterdim. Su an kullandiginiz bilgisayarlarda ki windows isletim sisteminde bile jobs un zamaninda yaptigi adimlar en buyuk etken olmustur. Gates abimiz calmasaydi bu grafikleri kullanamiyor olabilirdik bu cihazlarda onu da unutmamak lazim.
Rahmetli de Xeroxdan çalmıştı grafiksel anabirimi.

İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 6 yıl
Cevaben,

Apple açıklama yapmış;

Dinime ,küfür eden bari Müslüman olsa.

Ardından ,

Samsung Açıklama yapmış;

Tenceren dibin kara seninki benden kara.



Çin hükümeti her nekadar maddi ,manevi destek versede,

Olurmu bilinmez,Huawei henüz ,Apple ve Samsung un sikletinde değil.

Bu tür tespitleri ,Samsung ,Apple kullanan son kullanıcı bile yapıyor zaten.

Kendi ürününe ,dikkat çekmek için ,Reklam amaçlı demeçler bunlar.

Huawei ,bu tür demeçlerle ,2.sınıf Çin telefon larının imajını silemez.







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 6 yıl
tam da içimizi okumuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
",, Samsung ucuz plastik kullanmaktan kaçınmalı ,,"
+1
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 6 yıl
kingarthasilker
FiraristtUcuz plastik, polikarbonat ise bu adam da bir şey bilmiyor. HTC de kullanıyor. Hafif ve sağlam. Eğilip bükülmeye karşı oldukça dayanıklı... Tek sorun kullanıcı üstüne oturunca istediği gibi şekil veremiyor...
samsung polikarbon plastik 2sinide kullanıyo arka kapakları ve dışı plastiktir samsungun htc sadece polikarbon kullanıyo ama samsung plastiği dandik değil apple görüyosunuz adam en kalitelisini kullanıyo ama arka taraflar çizik üstüne oturunca yamuluyo :D

bu da nasıl bir tatmindir anlamıyorum, en nihayetinde istersen elbet metale de zarar verirsin, samsung kullananlar ucuz plastik tercihlerini bunun üzerinden mi savunuyor, yazık valla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingarthasilker 6 yıl
Firaristt
Ucuz plastik, polikarbonat ise bu adam da bir şey bilmiyor. HTC de kullanıyor. Hafif ve sağlam. Eğilip bükülmeye karşı oldukça dayanıklı... Tek sorun kullanıcı üstüne oturunca istediği gibi şekil veremiyor...

samsung polikarbon plastik 2sinide kullanıyo arka kapakları ve dışı plastiktir samsungun htc sadece polikarbon kullanıyo ama samsung plastiği dandik değil apple görüyosunuz adam en kalitelisini kullanıyo ama arka taraflar çizik üstüne oturunca yamuluyo :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emmrree1990 6 yıl
Huawei herseyden once markasini yeniden yapilandirsin bence. Ideos x5i ilk aldigimda arkadasim televizyon oynatiyor mu demisti :-D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1059 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, steve jobs ve
3 etiket daha richard yu Apple huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 2.Bölüm 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim