Huawei : Jobs'un ölümü ile yenilik anlamında eksiklik yaşanıyor, Samsung ucuz plastik kullanmaktan kaçınmalı





CES 2013 fuarında önemli ürünlerini ziyaretçilere tanıtan ve MWC 2013 için iddialı modeller tanıtacaklarını açıklayan Huawei yönetim kurulu başkanı Richard Yu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.





Yu, Steve Jobs'un ölümü ile teknoloji dünyasında bir yenilik eksikliği yaşanıyor. Yüzyılın önemli vizyonerleri arasında gösterilen Jobs, iPod, iPhone, iTunes, iPad gibi yeniliklerle hem sektörü baştan aşağı değiştirdi hem de Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getirdi.





Yu ayrıca Samsung'u yüksek kaliteli malzeme kullanmadığı konusunda eleştiriyor ve ucuz plastik kullanmaktan vazgeçmesini tavsiye ediyor.





Huawei ise hem Avrupa ve Asya tasarımlarını biraraya getiriyor hem de ruh katıyor. Global bir firma olduğu için Huawei tasarım konusunda daha iyisini yapabiliyor. Herşeyden önemlisi tasarıma ruh katıyor.





Yu, geçmişte insanların Apple ve Samsung'un en iyi ürünleri ürettiği şeklinde bir algıya sahip olduğunu ancak artık Huawei'nin tüketicilere en iyi ürünleri sunduğu şeklinde bir algı yaratmak istediklerini belirtiyor.





Yu, ayrıca düşük bütçeli cihazları ile tanındıkları için ABD'li operatörlere üst seviye cihazlarını kabul ettirmede bir süre zorlandıklarını da ifade ediyor.





Yu, Ascend Mate modelinin büyüklüğü ile ilgili eleştirilere ise Galaxy Note modelinden daha konforlu olduğu şeklinde cevap veriyor.

http://www.tomshardware.com/news/Huawei-Steve-Jobs-Innovation-Apple,20308.html#xtor=RSS-980