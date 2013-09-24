Huawei K3V2 işlemcisini artık kullanmayacak, yeni işlemci yolda





Çin'in akıllı telefon devi Huawei, bilindiği gibi geçen yıldan bu yana üst seviye akıllı telefonlarında HiSilicon firması ile ortak geliştirdiği K3V2 serisi işlemcilerini kullanmaktaydı. İşlemcilerine oldukça güvenen firma yeni nesil işlemcilerin çalışmalarına devam ediyor.





Firmanın başkan yardımcısı Yu Chengdong, mikroblog sitesinden yaptığı açıklamada Kasım ayı itibariyle K3V2 işlemcisini kullanmayacaklarını bunun yerine yeni nesil bir işlemciye yer vereceklerini açıkladı.





Yeni işlemci 28nm fabrikasyon süreci ve yüksek performans odaklı HPM teknolojisi ile üretiliyor. Şu anki K3V2 işlemcisinden performans anlamında yüzde 50-80 daha iyi olan yongaseti, enerji tüketimini ise yüzde 50 düşürmüş.





Huawei'nin Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdeğe ve HiSilicon tarafından tasarlanan grafik birimine yer veren K3V2 yongaseti, iddialı olmasına rağmen benchmark testlerine bu iddiasını yansıtamadı. Bu yongasetinin Cortex-A7 tabanlı K3V2E adlı bir versiyonu daha bulunuyor. Bugüne kadar pek çok üst seviye Huawei akıllı telefonunda bu işlemci kullanıldı.





Huawei'nin yeni yongasetinin Cortex-A15 tabanlı olması bekleniyor. Bu yongaseti gerçek 8 çekirdeğe sahip olacak. Ancak enerji tüketimi Chengdong'un bahsettiği oranlardaysa Huawei önemli bir adım atmış sayılacak. Diğer bir iddia ise yeni yongasetinin 2 Cortex-A15 çekirdek ve 2 Cortex-A7 çekirdek barındıran big.LITTLE tasarımını temel alacağı yönünde.

http://www.gizmochina.com/2013/09/22/huawei-is-leave-k3v2-mobile-processor/