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Huawei K3V2 işlemcisini artık kullanmayacak, yeni işlemci yolda

5 yıl
864
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei K3V2 işlemcisini artık kullanmayacak, yeni işlemci yolda

Çin'in akıllı telefon devi Huawei, bilindiği gibi geçen yıldan bu yana üst seviye akıllı telefonlarında HiSilicon firması ile ortak geliştirdiği K3V2 serisi işlemcilerini kullanmaktaydı. İşlemcilerine oldukça güvenen firma yeni nesil işlemcilerin çalışmalarına devam ediyor.

Firmanın başkan yardımcısı Yu Chengdong, mikroblog sitesinden yaptığı açıklamada Kasım ayı itibariyle K3V2 işlemcisini kullanmayacaklarını bunun yerine yeni nesil bir işlemciye yer vereceklerini açıkladı.

Yeni işlemci 28nm fabrikasyon süreci ve yüksek performans odaklı HPM teknolojisi ile üretiliyor. Şu anki K3V2 işlemcisinden performans anlamında yüzde 50-80 daha iyi olan yongaseti, enerji tüketimini ise yüzde 50 düşürmüş. 

Huawei'nin Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdeğe ve HiSilicon tarafından tasarlanan grafik birimine yer veren K3V2 yongaseti, iddialı olmasına rağmen benchmark testlerine bu iddiasını yansıtamadı. Bu yongasetinin Cortex-A7 tabanlı K3V2E adlı bir versiyonu daha bulunuyor. Bugüne kadar pek çok üst seviye Huawei akıllı telefonunda bu işlemci kullanıldı.

Huawei'nin yeni yongasetinin Cortex-A15 tabanlı olması bekleniyor. Bu yongaseti gerçek 8 çekirdeğe sahip olacak. Ancak enerji tüketimi Chengdong'un bahsettiği oranlardaysa Huawei önemli bir adım atmış sayılacak. Diğer bir iddia ise yeni yongasetinin 2 Cortex-A15 çekirdek ve 2 Cortex-A7 çekirdek barındıran big.LITTLE tasarımını temel alacağı yönünde.

http://www.gizmochina.com/2013/09/22/huawei-is-leave-k3v2-mobile-processor/ Yorum Yaz
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ObjektifPoint.Net 5 yıl en beğenilen
4 cortex A7 çekirdek bence yeterli A9 dan daha az güç tüketiyor ama neredeyse aynı performansı veriyor .4 çekirdekli A7 3 çekirdekli A9 a eşit diyorlar ama neye göre eşit ? Discovery vs S3 karşılaştırmalarında aynı sonuçlar alınıyor tarayıcıda s3 bazen geride kalıyor diyebiliyorum( yalnışsam düzeltin ve sentetik testleri demiyorum , güvenmiyor da)Bu mobil sektörde yazılımı kaliteli optimizasyonu iyi olan kazanıyor.8 çekirdek olunca ne olacak arkadaş ?? Apple 2 çekirdekli halen ama uçuyor neden yazılımdan !!!
Android e kötü demiyorum yapısal farklılar var sistemler açısından. Mesela Xperia Z ilk çıktıgında kötü oyun performansı var diyorlardı ve haklıydılar ama şu günlerde güncellemeler ile iyice optimize ettiler ve toparladılar aynı şey Htc one içinde geçerli...
8 çekirdek 16 çekirdek bunlar tamamen kağıt üstünde daha iyi olma oyunları... Sonuç Dual core işlemcili Apple kazanıyor :)( Apple örnek verdim örnek verilacek tek marka bana göre)
Arkadaşlar bunları yazdım ama bunları sizleri üzmek kırmak için değil. Tabiki isteyen istediği cihazı kullanır bu o kişinin en büyük hakkıdır. Yalnış anlaşılmak istemem öyle olursa kusuruma bakmayın
iyi forumlar iyi geceler :)
4 cortex A7 çekirdek bence yeterli A9 dan daha az güç tüketiyor ama neredeyse aynı performansı veriyor .4 çekirdekli A7 3 çekirdekli A9 a eşit diyorlar ama neye...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ulan huawei tam p6 almışken olacak işmi bu bidaha huawei3ninde androidinde önünden geçmem
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bankai20 5 yıl
.TRinTY.
P6 da kamerayı 13 MP depolamayı 16GB yap bir de bu chipseti koy al sana en kral telefon 1250 den sat unutmadan Huawei yazısını da olabildiğince küçült.

+1'de Huawei yazısının nesi varmış? Gayet güzel bence
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.TRinTY. 5 yıl bankai20
bankai20

.TRinTY.

P6 da kamerayı 13 MP depolamayı 16GB yap bir de bu chipseti koy al sana en kral telefon 1250 den sat unutmadan Huawei yazısını da olabildiğince küçült.


+1'de Huawei yazısının nesi varmış? Gayet güzel bence

Benim için çok bi sorun yok yazıda ama markayı bilmeyenler küçük bir firma sanıyor.halbuki Huawei Apple hariç bu piyasadki tüm firmaları en az 2 kere satın alabilecek kadar büyük bir şirket.Aynı telefon samsung tarafından üretilse 2 katı fiyata satılır reklamlardan sokaklarda dolaşamazdık.Ancak Huawei pazarlama konusunda çok başarısız telefonu piyasada bulamıyorsunuz.1000 liraya tanıtılan telefon vodafone mağazalarında daha pahalıya satılıyor.
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Public_Enemy 5 yıl
Birkaç seneye Çin markaları hegemonya kuracak
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azteca 5 yıl
Huawei, güçlü işlemcinin yanında bence MTK gibi uygun fiyatlı A7 işlemciler de üretmeli. En azından ürün gamı iki çeşit olmalı.
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crowland 5 yıl
daha yeni cıkardıgı telefonu çöp etti böylece p6 ve bu haberde anlaşılıyorki hep destek verecegiz dedigi telefonun p6 nın kalbinden vurdu böylece daha nah alırım huawei
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ObjektifPoint.Net 5 yıl en beğenilen
4 cortex A7 çekirdek bence yeterli A9 dan daha az güç tüketiyor ama neredeyse aynı performansı veriyor .4 çekirdekli A7 3 çekirdekli A9 a eşit diyorlar ama neye göre eşit ? Discovery vs S3 karşılaştırmalarında aynı sonuçlar alınıyor tarayıcıda s3 bazen geride kalıyor diyebiliyorum( yalnışsam düzeltin ve sentetik testleri demiyorum , güvenmiyor da)Bu mobil sektörde yazılımı kaliteli optimizasyonu iyi olan kazanıyor.8 çekirdek olunca ne olacak arkadaş ?? Apple 2 çekirdekli halen ama uçuyor neden yazılımdan !!!
Android e kötü demiyorum yapısal farklılar var sistemler açısından. Mesela Xperia Z ilk çıktıgında kötü oyun performansı var diyorlardı ve haklıydılar ama şu günlerde güncellemeler ile iyice optimize ettiler ve toparladılar aynı şey Htc one içinde geçerli...
8 çekirdek 16 çekirdek bunlar tamamen kağıt üstünde daha iyi olma oyunları... Sonuç Dual core işlemcili Apple kazanıyor :)( Apple örnek verdim örnek verilacek tek marka bana göre)
Arkadaşlar bunları yazdım ama bunları sizleri üzmek kırmak için değil. Tabiki isteyen istediği cihazı kullanır bu o kişinin en büyük hakkıdır. Yalnış anlaşılmak istemem öyle olursa kusuruma bakmayın
iyi forumlar iyi geceler :)
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.TRinTY. 5 yıl
P6 da kamerayı 13 MP depolamayı 16GB yap bir de bu chipseti koy al sana en kral telefon 1250 den sat unutmadan Huawei yazısını da olabildiğince küçült.
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qazrfv 5 yıl
Adamlar emin adımlarla ilerliyorlar.
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Led Zeppelin 5 yıl
Yemin ederim benim aklıma gelmişti a15+a7 kombinasyonu hatta samsung keşke s4 mini de kullansın demiştim :D
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