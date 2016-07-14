Huawei Maimang 5 (G9) resmiyet kazandı

Yıllardır metal tasarımı ve kendine özgü çizgileri ile orta seviye akıllı telefon segmentinde beğeni toplayan Huawei G serisi, ya da Çin’deki adıyla Maimang serisi, yeni modelini görücüye çıkardı.

Geçen yıl tanıtılan Maimang 4 modeli, global pazarda Huawei G8 olarak satışa sunulmuştu. Maimang 5 modeli de muhtemelen Huawei G9 olarak piyasaya çıkacak zira bir süre önce G9 Lite adında bir akıllı telefon satışa sunulmuştu.

Maimang 5 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran bizi karşılıyor. Metal kasanın yanısıra, 2.5 inç kavisli ekran ile premium hissiyat güçlendirilmiş. 7.3mm kalınlığa sahip olan kasa profilinde, arka kamera yuvası bir miktar çıkıntı yapıyor. Alt kısımda ise USB 2.0 Type-C girişinin iki tarafında birer hoparlör ızgarası yer alıyor.

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Cihaza güç veren 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 14nm üretim sürecine sahip olduğu için enerji tüketimine de olumlu katkı yapıyor. 4GB RAM ile birlikte cihaz sınıfında tatmin edici bir performans sergiliyor. Yonga setinde ayrıca, 300Mbps indirme hızlarına ulaşabilen Cat. 7 LTE modem yer alıyor.

Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğünde kamera OIS desteği ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine yer veriyor. 4K video kaydı yapabilen ana kameranın yanısıra, 8MP çözünürlüğündeki özçekim kamerası da geniş açılı bir lense sahip. Modelin enerjisi 3340mAh kapasiteli bir bataryadan karşılanıyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.

Huaewi Maimang 5 için iki farklı versiyon belirlenmiş. 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasiteye sahip olan versiyon 360$ yaklaşık fiyat etiketi barındırıyor. 4GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasiteye sahip olan versiyon için ise 390$ yaklaşık fiyat etiketi mevcut. Satışlar ise haftaya başlıyor.