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Huawei Maimang 5 (G9) resmiyet kazandı

Yıllardır metal tasarımı ve kendine özgü çizgileri ile orta seviye akıllı telefon segmentinde beğeni toplayan Huawei G serisi, ya da Çin’deki adıyla Maimang serisi, yeni modelini görücüye çıkardı.
2 yıl
6,5b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Maimang 5 (G9) resmiyet kazandı

Yıllardır metal tasarımı ve kendine özgü çizgileri ile orta seviye akıllı telefon segmentinde beğeni toplayan Huawei G serisi, ya da Çin’deki adıyla Maimang serisi, yeni modelini görücüye çıkardı.

Geçen yıl tanıtılan Maimang 4 modeli, global pazarda Huawei G8 olarak satışa sunulmuştu. Maimang 5 modeli de muhtemelen Huawei G9 olarak piyasaya çıkacak zira bir süre önce G9 Lite adında bir akıllı telefon satışa sunulmuştu.

Maimang 5 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran bizi karşılıyor. Metal kasanın yanısıra, 2.5 inç kavisli ekran ile premium hissiyat güçlendirilmiş. 7.3mm kalınlığa sahip olan kasa profilinde, arka kamera yuvası bir miktar çıkıntı yapıyor. Alt kısımda ise USB 2.0 Type-C girişinin iki tarafında birer hoparlör ızgarası yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy On 5 ve On7 Pro duyuruldu"

Cihaza güç veren 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 14nm üretim sürecine sahip olduğu için enerji tüketimine de olumlu katkı yapıyor. 4GB RAM ile birlikte cihaz sınıfında tatmin edici bir performans sergiliyor. Yonga setinde ayrıca, 300Mbps indirme hızlarına ulaşabilen Cat. 7 LTE modem yer alıyor.

Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğünde kamera OIS desteği ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine yer veriyor. 4K video kaydı yapabilen ana kameranın yanısıra, 8MP çözünürlüğündeki özçekim kamerası da geniş açılı bir lense sahip. Modelin enerjisi 3340mAh kapasiteli bir bataryadan karşılanıyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.

Huaewi Maimang 5 için iki farklı versiyon belirlenmiş. 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasiteye sahip olan versiyon 360$ yaklaşık fiyat etiketi barındırıyor. 4GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasiteye sahip olan versiyon için ise 390$ yaklaşık fiyat etiketi mevcut. Satışlar ise haftaya başlıyor. 

 
Huawei Maimang 5 (G9) resmiyet kazandı
 

http://www.gizmochina.com/2016/07/14/huawei-maimang-5-official-snapdragon-625-4gb-ram-300-pricing/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
adam 5.2 olsa alirdim demis 1 kisinin hatrina yapsaydin bre huyavey :)
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ozkn_s 2 yıl
Bomba gibi bir fiyat /performans telefonu.
Letv olarak bilinen yeni ismiyle Leeco firmasının süper canavarı Leeco Le2 x520

İşte özellikleri
Android 6.01
5.5 inch fulhd ips ekran
7.5 mm incelik %75 ekran kasa oranı
İşlemci Snapdragon 652
3 GB LPDDR3 RAM 32 GB ROM ( emmc 5.1)
Arka kamera 16 mpix(OmniVision) çift led flash
ön kamera 8 mpix
Dolby Atmos hoparlör
Wifi a/ b/ g/ n / ac Lte cat4
bluetooth 4.2 Usb typc 2.0
3000 mah pil 153 gr ağırlık.

Telefonda 3.5 mm kulaklık jack girişi bulunmuyor maalesef. Lte olarak 800 mhz frekansını destekleyerek ülkemiz şartlarına uyum sağlıyor.
Bu harika telefonun fiyatı ise 200$
online marketlerde bu fiyat üzerinden satışa çıktı.

Kulaklık girişini sorun etmeyenler kaçırmasın.
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alemburda34 2 yıl
360 dolara yiginla alternatifi var
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atilasat 2 yıl
pahalı
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Atılgan oo 2 yıl
telefon orta seviye fiyat ust seviye. o fiyattan coook daha ucuza 4gb ramli snapdragon 820 li telefon alinir.
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mail_er 2 yıl
Cihazın boyutları başka bir sitede yazıldığı gibiyse 5.5 inç ekran makul olur bence. Ve 14nm ile a53 8 çekirdek 2.0 ghz qualcomm işlemci (helio x10dan çok daha güzel olucaktır diye tahmin ediyorum ki bence helio x10 güzel işlemci), metal kasa, parmak izi okuyucu, 3340 mah batarya, ois, cat7 modem, 3gb ram, 32 gb rom bence efsane olur 1500 liraya türkiyede olursa tabi
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gunman233 2 yıl
Snapdragon 625 nihayet. Az yakan, çok kaçan (çok da değil a53 sonuçta), güncel işlemci yeterli bir batarya ile. 32 gb hafıza, 3 gb ram fazlasıyla yeterli.
5.5" olması kafadan kaybediyor benim açımdan 5" - 5.2" üstü zulümdür.
One m8 ile mutlu mesut en az 1 yıl daha devam ederim. 5" olsaydı seneye ucuza düşünürdüm. Fiyatı da fazla zaten G serisi orta seviye için fazla olmaya başladı. G7 sonrası f/p değil.
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ironman 2 yıl

Evet şık orta seviye bir cihaz daha fakat 5 inç alternatif de güzel olurdu
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