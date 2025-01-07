Huawei nova 13i kamera ve hızlı şarj ile öne çıkıyor

Huawei nova 13i özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 108MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh, 40W hızlı şarj
- 8GB/128GB – 195 Euro
- 8GB/256GB – 280 Euro
Huawei nova 13i firmanın yaşadığı zorlukları yansıtan bir cihaz olmuş. Yeni teknolojilere erişimi olmadığı için 4 yıllık bir yonga seti ile geliyor. Bu nedenle Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken her zaman açık özelliği de bulunuyor. Huawei nova 13i ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına sunuldu.
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