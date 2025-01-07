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    Huawei nova 13i kamera ve hızlı şarj ile öne çıkıyor

    Huawei nova 13i akıllı telefon modeli nispeten eski bir yonga setine rağmen 108MP kamera ve 40W hızlı şarj özelliği ile tüketicilerin beğenisini kazanmaya çalışacak.   
    Huawei nova 13i Tam Boyutta Gör
    Huawei nova 12i üzerinden henüz bir yıl geçmeden firma devam modelini piyasaya sürdü. Huawei nova 13i modeli fiyat bandında hızlı şarj ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile rekabet fırsatı arayacak. 

    Huawei nova 13i özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 108MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh, 40W hızlı şarj
    • 8GB/128GB – 195 Euro
    • 8GB/256GB – 280 Euro

    Huawei nova 13i firmanın yaşadığı zorlukları yansıtan bir cihaz olmuş. Yeni teknolojilere erişimi olmadığı için 4 yıllık bir yonga seti ile geliyor. Bu nedenle Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken her zaman açık özelliği de bulunuyor. Huawei nova 13i ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına sunuldu. 
     

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