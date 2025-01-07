Huawei nova 13i kamera ve hızlı şarj ile öne çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Huawei nova 12i üzerinden henüz bir yıl geçmeden firma devam modelini piyasaya sürdü. Huawei nova 13i modeli fiyat bandında hızlı şarj ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile rekabet fırsatı arayacak.

Huawei nova 13i özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

108MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh, 40W hızlı şarj

8GB/128GB – 195 Euro

8GB/256GB – 280 Euro

Huawei Güney Kore’yi gözüne kestirdi 1 ay önce eklendi

Huawei nova 13i firmanın yaşadığı zorlukları yansıtan bir cihaz olmuş. Yeni teknolojilere erişimi olmadığı için 4 yıllık bir yonga seti ile geliyor. Bu nedenle Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken her zaman açık özelliği de bulunuyor. Huawei nova 13i ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına sunuldu.



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Huawei nova 13i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı