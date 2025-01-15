Huawei, kendi işlemcileriyle küresel geri dönüşe hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımları ve çip tedarikindeki zorluklara rağmen, Kirin işlemcilerle donatılmış ürünleriyle küresel pazara geri dönme planları yapıyor. Şirketin, yenilikçi ürünleriyle dünya genelindeki pazar payını yeniden kazanmayı hedeflediği bildiriliyor. Nikkei Asia’nın haberine göre Huawei, ürünlerini satışa sunduğu pazarların sayısını artırmaya başladı. Bu adım, şirketin akıllı telefon sektöründe eski güçlü konumuna dönmesine yardımcı olabilir.

Huawei geri dönüyor

Huawei, geçtiğimiz yılın aralık ayında Mate X6 katlanabilir telefon, Nova 13 serisi, FreeBuds Pro 4 gibi bir dizi ürünü dünya genelinde piyasaya sürdü. Bu cihazlar, Dubai, Hong Kong, Kuala Lumpur, Filipinler, Güney Afrika ve Avrupa gibi yüksek profilli bölgelerde satışa sunuldu.

Özellikle Mate X6, bu ürünler arasında büyük bir ilgi gördü. Teknoloji devi sık sık yeni ürünlerini küresel olarak tanıtırken, iki yıllık bir aradan sonra Mate X6 katlanabilir cihazını dünya çapında piyasaya sürdü. Firma son olarak Mate X3 modelini piyasaya sürmüştü.

Huawei’nin geri dönüş planlarının merkezinde, kendi geliştirdiği Kirin işlemciler yer alıyor. Mate X6’da kullanılan güçlü Kirin 9020 5G çipi, performans açısından yabancı rakiplerinin gerisinde kalsa da önceki nesil Kirin işlemcilere göre önemli bir gelişme kaydediyor. Benzer bir strateji, orta segment Nova 13 serisi telefonlarda da uygulanıyor. Bu cihazlar, Kirin 8000 serisi işlemcilerle donatılmış durumda.

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ABD yaptırımlarından önce Huawei, akıllı telefon pazarında zirveye oynuyordu. Yaptırımlar sonrasında ise derin bir çöküş yaşandı. Şirket 2023 yılında Mate 60 serisi ile yükselişe geçse de küresel pazarda geri dönüş yapma şansı bulamadı. Huawei, zorlu kısıtlamalar nedeniyle Mate 60 telefonlarını küresel olarak piyasaya sürmedi. Bu arada, gelişmiş çip üretim ekipmanlarının eksikliği nedeniyle çip üretiminde de sorunlar yaşandı. Bu arada yeni Mate 70 serisi ve MatePad Pro 13.2 2025 tabletin de bu yıl içinde küresel piyasalara girmesi bekleniyor.

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