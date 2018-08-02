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Huawei Mate 20 Lite TENAA'da görüntülendi

Huawei Mate 20 Lite, SNE-AL00 model numarasıyla Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA veritabanında görüntülendi. Böylelikle Mate 20 Lite'ın nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacağı da belli oldu.
9 ay
2,3b
1
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei Mate 20 Lite TENAA'da görüntülendi
Huawei'in yaklaşan amiral gemisi serisi Mate 20 ailesinin küçük üyesi Mate 20 Lite, Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Yalnızca tasarımı gün yüzüne çıkan Mate 20 Lite'ın model numarası ise SNE-AL00 olarak tanımlanmış. 

Mate 20 Lite tasarımı ortaya çıktı

Huawei Mate 20 Lite TENAA'da görüntülendi
 
Ekim ayında tanıtılması beklenen Mate 20 Lite'ın çentikli mi yoksa çentiksiz bir ekranla mı geleceği pek de belli olmuyor ancak üst barda iki selfie kamerası yer alırken, bir de hoparlör ızgarası bulunuyor. Ön tarafta başka bir detay bulunmazken, güç butonu ve ses açma/kısma butonu ise sağ çerçeveye konumlandırılmış. 
Huawei Mate 20 Lite TENAA'da görüntülendi
 
P20 Lite'da olduğu gibi cam arka kapak tasarımına sahip olan Mate 20 Lite'ın çift kamera kurulumu ise dikey bir biçimde telefonun tam ortasına hizalanmış. LED flaş kameraların yanına konuşlanırken, parmak izi tarayıcısı ise ulaşılması kolay bir yerde kamera kurulumun hemen altına yerleştirilmiş. Arka tasarımda cama işlenen Huawei logosu dışında başka bir detay bulunmuyor. 
Kirin 710 platformundan güç alması muhtemel Mate 20 Lite'ın Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. 

https://wap.tenaa.com.cn/WSFW/PicQuery2.aspx?code=IXoAG%2bifKthqpU4Vxr3QMYujGc1KvZZq Yorum Yaz
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