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Huawei işlemci performansını arttıracak CPU Turbo teknolojisini duyurdu

Huawei kısa süre önce, telefonlarının grafik performansını arttırabilen GPU Turbo teknolojisini duyurmuştu. Şirket şimdi ise CPU performansını maksimuma ulaştıracak bir başka teknoloji tanıttı.
9 ay
2,7b
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran devrimsel GPU Turbo'nun ardından CPU Turbo isimli bir başka teknoloji duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi yeni teknoloji işlemci performansını arttırarak en yüksek seviyeye ulaşılmasını sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 serisinin detayları ortaya çıktı"
Honor kısa süre önce resmiyet kazandırdığı Honor Note 10'un lansmanında oyun ve diğer ağır görevler sırasında performansı artıracak CPU Turbo teknolojisini de tanıttı. Huawei ve alt markası Honor, GPU Turbo ve CPU Turbo ile birlikte üst düzey performans sunmayı hedefliyor. En azından kâğıt üzerinde bunu söyleyebiliriz.

Honor Note 10'da CPU Turbo teknolojisi var

Görünüşe bakılırsa CPU Turbo'yu manuel olarak etkinleştirmek gerekecek. Yani en azından bu teknolojinin yer aldığı Honor Note 10'da durum böyle. Cihazdaki özel fiziksel tuşa basıldığında çeşitli seçeneklerin yer aldığı bir menü açılıyor. Turbo seçeneği ile arka plandaki uygulamaların akıllıca temizlenmesini sağlamak mümkün. Böylece oyun için RAM ve kaynaklar boşaltılmış oluyor.
Aynı zamanda CPU Turbo oyun sırasında cihazın performansını daha da iyileştirmek için saat hızını arttırabilecek. Ancak, hız aşırtma sınırı ile ilgili hiçbir şey belirtilmedi. CPU Turbo teknolojisinin tıpkı GPU Turbo gibi diğer Huawei ve Honor marka cihazlara da gelmesi bekleniyor. Yakında konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://gizchina.it/2018/07/huawei-cpu-turbo-huawei-punta-sul-gaming/ Yorum Yaz
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berkaykas28 9 ay en beğenilen
Overclock işte. Pazarlama taktiğiyle sanki işlemci yeniden keşfedilmiş gibi davranmanın manası yok.
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maxmania 9 ay
günlük reklam kotasını dolduruyorlar. aynı reklamı bari koymayın peşpeşe, sıkıcı oluyor.
hem bu devrimsel falan değil, taa 2010 senesinde ilk galaxy s telefona root, rom işi ile uğraşırken vardı. özel romlarla işlemciye oc veya dc yaptırıp keyfe göre hızlı keyfe göre tasarruflu yapıyorduk.
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jimhendrix 9 ay
Tasarımdan boş beleş bir şey olduğu belli bunun da.
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susesa 9 ay
aklıma arabalardaki %20 yakıt tasarrufu sağladığını iddia eden katkılar geldi... efkarlandım
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intel7mix 9 ay
Yapılan testlerde fps artışından daha çok daha az pil tüketimi olmuş
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berkaykas28 9 ay en beğenilen
Overclock işte. Pazarlama taktiğiyle sanki işlemci yeniden keşfedilmiş gibi davranmanın manası yok.
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AMD En Eyisi Moruq 9 ay berkaykas28
Sadece OC değil,pil ömrünün de arttığı söyleniyor.
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