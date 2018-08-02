Huawei işlemci performansını arttıracak CPU Turbo teknolojisini duyurdu

Huawei akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran devrimsel GPU Turbo'nun ardından CPU Turbo isimli bir başka teknoloji duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi yeni teknoloji işlemci performansını arttırarak en yüksek seviyeye ulaşılmasını sağlayacak.

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Honor kısa süre önce resmiyet kazandırdığı Honor Note 10'un lansmanında oyun ve diğer ağır görevler sırasında performansı artıracak CPU Turbo teknolojisini de tanıttı. Huawei ve alt markası Honor, GPU Turbo ve CPU Turbo ile birlikte üst düzey performans sunmayı hedefliyor. En azından kâğıt üzerinde bunu söyleyebiliriz.

Honor Note 10'da CPU Turbo teknolojisi var

Görünüşe bakılırsa CPU Turbo'yu manuel olarak etkinleştirmek gerekecek. Yani en azından bu teknolojinin yer aldığı Honor Note 10'da durum böyle. Cihazdaki özel fiziksel tuşa basıldığında çeşitli seçeneklerin yer aldığı bir menü açılıyor. Turbo seçeneği ile arka plandaki uygulamaların akıllıca temizlenmesini sağlamak mümkün. Böylece oyun için RAM ve kaynaklar boşaltılmış oluyor.

Aynı zamanda CPU Turbo oyun sırasında cihazın performansını daha da iyileştirmek için saat hızını arttırabilecek. Ancak, hız aşırtma sınırı ile ilgili hiçbir şey belirtilmedi. CPU Turbo teknolojisinin tıpkı GPU Turbo gibi diğer Huawei ve Honor marka cihazlara da gelmesi bekleniyor. Yakında konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://gizchina.it/2018/07/huawei-cpu-turbo-huawei-punta-sul-gaming/