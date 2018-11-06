Huawei Mate 20 Pro için su altı kılıfı duyuruldu

Son dönemde ekran problemleri ile gündemde olan Mate 20 Pro amiral gemisi için Huawei farklı bir kılıf aksesuarı üretti. Yeni aksesuar ile akıllı telefonu su altında da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Su altında fotoğraf keyfi

Su geçirmez kılıf 5 metreye kadar profesyonel seviyede suya dayanıklılık sunuyor. Normalde Mate 20 Pro modeli 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık sunmaktaydı. Profesyonel bir görünüm sunan kılıf haliyle biraz kalın bir kasaya sahip.

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Vanasını çevirerek açtıktan sonra telefonunuzu yerleştiriyor ve sonra tekrardan kilitliyorsunuz. Telefonun kenar tuşlarına ulaşmak için kasanın kenarlarına yükseltilmiş tuşlar eklenmiş.

Su geçirmez kılıfı ağırlıklı olarak fotoğraf çekimleri için geliştirilmiş. Mate 20 Pro modelinde bulunan su altı modu ile kolay bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sistem otomatik olarak resim kalitesini ayarlayabiliyor. Kılıf 86$ civarında bir fiyat etiketine sahip.