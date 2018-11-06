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Huawei Mate 20 Pro için su altı kılıfı duyuruldu

Su altında fotoğraf çekmeye meraklıysanız yanınızda Huawei Mate 20 Pro modelini de götürebilirsiniz. Özel korumalı kılıf ve arayüz modu ile yeni maceralar sizi bekliyor.
6 ay
19,1b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ekran problemleri ile gündemde olan Mate 20 Pro amiral gemisi için Huawei farklı bir kılıf aksesuarı üretti. Yeni aksesuar ile akıllı telefonu su altında da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Su altında fotoğraf keyfi

Su geçirmez kılıf 5 metreye kadar profesyonel seviyede suya dayanıklılık sunuyor. Normalde Mate 20 Pro modeli 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık sunmaktaydı.  Profesyonel bir görünüm sunan kılıf haliyle biraz kalın bir kasaya sahip.

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Vanasını çevirerek açtıktan sonra telefonunuzu yerleştiriyor ve sonra tekrardan kilitliyorsunuz. Telefonun kenar tuşlarına ulaşmak için kasanın kenarlarına yükseltilmiş tuşlar eklenmiş.

Su geçirmez kılıfı ağırlıklı olarak fotoğraf çekimleri için geliştirilmiş. Mate 20 Pro modelinde bulunan su altı modu ile kolay bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sistem otomatik olarak resim kalitesini ayarlayabiliyor. Kılıf 86$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/06/huawei-releases-a-special-water-proof-case-for-mate-20-pro-with-underwater-camera-mode-support/ Yorum Yaz
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BekirHan 6 ay en beğenilen
Smart1978 gibi kullanıcıların banlanması gerektiğini düşünüyorum. Huawei kullanmıyorum, kullanır mıyım bilmiyorum ama marka ile ilgili kötü PR çalışması yapıyor alenen. Konu 4K 60fps değil su altı kabı. Anlamak bu kadar zor olmamalı...
Smart1978 gibi kullanıcıların banlanması gerektiğini düşünüyorum. Huawei kullanmıyorum, kullanır mıyım bilmiyorum ama marka ile ilgili kötü PR çalışması yapıyor...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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sinanx 6 ay
4k 60 fps video bile kaydedemeyen bir amiral gemisi, en azından Memlekette tüketici bilinçlide satış rakamları ortada, selamlar.
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alptughan 6 ay
8k lg alien green screen versiyonu yoldaymış arkadaşlar.
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Y-ZiyA 6 ay
Saracaksın iki kat migros poşetine üstüne de lastik bağladın mı kapı gibi su geçirmez olur.
p.s. yatırım ve suya batırım tavsiyesi değildir.
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ercument007 6 ay
Kılıf tripod bağlantı yeri ve tutma bölümüne sahip. Kamerası ile iddialı bir modelin böyle bir kılıfının olması önemli bir detay. Özellikle uzun pozlama tarafında yetenekli olan modelin su altında farklı sonuçlar verebileceği aşikar.
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Ekrem71.5 6 ay
duş alırken işe yarayabilir.
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BekirHan 6 ay en beğenilen
Smart1978 gibi kullanıcıların banlanması gerektiğini düşünüyorum. Huawei kullanmıyorum, kullanır mıyım bilmiyorum ama marka ile ilgili kötü PR çalışması yapıyor alenen. Konu 4K 60fps değil su altı kabı. Anlamak bu kadar zor olmamalı...
2 Yanıt Yanıtla +14
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mmusty355 6 ay BekirHan
aynen bende samsung kullanıyorum mesela ama adam daha telefonu eline almamış her konunun altında kötüleme çabaları. samsung çalışanı sanırım.
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smart1978 6 ay
Idade ozgurlugu diye birsey vardir. SAnirim sayemde olsa gerek haftaalrdir DH den kimsenin bahsetmedigi ekranin LG uretimli olanlari yesillenmesi hem de gunduz isiginda kabak gibi belirmesi tum dunyada da yaygin kronik olmasi ve resmi olarak pek te ic acici tatmin edici hic olmazsa LG uretimlileri topluyoruz degistiriyoruz demeleri gerekirken ne oldugu belirsiz yeni diye o cihazlarda d acep ne olacak muammasi bir tuketici olarak beni epey rahatsiz etmektedir .
PR filan isim olmaz... Samsung dahil varsa yanlislarini kendi capimda dile getirmekteyim iyi yanlari da bahsedilmemisse elbette bahsederim. Iyi yanlari zaten genelde vurgulanir reklamlariyla ve hakiki PR calismalarla da pekala ...
Samsung calisani degilim Samsung ile sadece tuketici olarak bagim vardir yani urunlerini kendi cebimden alip kullanmaktayim ...
PR calismasinda Huawei MAte 20 Pro da LG ekran tercih ettigi icin PR olarak gordugunuz bu duruma Huawei ye tesekuru borc bilirim ! Kaynaklar Samsung veya Apple veya baska bir firmadan degildir aksine bizzat Huawei kullanicilarindandir bilhassa MAte 20 Pro lulardan ...
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@mmusty355 cihazi baskalari eline almis 3. defa degisim surecini bekleyenlerden cok var. Nasil bir lotto talihlisi ise hep LG cikmis! ...
forum.xda-developers.com/...
Burada bir suru kullanici ortak seyleri ifade etmektedir suan icin 670 tane cevap gelmis ciddi oranda artiyor... Ekran problemini 27 Ekim den beri bahsediliyor ! Ben de epeydir bekledim kim bahsedecek diye baktim ki kimsecikler yok ne de SDN gibi baska yerli sitelerde bile yok ben de ilk defa bahsettim baktim yetmemis tekrar 2 gun sonrasina yaptim DH de editorlerin biri herhalde benle alakasi olmadan kendisi bagimsiz fark etmis olsa gerek Turkiye de ilk bahseden editor olmustur ...
donanimhaber.com/...
forum.xda-developers.com/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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smart1978 6 ay BekirHan
Idade ozgurlugu diye birsey vardir. SAnirim sayemde olsa gerek haftaalrdir DH den kimsenin bahsetmedigi ekranin LG uretimli olanlari yesillenmesi hem de gunduz isiginda kabak gibi belirmesi tum dunyada da yaygin kronik olmasi ve resmi olarak pek te ic acici tatmin edici hic olmazsa LG uretimlileri topluyoruz degistiriyoruz demeleri gerekirken ne oldugu belirsiz yeni diye o cihazlarda d acep ne olacak muammasi bir tuketici olarak beni epey rahatsiz etmektedir .
PR filan isim olmaz... Samsung dahil varsa yanlislarini kendi capimda dile getirmekteyim iyi yanlari da bahsedilmemisse elbette bahsederim. Iyi yanlari zaten genelde vurgulanir reklamlariyla ve hakiki PR calismalarla da pekala ...
Samsung calisani degilim Samsung ile sadece tuketici olarak bagim vardir yani urunlerini kendi cebimden alip kullanmaktayim ...
PR calismasinda Huawei MAte 20 Pro da LG ekran tercih ettigi icin PR olarak gordugunuz bu duruma Huawei ye tesekuru borc bilirim ! Kaynaklar Samsung veya Apple veya baska bir firmadan degildir aksine bizzat Huawei kullanicilarindandir bilhassa MAte 20 Pro lulardan ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

@mmusty355 cihazi baskalari eline almis 3. defa degisim surecini bekleyenlerden cok var. Nasil bir lotto talihlisi ise hep LG cikmis! ...
forum.xda-developers.com/...
Burada bir suru kullanici ortak seyleri ifade etmektedir suan icin 670 tane cevap gelmis ciddi oranda artiyor... Ekran problemini 27 Ekim den beri bahsediliyor ! Ben de epeydir bekledim kim bahsedecek diye baktim ki kimsecikler yok ne de SDN gibi baska yerli sitelerde bile yok ben de ilk defa bahsettim baktim yetmemis tekrar 2 gun sonrasina yaptim DH de editorlerin biri herhalde benle alakasi olmadan kendisi bagimsiz fark etmis olsa gerek Turkiye de ilk bahseden editor olmustur ...
donanimhaber.com/...
forum.xda-developers.com/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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sinanx 6 ay
4k 60 fps video bile kaydedemeyen bir amiral gemisi, en azından Memlekette tüketici bilinçlide satış rakamları ortada, selamlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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smart1978 6 ay sinanx
Sorunlu bir cihaz ozellikle LG uretimli ekranlilar. Simdi bu kilif alip ustelik dediginiz gibi 4K da 60 FPS kayit yapamayan bir cihaz icin boyle bir aparat almak pek bir anlami yoktur risklidir de ...
Haftalarca bahsedilmeyen sorunlari ilk ben DH de bahsedince burada ve ilgili konularda bazilarinda abusrt ithamlar polemikler yakistirmalar inanislar falan filan gormekteyim...
Gercekleri yalin paylasmak birilerini rahatsiz etmesi de ne ironi ...
Kirin 970 te fiyasko idi Kiirn 980 de ozellikle video cekimi tam bir rezalet devam ediyor... 7 nm olmasinin 4K da 60 FPS yapamaiyor olmasi ile alakasi var midir ... ? ....
Bence de kamerasi ozellikle video cekimlerinde cok basarili olmamasi sebebiyle bu tur aksesuarlarin alinmasini dogru bulmuyorum ...
Kendi fikrimdir ...
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