Huawei Mate 20 Pro için su altı kılıfı duyuruldu

Son dönemde ekran problemleri ile gündemde olan Mate 20 Pro amiral gemisi için Huawei farklı bir kılıf aksesuarı üretti. Yeni aksesuar ile akıllı telefonu su altında da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Su altında fotoğraf keyfi
Su geçirmez kılıf 5 metreye kadar profesyonel seviyede suya dayanıklılık sunuyor. Normalde Mate 20 Pro modeli 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık sunmaktaydı. Profesyonel bir görünüm sunan kılıf haliyle biraz kalın bir kasaya sahip.Ayrıca Bkz. "Elon Musk’un Tesla aracı uzay yolculuğuna devam ediyor"
Vanasını çevirerek açtıktan sonra telefonunuzu yerleştiriyor ve sonra tekrardan kilitliyorsunuz. Telefonun kenar tuşlarına ulaşmak için kasanın kenarlarına yükseltilmiş tuşlar eklenmiş.
Su geçirmez kılıfı ağırlıklı olarak fotoğraf çekimleri için geliştirilmiş. Mate 20 Pro modelinde bulunan su altı modu ile kolay bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sistem otomatik olarak resim kalitesini ayarlayabiliyor. Kılıf 86$ civarında bir fiyat etiketine sahip.
https://www.gizmochina.com/2018/11/06/huawei-releases-a-special-water-proof-case-for-mate-20-pro-with-underwater-camera-mode-support/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
p.s. yatırım ve suya batırım tavsiyesi değildir.
PR filan isim olmaz... Samsung dahil varsa yanlislarini kendi capimda dile getirmekteyim iyi yanlari da bahsedilmemisse elbette bahsederim. Iyi yanlari zaten genelde vurgulanir reklamlariyla ve hakiki PR calismalarla da pekala ...
Samsung calisani degilim Samsung ile sadece tuketici olarak bagim vardir yani urunlerini kendi cebimden alip kullanmaktayim ...
PR calismasinda Huawei MAte 20 Pro da LG ekran tercih ettigi icin PR olarak gordugunuz bu duruma Huawei ye tesekuru borc bilirim ! Kaynaklar Samsung veya Apple veya baska bir firmadan degildir aksine bizzat Huawei kullanicilarindandir bilhassa MAte 20 Pro lulardan ...
forum.donanimhaber.com/...
@mmusty355 cihazi baskalari eline almis 3. defa degisim surecini bekleyenlerden cok var. Nasil bir lotto talihlisi ise hep LG cikmis! ...
forum.xda-developers.com/...
Burada bir suru kullanici ortak seyleri ifade etmektedir suan icin 670 tane cevap gelmis ciddi oranda artiyor... Ekran problemini 27 Ekim den beri bahsediliyor ! Ben de epeydir bekledim kim bahsedecek diye baktim ki kimsecikler yok ne de SDN gibi baska yerli sitelerde bile yok ben de ilk defa bahsettim baktim yetmemis tekrar 2 gun sonrasina yaptim DH de editorlerin biri herhalde benle alakasi olmadan kendisi bagimsiz fark etmis olsa gerek Turkiye de ilk bahseden editor olmustur ...
donanimhaber.com/...
forum.xda-developers.com/...
PR filan isim olmaz... Samsung dahil varsa yanlislarini kendi capimda dile getirmekteyim iyi yanlari da bahsedilmemisse elbette bahsederim. Iyi yanlari zaten genelde vurgulanir reklamlariyla ve hakiki PR calismalarla da pekala ...
Samsung calisani degilim Samsung ile sadece tuketici olarak bagim vardir yani urunlerini kendi cebimden alip kullanmaktayim ...
PR calismasinda Huawei MAte 20 Pro da LG ekran tercih ettigi icin PR olarak gordugunuz bu duruma Huawei ye tesekuru borc bilirim ! Kaynaklar Samsung veya Apple veya baska bir firmadan degildir aksine bizzat Huawei kullanicilarindandir bilhassa MAte 20 Pro lulardan ...
forum.donanimhaber.com/...
@mmusty355 cihazi baskalari eline almis 3. defa degisim surecini bekleyenlerden cok var. Nasil bir lotto talihlisi ise hep LG cikmis! ...
forum.xda-developers.com/...
Burada bir suru kullanici ortak seyleri ifade etmektedir suan icin 670 tane cevap gelmis ciddi oranda artiyor... Ekran problemini 27 Ekim den beri bahsediliyor ! Ben de epeydir bekledim kim bahsedecek diye baktim ki kimsecikler yok ne de SDN gibi baska yerli sitelerde bile yok ben de ilk defa bahsettim baktim yetmemis tekrar 2 gun sonrasina yaptim DH de editorlerin biri herhalde benle alakasi olmadan kendisi bagimsiz fark etmis olsa gerek Turkiye de ilk bahseden editor olmustur ...
donanimhaber.com/...
forum.xda-developers.com/...
Haftalarca bahsedilmeyen sorunlari ilk ben DH de bahsedince burada ve ilgili konularda bazilarinda abusrt ithamlar polemikler yakistirmalar inanislar falan filan gormekteyim...
Gercekleri yalin paylasmak birilerini rahatsiz etmesi de ne ironi ...
Kirin 970 te fiyasko idi Kiirn 980 de ozellikle video cekimi tam bir rezalet devam ediyor... 7 nm olmasinin 4K da 60 FPS yapamaiyor olmasi ile alakasi var midir ... ? ....
Bence de kamerasi ozellikle video cekimlerinde cok basarili olmamasi sebebiyle bu tur aksesuarlarin alinmasini dogru bulmuyorum ...
Kendi fikrimdir ...
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