2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

Samsung yükselirken iPhone'lar zirvede
Canalys'in yeni raporuna göre 2024'ün ilk çeyreğinde akıllı telefonlara olan talep artarken, pazardaki küçülme durdu ve rekabet ortamı hızla hızlanıyor. Buna göre Avrupa'da en çok satan ilk on akıllı telefonun her biri Xiaomi, Apple ve Samsung’tan geldi. Bunlar arasından iPhone 15 Pro Max ise 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu. Hatta geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla sevkiyatlar 2.2 milyondan 2.6 milyona ulaştı.
Galaxy A15 ve A15 5G ise sırasıyla 4. ve 7. oldu. Samsung'a ait son model Galaxy A25 5G ise 0,9 milyon satışla son sırada yer alıyor. Ayrıca bu yılki listeye, Xiaomi'nin dahil olduğunu hatırlatalım. Redmi 13C toplam 1.2 milyon adet satışla 6. Redmi Note 13 4G ise 1.1 milyon adetle 9. sıraya yerleşti.
2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy A15
- iPhone 15
- Redmi 13C
- Galaxy 15 5G
- Galaxy S24
- Redmi Note 13 4G
- Galaxy A25 5G
Apple, %22 pazar payıyla en çok satan ikinci üretici oldu. Xiaomi ise Redmi 13C ve Redmi Note 13 4G gibi uygun fiyatlı cihazlara olan güçlü talep sayesinde %16 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Sıralamanın devamında ise sırasıyla Motorola, Honor ve diğer markalar yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.