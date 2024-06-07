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    2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

    Canalys, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa pazarında en çok satan akıllı telefonları listeledi. iPhone'ların ilk sıraları kaptığı listede Samsung ve Xiaomi'nin cihazları da yer alıyor.
    2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Canalys, 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları sıraladı. Bunlar arasından Samsung, Apple ve Xiaomi, diğer firmalara alan bırakmadı. Peki Avrupa pazarını konu alan listede, sıralama nasıl oldu? İşte 2024'ün en popüler telefonları...

    Samsung yükselirken iPhone'lar zirvede

    Canalys'in yeni raporuna göre 2024'ün ilk çeyreğinde akıllı telefonlara olan talep artarken, pazardaki küçülme durdu ve rekabet ortamı hızla hızlanıyor. Buna göre Avrupa'da en çok satan ilk on akıllı telefonun her biri Xiaomi, Apple ve Samsung’tan geldi. Bunlar arasından iPhone 15 Pro Max ise 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu. Hatta geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla sevkiyatlar 2.2 milyondan 2.6 milyona ulaştı.

    2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu arada iPhone 15 Pro ve iPhone 15, sırasıyla 1.6 milyon ve 1.4 milyon adet satışla listede 2. ve 5. sıraya yerleşti. Okları diğer markalara çevirirsek, Galaxy S24 Ultra, toplam 1.6 milyon satışla listenin 3. sırasında bulunuyor. Bunun iPhone 15 Pro ile benzer olduğu hatırlatalım. Galaxy S24 ise 1.1 milyon adet satışa 8. sıraya yerleşti. 

    Galaxy A15 ve A15 5G ise sırasıyla 4. ve 7.  oldu. Samsung'a ait son model Galaxy A25 5G ise 0,9 milyon satışla son sırada yer alıyor. Ayrıca bu yılki listeye, Xiaomi'nin dahil olduğunu hatırlatalım. Redmi 13C toplam 1.2 milyon adet satışla 6. Redmi Note 13 4G ise 1.1 milyon adetle 9. sıraya yerleşti. 

    2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar

    1. iPhone 15 Pro Max
    2. iPhone 15 Pro
    3. Galaxy S24 Ultra
    4. Galaxy A15
    5. iPhone 15
    6. Redmi 13C
    7. Galaxy 15 5G
    8. Galaxy S24
    9. Redmi Note 13 4G
    10. Galaxy A25 5G
    2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Toplam rakamlara gelirsek, 1 Ocak - 31 Mart döneminde Avrupa'da 33,1 milyon akıllı telefon satıldı. Canalys'e göre bu yıllık %2'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve premium cihazların en yüksek paya ulaştığı çeyrek oldu. Bu doğrultuda Samsung, Galaxy S24 serisine olan güçlü talep sayesinde %37'lik pazar payıyla zirvede yer aldı .

    Apple, %22 pazar payıyla en çok satan ikinci üretici oldu. Xiaomi ise Redmi 13C ve Redmi Note 13 4G gibi uygun fiyatlı cihazlara olan güçlü talep sayesinde %16 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Sıralamanın devamında ise sırasıyla Motorola, Honor ve diğer markalar yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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