2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Canalys, 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları sıraladı. Bunlar arasından Samsung, Apple ve Xiaomi, diğer firmalara alan bırakmadı. Peki Avrupa pazarını konu alan listede, sıralama nasıl oldu? İşte 2024'ün en popüler telefonları...

Samsung yükselirken iPhone'lar zirvede

Canalys'in yeni raporuna göre 2024'ün ilk çeyreğinde akıllı telefonlara olan talep artarken, pazardaki küçülme durdu ve rekabet ortamı hızla hızlanıyor. Buna göre Avrupa'da en çok satan ilk on akıllı telefonun her biri Xiaomi, Apple ve Samsung’tan geldi. Bunlar arasından iPhone 15 Pro Max ise 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu. Hatta geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla sevkiyatlar 2.2 milyondan 2.6 milyona ulaştı.

Tam Boyutta Gör Bu arada iPhone 15 Pro ve iPhone 15, sırasıyla 1.6 milyon ve 1.4 milyon adet satışla listede 2. ve 5. sıraya yerleşti. Okları diğer markalara çevirirsek, Galaxy S24 Ultra, toplam 1.6 milyon satışla listenin 3. sırasında bulunuyor. Bunun iPhone 15 Pro ile benzer olduğu hatırlatalım. Galaxy S24 ise 1.1 milyon adet satışa 8. sıraya yerleşti.

Galaxy A15 ve A15 5G ise sırasıyla 4. ve 7. oldu. Samsung'a ait son model Galaxy A25 5G ise 0,9 milyon satışla son sırada yer alıyor. Ayrıca bu yılki listeye, Xiaomi'nin dahil olduğunu hatırlatalım. Redmi 13C toplam 1.2 milyon adet satışla 6. Redmi Note 13 4G ise 1.1 milyon adetle 9. sıraya yerleşti.

2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar

iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Galaxy S24 Ultra Galaxy A15 iPhone 15 Redmi 13C Galaxy 15 5G Galaxy S24 Redmi Note 13 4G Galaxy A25 5G

Tam Boyutta Gör Toplam rakamlara gelirsek, 1 Ocak - 31 Mart döneminde Avrupa'da 33,1 milyon akıllı telefon satıldı. Canalys'e göre bu yıllık %2'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve premium cihazların en yüksek paya ulaştığı çeyrek oldu. Bu doğrultuda Samsung, Galaxy S24 serisine olan güçlü talep sayesinde %37'lik pazar payıyla zirvede yer aldı .

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Apple, %22 pazar payıyla en çok satan ikinci üretici oldu. Xiaomi ise Redmi 13C ve Redmi Note 13 4G gibi uygun fiyatlı cihazlara olan güçlü talep sayesinde %16 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Sıralamanın devamında ise sırasıyla Motorola, Honor ve diğer markalar yer alıyor.

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2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu