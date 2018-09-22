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Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları sızdı: Mate 20 Pro tasarımı kesinleşti

Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları sızdırıldı. Ortaya çıkan kılıf koleksiyonu, Mate 20 Pro'nun tasarımı ve yüz tanıma sistemi hakkında ipuçları veriyor. Mate 20 Pro tasarımı ve aksesuarları:
8 ay
9,3b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei'in merakla beklenen amiral gemisi telefonu Mate 20 Pro'nun resmi kılıf ve aksesuarları sızdırıldı. 16 Ekim'de resmiyete kavuşacak olan Mate 20 Pro'nun kılıf ve yüksek çözünürlüklü render görselleri, Mate 20 Pro'nun tasarımını netleştirdiği gibi telefonun bazı özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 

Gelişmiş yüz tanıma yerine ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı olabilir 

6.9 inçlik çentikli bir ekranla gelecek olan Mate 20 Pro'nun çentik kısmının, iPhone X veya Xiaomi Mi 8 Explorer Edition gibi kalın bir yapıya sahip olmaması, gelişmiş yüz tanıma sisteminin Mate 20 Pro'da yer almayacağı yorumlarına neden oluyor. Hal böyle olunca Çinli teknoloji devinin yapay zeka destekli bir yüz tanıma sistemi kullanacağı ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ağırlık verdiği düşünülüyor. Keza arka panelde parmak izi tarayıcısı için herhangi bir alanın ayrılmamış olması da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı iddialarını güçlendiriyor.  
Arka yüzeyde radikal bir tasarım değişikliğine giden Huawei; Mate 20 Pro'nun üçlü arka kamera modülünü, LED flaş ile birlikte dikdörtgen şeklindeki bir çerçeveye sığdırmış. Kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Mate 20 Pro'nun 40 MP RGB ana kamera sensörüne, 20 MP monokrom ve 8 MP telefoto kamera sensörüne sahip olacağı düşünülüyor. Bu değerler P20 Pro'nun kamerası ile aynı olsa da Mate 20 Pro'nun kamera performansı bir hayli merak konusu. 
Mate 20 Pro'nun kılıf görselleri, telefonun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra Mate 20 Pro'da güç, ses açma ve kısma butonları dışında başka herhangi bir fiziksel butonun olmadığı da apaçık görülüyor.
Mate 20 Pro'nun 15W çıkış gücüne sahip kablosuz şarj aleti, 128 GB depolama kapasitesine sahip ve 90 MB/s aktarım hızına sahip Huawei Mate 20 Pro NM isimli hafıza kartına ve kılıf koleksiyonuna aşağıda yer alan galerimizden göz atabilirsiniz. 

https://www.xda-developers.com/huawei-mate-20-pro-cases-nm-card-wireless-charger/ Yorum Yaz
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HzBurun 8 ay en beğenilen
Kesin olarak bildiğim tek şey pahalı olacak.
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Guest-6B5A59FD1 8 ay
hahahahahhahahahahahahah Apple ile dalga geçene bak sen kocaman çentiği yerleştirmişler neyse performans hileside vardı zaten ...
Android alıncaksa her ne kadar sevmesemde Samsung'dan şaşılmamalı.
hahahahahhahahahahahahah Apple ile dalga geçene bak sen kocaman çentiği yerleştirmişler neyse performans hileside vardı zaten ...Android alıncaksa her ne k...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 ay
Telefonun 8 GB / 256 GB versiyonunu aldım. Android i 1.6 versiyonundan beri kullanırım. Tüm markaları kullandım. Samsung u da Note 2 den beri kullanırım.
Fakat bu telefon açık ara hem kullanım hem performans hemde kamera olarak Note 9 dan daha iyi.
Bırakın abi çentik, kavisli kenar vs olaylarını. Adamların işçiliği ve tasarım anlayışı gerçekten iyi.
Bu fiyata alınır mı? Macera istiyorsanız alın :)
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Leon 7 ay
iPhone'u kopyaladıkları yetmezmiş gibi şimdi de gibi kılıfı kopyalamışlar.
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Krone 7 ay
Çinlilerden Meizu nasıl çentiksiz tasarım yapabiliyor merak ediyorum. Huawei daha büyük bir şirket halbuki.
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gholen 7 ay
Born fast... Stay fast.. Huawei. Bu sözü slogan yapan başka babayiğit firma var mı.
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Johan Elmander 7 ay
Biraz S9 biraz iPhone X koyalım ama ikisinin de kötü yanlarını alalım.
Çentikli kavisli ekran dünyadaki en saçma şey olabilir.
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aycibin 8 ay
Çentik p20'nin 2 kati olmus.haberde buyuk olmadigi icin biyometrik yuz tanima konulmamistir yaziyor.iphoneX kadar iri bir centik var.bence yanlis yorumlanmis.
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xStyks 8 ay
Alttaki çerçeveyi kaldırmayı akıl etmişler sonunda.
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Guest-6B5A59FD1 8 ay
hahahahahhahahahahahahah Apple ile dalga geçene bak sen kocaman çentiği yerleştirmişler neyse performans hileside vardı zaten ...
Android alıncaksa her ne kadar sevmesemde Samsung'dan şaşılmamalı.
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S.Soylu 7 ay Guest-6B5A59FD1
Hile yapmayan firma mı var? Apple'da hız düşürüyor mesela bunu söyledi mi hayır ortaya çıkınca batarya ömrü azalınca vs dediler. Huawei savunma açısından söylemiyorum ama hepsi aynı ve hiçbir firma buna karımız %5'i geçmeyecek diyen Xiaomi de dahil kullanıcıyı düşünmez kendi karına bakar. Öyle olsaydı ikide bir yeni model çıkartmaz doğru düzgün güncelleme vermeden desteği kesme yapmazlar veya saçma sapan hileler yapıpda biz işte şunun için yaptık demezlerdi. Herhangi bir firma şuan istese mükemmel bir telefon yapamaz mı kamerası bataryası vs olsun. Yapar ama sonra napıcaklar kime ne satacaklar. O yüzden ihtiyaca uygun en mantıklı telefonu almak en doğrusu. Bu arada Appleyi eleştirip çentik koymak doğru mu oda değil tabi :)
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stophart 8 ay
Mate 10 pronun tek eksikliği 3.5 jaktı şahsımca. Lakin P serisi gibi çentikli bi ürün grubun var zaten mate'e niye karışıyorsun ki.



Çıkmadık candan umut kesilmezmiş umarım sürpriz yaparlar
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HzBurun 8 ay en beğenilen
Kesin olarak bildiğim tek şey pahalı olacak.
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