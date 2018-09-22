Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları sızdı: Mate 20 Pro tasarımı kesinleşti

Huawei'in merakla beklenen amiral gemisi telefonu Mate 20 Pro'nun resmi kılıf ve aksesuarları sızdırıldı. 16 Ekim'de resmiyete kavuşacak olan Mate 20 Pro'nun kılıf ve yüksek çözünürlüklü render görselleri, Mate 20 Pro'nun tasarımını netleştirdiği gibi telefonun bazı özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Gelişmiş yüz tanıma yerine ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı olabilir

6.9 inçlik çentikli bir ekranla gelecek olan Mate 20 Pro'nun çentik kısmının, iPhone X veya Xiaomi Mi 8 Explorer Edition gibi kalın bir yapıya sahip olmaması, gelişmiş yüz tanıma sisteminin Mate 20 Pro'da yer almayacağı yorumlarına neden oluyor. Hal böyle olunca Çinli teknoloji devinin yapay zeka destekli bir yüz tanıma sistemi kullanacağı ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ağırlık verdiği düşünülüyor. Keza arka panelde parmak izi tarayıcısı için herhangi bir alanın ayrılmamış olması da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı iddialarını güçlendiriyor.

Arka yüzeyde radikal bir tasarım değişikliğine giden Huawei; Mate 20 Pro'nun üçlü arka kamera modülünü, LED flaş ile birlikte dikdörtgen şeklindeki bir çerçeveye sığdırmış. Kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Mate 20 Pro'nun 40 MP RGB ana kamera sensörüne, 20 MP monokrom ve 8 MP telefoto kamera sensörüne sahip olacağı düşünülüyor. Bu değerler P20 Pro'nun kamerası ile aynı olsa da Mate 20 Pro'nun kamera performansı bir hayli merak konusu.

Mate 20 Pro'nun kılıf görselleri, telefonun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra Mate 20 Pro'da güç, ses açma ve kısma butonları dışında başka herhangi bir fiziksel butonun olmadığı da apaçık görülüyor.

Mate 20 Pro'nun 15W çıkış gücüne sahip kablosuz şarj aleti, 128 GB depolama kapasitesine sahip ve 90 MB/s aktarım hızına sahip Huawei Mate 20 Pro NM isimli hafıza kartına ve kılıf koleksiyonuna aşağıda yer alan galerimizden göz atabilirsiniz.

https://www.xda-developers.com/huawei-mate-20-pro-cases-nm-card-wireless-charger/