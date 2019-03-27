Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka destekli video kayıt özellikleri

Huawei Mate 20 Pro, hem fotoğraf hem de video kaydı esnasında yapay zekadan destek alıyor. Sahip olduğu Kirin 980 yonga setinin sunduğu yetenekler sayesinde ile çektiğiniz içeriklere güçlü müdahalelerde bulunabiliyor.

Huawei Mate 20 Pro’nun fotoğraf çekimi esnasındaki yapay zeka özelliklerinden epey bahsettik. Bu yazımızda ise video kayıt esnasındaki yapay zeka özelliklerini ele alacağız.

‘Video Filtreleri’ olarak adlandırılan seçenekler yardımıyla video kaydı esnasında yapay zekanın devreye girdiği çekimler yapıyoruz.

AI Renk isimli filtre, kadrajdaki karakter tüm alanları siyah beyaz yapıyor. Ortaya sanatsal bir video çıkıyor. ‘Flu arkaplan’ isimli filtre ise portre fotoğraf çekimine benzer şekilde arka planı bulanık video kaydı çekmenize imkan tanıyor.

Nostalji isimli filtre, renk tonunda değişiklikler yaparak videoya nostaljik hava katıyor. Süspansiyon isimli filtre ise mavinin yoğunlukta olduğu kayıtlar yapıyor. Taze isimli filtre de daha parlak ve daha renkli çekimler yapmanızı sağlıyor.

AI yakınlaştırma isimli özellik ile bir nesneye odaklanılması ve takibinin yapılması sağlanıyor. Nesne kadraj içerisinde hareket etse de yakınlaştırma yaparak odakta kalmasını sağlıyor.

Sadece video kaydı esnasında değil video düzenlemede de çeşitli yapay zeka özellikleri bulunuyor. Kaydedilen videolardaki yüzleri tanıyor. Galeride yer alan videolarınızı tarayarak her bir kişi için özelleştirilmiş videolar hazırlıyor.

Huawei Mate 20 Pro sadece fotoğraf çekerken değil video kaydı esnasında da yapay zekadan destek alıyor. Bu özellikler yardımıyla sinematik görünümlü kısa videolar oluşturulabilir.