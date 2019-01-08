Huawei Mate 20 Pro yapay zeka ile neler yapabiliyor?

Çinli üretici Huawei’in amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 20 Pro, yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. 7 nm üretim sürecinden geçen Kirin 980, sahip olduğu çift nöral işlem motoru sayesinde kompleks yapıdaki yapay zeka işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Huawei Mate 20 Pro, özellikle kamerada olmak üzere yapay zekayı pek çok işlemde etkili bir şekilde kullanıyor. Yapay zeka sayesinde pilini daha etkili bir şekilde kullanıyor ve oyunlarda yüksek performans sunuyor.

Yapay zeka, fotoğraf çekimi esnasında nesneleri ve sahneyi tespit edip sanatsal açıdan en doğru kare için renk, parlaklık, kontrast gibi ayarları otomatik olarak ayarlıyor. Sadece fotoğraf çekiminde değil video çekiminde de yapay zekanın avantajlarından faydalanabilmek mümkün.

Günümüzde neredeyse tüm telefon modelleri bokeh efektli fotoğraf çekimi yaparken video kaydında bu özelliği göremiyoruz. Mate 20 Pro ise yapay zeka destekli sinema modu sayesinde videolara da bokeh efekti uygulayabiliyor. Bokeh efektinin yanı sıra çarpıcı renk ayarları ile videolarınıza sinema havası katıyor.

Yapay zeka destekli model oluşturma özelliği sayesinde bir oyuncağı veya elinizdeki fiziksel bir nesneyi üç boyutlu bir şekilde tarayıp üç boyutlu model oluşturabiliyor. Video kayıtlarınızda bu üç boyutlu modeli sahneye yerleştirip hareket ettirebiliyorsunuz.

Mate 20 Pro’daki yiyecek tanımlama özelliği sayesinde yiyecekleri kameraya tutarak kalori miktarını görüntüleyebiliyoruz. Yiyeceğin ne olduğunu belirlediği gibi gramajını da hesaplıyor. Kalori miktarını, gramına göre hesaplıyor. Örneğin iki farklı boyuttaki elmanın hangisinin kaç kalori olduğunu görebilmek mümkün.

Sanat eserlerini, tabloları, manzaraları ve şehrin önemli noktalarını yapay zeka sayesinde tespit edip hakkında bilgiler gösteriyor. Kameraya tuttuğunuz bir ürünün e-ticaret mağazalarınaki sonuçlarını listeleyip fiyatlarını da gösteriyor.

Huawei Mate 20 Pro’nun kompleks yapıdaki yapay zeka işlemlerini yapabilmesinde çift nöral işlem motoru bulunan Kirin 980 yonga setinin etkisi büyük.