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Huawei Mate 20 Pro yapay zeka ile neler yapabiliyor?

Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka özelliği ile neler yapılabiliyor? Huawei Mate 20 Pro, çift nöral işlem motoru sayesinde kompleks yapay zeka işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
4 ay
18,3b
1
11
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro yapay zeka ile neler yapabiliyor?

Çinli üretici Huawei’in amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 20 Pro, yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. 7 nm üretim sürecinden geçen Kirin 980, sahip olduğu çift nöral işlem motoru sayesinde kompleks yapıdaki yapay zeka işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Huawei Mate 20 Pro, özellikle kamerada olmak üzere yapay zekayı pek çok işlemde etkili bir şekilde kullanıyor. Yapay zeka sayesinde pilini daha etkili bir şekilde kullanıyor ve oyunlarda yüksek performans sunuyor.

Yapay zeka, fotoğraf çekimi esnasında nesneleri ve sahneyi tespit edip sanatsal açıdan en doğru kare için renk, parlaklık, kontrast gibi ayarları otomatik olarak ayarlıyor. Sadece fotoğraf çekiminde değil video çekiminde de yapay zekanın avantajlarından faydalanabilmek mümkün.

Günümüzde neredeyse tüm telefon modelleri bokeh efektli fotoğraf çekimi yaparken video kaydında bu özelliği göremiyoruz. Mate 20 Pro ise yapay zeka destekli sinema modu sayesinde videolara da bokeh efekti uygulayabiliyor. Bokeh efektinin yanı sıra çarpıcı renk ayarları ile videolarınıza sinema havası katıyor.

Yapay zeka destekli model oluşturma özelliği sayesinde bir oyuncağı veya elinizdeki fiziksel bir nesneyi üç boyutlu bir şekilde tarayıp üç boyutlu model oluşturabiliyor. Video kayıtlarınızda bu üç boyutlu modeli sahneye yerleştirip hareket ettirebiliyorsunuz.

Mate 20 Pro’daki yiyecek tanımlama özelliği sayesinde yiyecekleri kameraya tutarak kalori miktarını görüntüleyebiliyoruz. Yiyeceğin ne olduğunu belirlediği gibi gramajını da hesaplıyor. Kalori miktarını, gramına göre hesaplıyor. Örneğin iki farklı boyuttaki elmanın hangisinin kaç kalori olduğunu görebilmek mümkün.

Sanat eserlerini, tabloları, manzaraları ve şehrin önemli noktalarını yapay zeka sayesinde tespit edip hakkında bilgiler gösteriyor. Kameraya tuttuğunuz bir ürünün e-ticaret mağazalarınaki sonuçlarını listeleyip fiyatlarını da gösteriyor.

Huawei Mate 20 Pro’nun kompleks yapıdaki yapay zeka işlemlerini yapabilmesinde çift nöral işlem motoru bulunan Kirin 980 yonga setinin etkisi büyük.


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Xiaomiseverim 4 ay en beğenilen
* Bu bir reklamdır. *
1 Yanıt Yanıtla +27
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gizanagi 4 ay
Taş yemesinler ama reklam olan içeriğe reklam yazılmalıdır. Hemen agresif çıkışlar yapmaya gerek yok. Vurgulanmak istenilen şey farklı. Reklam olduğu bariz değil mi diye sorabilirsin ama bu reklam olan içeriğe reklam olduğunu belirten bir ibare konulmasının gerekliliğini değiştirmiyor.
Yasal bir zorunluluk olup olmadığını bilmiyorum ama etik olarak bu bir gerekliliktir.
Taş yemesinler ama reklam olan içeriğe reklam yazılmalıdır. Hemen agresif çıkışlar yapmaya gerek yok. Vurgulanmak istenilen şey farklı. Reklam olduğu bariz değ...
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Yanıtla +12
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erentemelli 4 ay
Ekranı bir anda yeşil yapabiliyormuş ama yanlardan yeşil ;)
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DH Misafiri 4 ay
hayır anlamadıgım reklam olunca zoruna giden ne oluyor ayrıca iphone olunca hak ediyor olucaktı değil mi o parayı gir karşılaştırmaları izle bakalım sadece kamerada mı gelişmiş
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tulayakkoc 4 ay
en yakın zamanda teknoloji devi olabilirler
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smart1978 4 ay
Yapay zekasi denilen sey uzun pozlamayi kendisi yapmasi ve ortam isiginin turune ve aydinlatma turune gore kendisi yapmasindan ibaret.
Yapay zekayi en verimli kullanan da Pixel 2 ve sonraki cihazlardir malum dhili ayrik adanmis NPU birimi cok daha basarili.
research.googleblog.com/...
Huawei ise meseleyi nesne algilama hizi olarak yorumlamakta ona gore hizli diye tabirler reklamlarini gormekteyiz. Lakin mesele hiz kadardan daha da onemlisi dogru analiz yapabilme kabiliyeti ki bu konuda Kirin 970 ve Kirin 980 benzer performanslara sahiptir :/ Elbette resmi olarak %120 daha performansli filan derler ama pratikte oyle olmadigi da anlasilmistir kaynaklar Mate 20 Pro Anakonusundaki paylasimlarda ...
Mate 20 Pro da Kirin 970 li cihazlarda oldugu gibi yapay zekasi yine vasat . Sonuclar benzer : Asiri agresif yazilimsal keskinlestime dogalligi yok etmektedir. Karanlik veya los ortamlarda grain yok edilmesinin bedeli olarak detay kaybi camur gibi cekimler yani sulu boya efekti gorulmesi yani sanki cizgi romandan cikmis gibi texture da neredeyse yok !... Asiri renkleme de devam ediyor.
Huawei Leica diye reklamini yapiyor ama sonucta albenili olmak icin ve yazilimsal uzun pozlama ile kendiniz de pekala sonuc elde edebilirsiniz. Ondandir cihazi sabit tutun der ;)
Ayrica Mate 20 Pro da arka kamerasinda sadece 8 megapiksel li telephoto lensinde OIS yani optik imaj sabitleyicisi var digerlerinde de yok. Karma cekim yapilmasindan oturu neden bolgesel perspektif kaymalar ve yer yer bulanik odaklamada yavaslilik hem video da hem de fotograf cekiminde boyle diye cevap bekleyenler sebebini arka kameralarinin hepsinde OIS olmayisi ilk akla gelen buyuk donanimsal eksikliktir olacak.
Bence olmamis. 2019 gibi 5G li cihazlar cikmak uzere iken 2018 sonlarinda da 5G tanitildigi bir surecte piyasada 5G li cihazlar birden artacak ama Huawei halen 5G li cihazlari olmayan MAte 20 Pro ya mi talip olunmasini bekliyor ozellikle Turkiye de ?
Fiyatlandirmasi da halen asiri pahali !
Yazilimsal destek kendiniz orjinal daha guncelini yukleme imkaniniz da yok. Yaklasik 60$ verip sadece bir IMEI cihaz basina gayri resmi boot loader unlock kodu alinabilse de cihaz kisa surede orjinal olmayan yazilim yukludur diye aninda tespit etmektedir ve gorsel uyari da vermektedir ...
Bununla ilgili kanit gorsel kaynaklar adresler hepsi MAte 20 Pro Anakonusunda paylasilmaktadir.
Bir tuketici olarak yadirgamaktayim. Ayrica duz sig mantikla beni de bir baska markanin vs elemani hatta trol diyenleri de yillardir guluyorum :) . Beni taniyan da bilir aldigim cihazlarin da artisi kadar eksi yanlarini kaynakli bolca paylasan biriyimdir. Derdi olan kaynaklarimdaki diger kullanicilarin paylasimlarina varsa digecekleri oralara eder ( gerci olamaz mantiken olamaz siyaha siyah demek gerekir :) )
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mcebi001 4 ay
Sarı zemin üzerine dört tarafı reklam olan sayfamızda şimdi reklamlar...şaka bir yana huawei nasıl bi reklam bombardımanı yapıyorsa diğer sitelerde böyle mate 20 pro öyle mate 20 pro böyle her hafta bir haberimsi başlık..cihaz o paraları hakediyormu bence haketmiyor kafadan gelişmiş bir ses çipi yok sadece fotografla kral olunmuyor..
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SEO-Uzmanı 4 ay
la insan bi video koyar la

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DH Misafiri 4 ay
Ya kardeşim yıllarca odun gibi çerçeve yapmayın dedik artık yıllarcada oransız telefon yapmayın deyip dururuz. İnce uzun, afedersin terbiyemi bozamıyorum. Bu Japonların otomobil, telefon, pc konusunda tasarımı kötü
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blank42 4 ay
En kötü ihtimalle haber değilde diğer reklamlarda olduğu gibi donanimhaber.com/... kategorisini alınmasını gerektiğini düşünüyorum.
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erentemelli 4 ay
Ekranı bir anda yeşil yapabiliyormuş ama yanlardan yeşil ;)
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Xiaomiseverim 4 ay en beğenilen
* Bu bir reklamdır. *
1 Yanıt Yanıtla +27
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Ekrem71.5 4 ay Xiaomiseverim
Taş mı yesinler ?
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