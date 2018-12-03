Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor





Huawei Mate 20 Pro’nun kamerası donanımsal özelliklerinin yanında yazılımsal olarak da kullanıcının beğenisini kazanacak pek çok özelliğe sahip. Yiyecek tanımlama özelliği de bunlardan birisi.

Mate 20 Pro’nun yiyecek tanımlama özelliği sayesinde, yiyecekleri kameraya tutarak ismini ve kalori bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Yiyeceklerinin kalori miktarını, gramına göre hesaplıyor. Örneğin 171 gram ağırlığındaki bir elmanın 92 kcal, 67 gram ağırlığındaki elmanın ise 36 kcal kaloriye sahip olduğunu tespit ediyor.

Yiyeceklerin kalori ve gramaj tespiti, yapay zeka teknolojisiyle yapılıyor. Mate 20 Pro’nun Kirin 980 yonga setinde çift nöral işlem motoru bulunuyor. Bu sayede nesne tespiti gibi yoğun güç gerektiren yapay zeka işlemlerini yapabiliyor. Yiyecek tanımlama özelliğinin yanında resim tablosu tanımlama, tarihi yapı ve bölge tanımlama gibi özellikler de Mate 20 Pro ile birlikte gelen özellikler arasında yer alıyor.