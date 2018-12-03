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Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor

Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka ve nesne tespiti özellikleri sayesinde yiyeceklerinizi kameraya tuttuğunuzzda yiyeceğin ismini, kalori miktarını ve gramajını görebilirsiniz.
5 ay
10,3b
1
11
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro’nun kamerası donanımsal özelliklerinin yanında yazılımsal olarak da kullanıcının beğenisini kazanacak pek çok özelliğe sahip. Yiyecek tanımlama özelliği de bunlardan birisi.

Mate 20 Pro’nun yiyecek tanımlama özelliği sayesinde, yiyecekleri kameraya tutarak ismini ve kalori bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Yiyeceklerinin kalori miktarını, gramına göre hesaplıyor. Örneğin 171 gram ağırlığındaki bir elmanın 92 kcal, 67 gram ağırlığındaki elmanın ise 36 kcal kaloriye sahip olduğunu tespit ediyor.

Yiyeceklerin kalori ve gramaj tespiti, yapay zeka teknolojisiyle yapılıyor. Mate 20 Pro’nun Kirin 980 yonga setinde çift nöral işlem motoru bulunuyor. Bu sayede nesne tespiti gibi yoğun güç gerektiren yapay zeka işlemlerini yapabiliyor. Yiyecek tanımlama özelliğinin yanında resim tablosu tanımlama, tarihi yapı ve bölge tanımlama gibi özellikler de Mate 20 Pro ile birlikte gelen özellikler arasında yer alıyor.


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erkanberk 5 ay en beğenilen
Sıkıysa Pastırmalı kuru fasulyenin kalorisini hesapla. Cağ kebabının, büryanın şırdanın, kokareçin kalorisini hesapla. Elmayı armutu mısırı bizde biliyoz gardaşım.
Sıkıysa Pastırmalı kuru fasulyenin kalorisini hesapla. Cağ kebabının, büryanın şırdanın, kokareçin kalorisini hesapla. Elmayı armutu mısırı bizde biliyoz gardaş...
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fuckulteli 5 ay
Meyve sebze tamam da, bir tabak mantının kalori hesabı gerçiği yansıtmaz. İçinde ne kadar kıyma, ne kadar terayağ var algılayamaz.
İki bardak sütün biri az kalorili diğeri normal oluyor, içerken bile anlaşılmıyor.
Meyve sebze tamam da, bir tabak mantının kalori hesabı gerçiği yansıtmaz. İçinde ne kadar kıyma, ne kadar terayağ var algılayamaz.İki bardak sütün biri az ...
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MaSSive 5 ay
Yeşil ekran piyangosunu hesaba katmaz isek, Çin de 5400 yuan, pasaport kayıt ile yaklaşık 4500TL maliyeti olan bir telefonu 7500-8000 TL ye satmaya çalışan kafanın ne içtiğini de hesaplıyormu?
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vjdrsjejv 5 ay
Meyve tüketmeyin fruktoz zararlı
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deoks 5 ay
benim telefonumdaki diyet uygulaması da yapıyor bunu.
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borukuzen 5 ay
Telefonun bu özelliğine dair gündemde ilk kez bir bilgi verildi. Teknoloji editörlerimiz bu konuda detaylı bir inceleme yapabilirler belki. Hatta markette çok kullanılan bir uygulama baz alınarak ne derece ölçüm yaptığına bakılabilir.
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DODANLI 5 ay
Yeşil ekranla ilgili bir haber yapmadınız! Neden acaba?
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TITAN 5 ay
Doğru çalırsa baya sağlam bir özellik bu arada
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Circassian81 5 ay
Keşke birinin fotoğrafını çekip onunda kilosunu tespit edebilse
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theJuDGe_41 5 ay
Ve yapay zeka koşarak intihar eder@fuckulteli @erkanberk
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erkanberk 5 ay theJuDGe_41
😂 ne hali varsa görsün.
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theJuDGe_41 5 ay
Ve yapay zeka koşarak intihar eder@fuckulteli @erkanberk
1 Yanıt Yanıtla +2
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erkanberk 5 ay en beğenilen
Sıkıysa Pastırmalı kuru fasulyenin kalorisini hesapla. Cağ kebabının, büryanın şırdanın, kokareçin kalorisini hesapla. Elmayı armutu mısırı bizde biliyoz gardaşım.
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fuckulteli 5 ay
Meyve sebze tamam da, bir tabak mantının kalori hesabı gerçiği yansıtmaz. İçinde ne kadar kıyma, ne kadar terayağ var algılayamaz.
İki bardak sütün biri az kalorili diğeri normal oluyor, içerken bile anlaşılmıyor.
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