Huawei Mate 20 kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacak

Akıllı telefonlarda diğer bir akıllı telefonu şarj edebilme özelliği artık sıkça karşımıza çıkıyor. Uyumlu bir kablo ile arkadaşlarınızın sıkıştığı zamanlarda şarj yardımı yapabiliyorsunuz. Şimdi sırada kablosuz versiyonu var.

İlginç yenilik

Gelen bilgilere göre Huawei Mate 20 serisi firmanın henüz tanıtılmamış Freebuds 2 Pro kablosuz kulaklık setini kablosuz olarak şarj edebiliyor. Bunun için kulaklık kutusunu Mate 20 serisinin üzerine koymak yeterli.

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Freebuds 2 Pro modeli Qi kablosuz şarj standardı ile uyumlu. Ayrıca USB Tip-C üzerinden de şarj edilebiliyor. Tek şarj ile 3 saat kullanılabilecek kulaklıklar kutu içerisinde 20 saat civarında bir kullanım süresi daha kazanacak. Kutunun kendisi ise 2 saatte şarj oluyor.

Huawei’nin büyük bir batarya ile beslediği Mate 20 serisini daha işe yarar bir hale getirmek istediği anlaşılıyor. Serinin diğer cihazları kablosuz şarj edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Geçmiş dönemlerde Leica teknolojileri, üçlü kamera, yapay zekâ yongası gibi ilklere imza atan Huawei’nin yeni özelliği yine dikkat çekecek gibi duruyor. En azından pazarda benzer ürünlerin çoğaldığı bir dönemde farklılaşma sağlayacaktır.