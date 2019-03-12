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Huawei Mate 20 serisinden büyük başarı

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılan Huawei Mate 20 serisi Çinli şirketin yüzünü güldürdü. Huawei dünya genelinde 10 milyondan fazla Mate 20 sevkiyatı yaptığını açıkladı.
2 ay
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21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Huawei'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 20 serisi oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Akıllı telefona yönelik talebin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Zira şirket 5 ay içerisinde dünya geneline 10 milyondan fazla Mate 20 sevkiyatı yaptığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Apple’ın eski iPhone'ları yavaşlatması TBMM gündeminde"
Sevkiyat, satış anlamına gelmese de bu denli yüksek bir rakama ulaşılması müşterilerin Mate 20'ye yoğun bir ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor. Bu arada Huawei’nin ABD gibi dünyanın en büyük pazarlarından birinde telefon satamadığını da belirmek gerekir.

P30 serisi 26 Mart'ta tanıtılacak

Açıklanan 10 milyon rakamı Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro ve Mate 20 X modellerinin tamamını kapsıyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sürülen Mate 20 serisinin genel performansı gerçekten de övgüye değer. Şirket, P30 serisini ise 26 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

https://www.androidauthority.com/huawei-mate-20-sales-964421/ Yorum Yaz
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mr.biceps 2 ay en beğenilen
Suan piyasadaki en iyi android telefon. Gerek kamera, gerek batarya gerekse işlemci hızı olarak muazzam. Tek eksiği 4K 60FPS çekemiyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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TearsForFears 2 ay
10 milyon sevkiyat yapmış 10 milyon satmamış. Mate 20 serisi çok güzel ama şimdi s10e 700 euroya 4k 60fps çekebiliyor. Ön kamerası dahi 4k video çekebiliyor. Ben şahsen tr deki 2-3 bin lira farkı verip mate 20 pro almazdım. S10e kulaklık girişi daha iyi kameraları ve daha yeni olmasıyla benim tercihim olurdu.
Ben asıl apple dan büyük bir atak bekliyorum. 750 dolara iphone xr çıkardılar ama çok eksiği vardı. Şimdi bu sene s10e nin gölgesinde kalmamak için iyi bir telefon çıkarmaları lazım. Kutuya hızlı şarj adaptörü koyacaklar mı acaba :D
10 milyon sevkiyat yapmış 10 milyon satmamış. Mate 20 serisi çok güzel ama şimdi s10e 700 euroya 4k 60fps çekebiliyor. Ön kamerası dahi 4k video çekebiliyor. Be...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Murat Burç 2 ay
Bomboş bir cihaz. Bomboş.
Amiral gemisi cihazın videosu yok hükmünde. Harici mikrafon işi sıkıntı fotoğraf şişirme. Uzar da uzar. S10 plus ile aynı fiyata bu cihaz. Mağazalarda daha pahalı. Çöp K980 ile birlikte üstelik.
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kaya0 2 ay
yorumları okudum da ciddi mânâda merak ediyorum herkes youtube a 4k içerik mi çekiyor :)
büyük youtube kanalı olan adam zaten profesyonel kamera alır mb dedir bu 4k sevdası :)
dakikası 150 mb oluyor zaten
benim aramadığım özellik şahsen :)
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Bloodin 2 ay
S10 serisi daha ilk ayı dolmadan bu rakamı zorlayacak gibi, hem de Mate 20 Lite gibi ucuz bir modeli olmamasına rağmen, Mate 20 Lite'ı çıkınca acaba kaç adet sattı Mate 20 ailesi? Sonuçta Mate 20 Lite'ın isim benzerliği dışında Mate 20 ailesi ile uzaktan yakından alakası yok...
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pop-up 2 ay
5 ayda 10 milyon sizcede iyi değil mi
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cabriyo 2 ay
mate10 3000tl iken mate20 7500tl ??? dolar 3ten 5e çıktı, hadi 3000den 5000e çık o zaman. 7500 ne oluyor? note9 da 4000mah pil QHD 2440 piksel ekran var 5000lerde. kalemide varki ipad pro gibi mübarek. yani mate20 2500tl lik fazla ne verecek bana? geçmişte arte carbon 8890 vs almış biri olarak söyleyin mate20ye 7500 vermek için bir sebep gidip porş versiyonunu alayım.
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TearsForFears 2 ay
10 milyon sevkiyat yapmış 10 milyon satmamış. Mate 20 serisi çok güzel ama şimdi s10e 700 euroya 4k 60fps çekebiliyor. Ön kamerası dahi 4k video çekebiliyor. Ben şahsen tr deki 2-3 bin lira farkı verip mate 20 pro almazdım. S10e kulaklık girişi daha iyi kameraları ve daha yeni olmasıyla benim tercihim olurdu.
Ben asıl apple dan büyük bir atak bekliyorum. 750 dolara iphone xr çıkardılar ama çok eksiği vardı. Şimdi bu sene s10e nin gölgesinde kalmamak için iyi bir telefon çıkarmaları lazım. Kutuya hızlı şarj adaptörü koyacaklar mı acaba :D
1 Yanıt Yanıtla +8
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007captiva 2 ay TearsForFears
Nasıl s10e tercihim olurdu bikere s10 p+ kamerası mate20 ye eşit daha yüksek değil.
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sistemli adam 2 ay
Mate 20 şu anda piyasadaki uzak ara en iyi cihaz.
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ceh.meh 2 ay
her firmanın kuruluş, yükseliş ve çöküş dönemleri oluyor.
Eskiden iPhone almayın Samsung alın aynı işi yarı fiyatına yapıyor diyerek Samsung’u övüyorduk. İnsanlar Samsunga ilgi göstermeye başlayınca hooop fiyatları Iphone seviyesine çektiler.
Samsung pahalı,almayın LG alın bak g3, g4 çok güzel dedik. Hooop o da patladı gitti.
En son Xiaomi alın bak diğer şirketlerin hepsi müşteriyi öpüyor. Xiaomi yüzde 5 karla satıyor dedik. O da baktı ilgi arttıkça fiyatlara zam yapmaya başladı.
Şimdi insanlar Huawei’ye ilgi göstermeye başladı son 1-1.5 yıldan beri. O da 2 seneye fiyatlarını Iphone seviyesine çeker. Markası ilgi görmeye başlayan firma hemen bunu paraya çevirmeye çalışıp zam üstüne zam yapıyor ürünlerine.
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Lumibrite 2 ay ceh.meh
Sıralamayı yanlış yapmışsın...
Huawei, Xiaomi'den önce (hatta çoğu Çin markasından önce) "kazık" fiyatlandırmayı benimsedi... Xiaomi, şurda yeni yeni palazlanıyor (fiyat konusunda)
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Xloud 2 ay
Yok yeşil ekran yok 4K... Satış rakamları buna bakmıyor. Renginden dolayı direk telefon alan tipler var çoğunlukla gerçek dünya DH kitlesinin %1i.
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Bysnbad 2 ay
Huaweinin kazık giyat politikasi ekranini sorunu nedeniyle nasil birinci olucak neden naska ekran degilde bozuk firnalarin ekranini tercih etti maksat maliyeti dusuk olsun daha fazla kar edelim derdindelerdi huawi gozumden dusen firma ilk defa p smart modelini kullaniyorum ust bir cihaza gecmeyi dusunuyordum yanilmisim huawei once kendini duzeltsin hayal kurup birinci olucam diye kendini bitirecek buraya yaziyorum huawei ikincilide kaybederse siz o zaman gorun 😀
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