Huawei Mate 20 serisinden büyük başarı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 20 serisi oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Akıllı telefona yönelik talebin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Zira şirket 5 ay içerisinde dünya geneline 10 milyondan fazla Mate 20 sevkiyatı yaptığını açıkladı.

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Sevkiyat, satış anlamına gelmese de bu denli yüksek bir rakama ulaşılması müşterilerin Mate 20'ye yoğun bir ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor. Bu arada Huawei’nin ABD gibi dünyanın en büyük pazarlarından birinde telefon satamadığını da belirmek gerekir.

P30 serisi 26 Mart'ta tanıtılacak

Açıklanan 10 milyon rakamı Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro ve Mate 20 X modellerinin tamamını kapsıyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sürülen Mate 20 serisinin genel performansı gerçekten de övgüye değer. Şirket, P30 serisini ise 26 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

https://www.androidauthority.com/huawei-mate-20-sales-964421/