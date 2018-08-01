Huawei Mate 20 serisinin detayları ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin bu yıl içinde Mate 20 serisini piyasaya sunması bekleniyor. Mate 20, Mate 20 Lite ve Mate 20 Pro olarak adlandırılacak bu akıllı telefon modelleri ile ilgili firmware sızıntıları, cihazların temel teknik özelliklerini de ortaya çıkarmış durumda.

Kirin 980 yonga seti %20 daha fazla performans sunacak

Sızıntıları ile ünlü FunkyHuawei twitter hesabından alınan bilgilere göre şirket, Huawei P20 Pro ve geçen yılın Mate 10'unda bulunan Kirin 970 yongası yerine HiSilicon Kirin 980 işlemcisini kullanacak. Huawei, Kirin 980'in tüm özelliklerini açıklamadı ancak en yüksek saat hızının 2.8 GHz olduğu ve Cortex -A77 çekirdeğini kullandığı ifade ediliyor. 31 Ağustos'ta resmi olarak açıklanması beklen Kirin 980 ayrıca 7nm üretim sürecinde geliştirilen ilk yonga seti olacak. Aynı zamanda mevcut yonga setlerinden %20 daha performanslı olacağı ve %40 daha fazla güç tasarrufu sağlayacağı da gelen haberler arasında.

Ortaya çıkan sızıntılara göre yazılım dosyaları Huawei Mate 20'nin 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Diğer bellek ve depolama yapılandırmaları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. 4.200 mAh pil ve 6.3 inç AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihazın çentik ve kulaklık girişinin olup olmayacağı ise şimdilik soru işareti. Ancak Mate 20'nin kablosuz şarj desteğiyle geleceği ve dolayısıyla arka panelinin cam olacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Huawei Mate 20 serisi IFA 2018'de tanıtılabilir

Ne yazık ki firmware dosyaları Mate 20 Lite veya Mate 20 Pro hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Ancak Mate 20 Pro modelinin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelebileceği sızan bilgiler arasında. Ayrıca ortaya çıkan söylentiler cihazın 6.9 inçlik devasa bir OLED ekranla geleceğini ve yazılım tarafında da Huawei'nin EMUI 9.0 arayüzü üzerinde çalışan Android 9.0 P ile kutudan çıkacağı yönünde.

Huawei, Mate 20 serisi ile ilgili herhangi bir ayrıntı veya lansman tarihi vermiş değil. Ancak sağlam duyumlara göre Mate 20, Mate 20 Lite ve Mate 20 Pro modellerinin, 31 Ağustos tarihinde Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2018'de tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei'nin Mate 20 serisi ile iligili yeni haberler ve sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.gsmarena.com/firmware_leak_reveals_a_lot_about_the_huawei_mate_20__kirin_980_and_wireless_charging-news-32533.php