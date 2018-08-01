Microsoft'un Your Phone uygulaması ile Android cihazınızdaki dosyalara kolayca erişebileceksiniz

Yazılım devi Microsoft, Your Phone adını verdiği mobil uygulamayı geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan geliştiriciler konferansında duyurmuştu. Android cihaz ve bilgisayar arasında pratik bir şekilde dosya paylaşımı yapılmasını sağlayan uygulama test edilmeye başlanıyor ve yakında kullanıcılara sunulacak.

Uygulama şu an test aşamasında

Your Phone, temel olarak akıllı telefonunuz ve masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız arasında bir bağlantı oluşturarak fotoğraf ve dosya aktarımını son derece pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Ayrıca uygulama ile cihazınızdaki bildirimler ve metinlere de erişim sağlayabilmeniz mümkün hale geliyor..

https://www.engadget.com/2018/08/01/windows-your-phone-app-android-test/

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Microsoft,uygulamasınınderlemesinde (17728 Redstone 5) test edilmeye başlanacağını belirtiyor. Açıklamalara göre kullanıcılar örneğin birtelefonlarından alıp sürükleyerek Windows 10'da bir başkaekleyebilecekler. Uygulamave sonraki sürümleri çalıştıran cihazları destekleyecek vekullanıcıları için de yayınlanacak. Ancak iPhone'da işlevselliğin, mobil cihaz ve PC arasındasınırlı kalacağı ifade ediliyor.