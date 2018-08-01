Microsoft'un Your Phone uygulaması ile Android cihazınızdaki dosyalara kolayca erişebileceksiniz

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, Your Phone adını verdiği mobil uygulamayı geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan geliştiriciler konferansında duyurmuştu. Android cihaz ve bilgisayar arasında pratik bir şekilde dosya paylaşımı yapılmasını sağlayan uygulama test edilmeye başlanıyor ve yakında kullanıcılara sunulacak.
Uygulama şu an test aşamasında
Your Phone, temel olarak akıllı telefonunuz ve masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız arasında bir bağlantı oluşturarak fotoğraf ve dosya aktarımını son derece pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Ayrıca uygulama ile cihazınızdaki bildirimler ve metinlere de erişim sağlayabilmeniz mümkün hale geliyor..Microsoft, Your Phone uygulamasının Windows 10 Insider Preview derlemesinde (17728 Redstone 5) test edilmeye başlanacağını belirtiyor. Açıklamalara göre kullanıcılar örneğin bir fotoğraf dosyasını telefonlarından alıp sürükleyerek Windows 10'da bir başka masaüstü uygulamasına ekleyebilecekler. Uygulama Android 7.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazları destekleyecek ve iPhone kullanıcıları için de yayınlanacak. Ancak iPhone'da işlevselliğin, mobil cihaz ve PC arasında web sayfalarının paylaşılmasıyla sınırlı kalacağı ifade ediliyor.
https://www.engadget.com/2018/08/01/windows-your-phone-app-android-test/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle