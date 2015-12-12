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Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız

Kapalı mekanlara girdiğinizde GPS sinyalinin kaybolduğu ve navigasyonun da yarım kaldığı çok olmuştur. Huawei mate 8, barındırdığı teknoloji ile kaybolmalara son veriyor.
3 yıl
6,8b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız


An itibariyle Android tarafının en güçlü akıllı telefonu konumundaki Huawei Mate 8, bu şöhretini elbette Kirin 950 yonga setine borçlu. Akıllı telefon önemli özellikler kazandıran Kirin 950, konumlama teknolojileri konusunda da önemli bir başarıya imza atıyor. Huawei Mate 8 ile artık kaybolmak tarihe karışıyor.

Huwaei ve InvenSense arasında yapılan lisans anlaşmasına göre, Kirin 950 yonga setinde InvenSense Konumlama Kütüphanesi - IPL adındaki sensör tabanlı algoritmaya yer verilecek. Algoritma sayesinde daha akıcı konumlama yapabilme imkanı olacak ve kapalı alanlarda bile konum kaybı yaşanmayacak. 

InvenSense uzun yıllardır konumlama teknolojileri konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın hem donanım hem de yazılım tarafında çözümleri mevcut. Doğrudan uydu yardımı almak yerine IPL algoritması; jiroskop, akselerometre, manyetometre, barometre gibi sensörlerden verileri topluyor ve kullanıcının hareketlerini takip ediyor. Bu verileri GPS veya GLONASS verileri ile birleştiren sistem böylece kopma yaşanmadan sürekli bir konumlama tecrübesi sunuyor. Firma tünellerde bile adım adım navigasyon imkanı sunulacağını belirtiyor. 

Farklı firmaların da benzer teknolojileri mevcut ancak bu teknolojiler genelde WiFi veya 3G sinyallerini temel alarak tahmini konumlamalar yapıyor. InvenSense uydu sinyali olmaksızın en akıcı konumlamayı yapabilme teknolojisine sahip. Kirin 950 bu teknolojilerin tümüne sahip olduğu için şimdiye kadar ki en akıcı konumlama çözümünü sunmuş olacak. 

Kirin 950 yonga seti bilindiği üzere 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ile birlikte Mali-T880 grafik birimini getiriyor. Huawei Mate 8 modelinde ise 6 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, metal kasa, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Model 470$ başlangıç fiyatı ile Çin'de satışa sunuldu. Ülkemize ise Şubat ayında gelmesi bekleniyor.  


http://www.androidcentral.com/invensenses-positioning-tech-will-ensure-huawei-mate-8-never-loses-gps-signal Yorum Yaz
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Pi 3 yıl en beğenilen
Su metal hastaligini anlamiyorum. Aldigi telefonu kilifsiz kullanan cok nadir insan var. Cunku yere dustumu ekran cortlarsa telefonun yari parasi gitti nerdeyse. E adam zaten silikon kilifla kullaniyor. Aldigin metal telefonuda kilifla kullanacak. Ee ne gerek var o kadar agirliga. Hatta daha hafif olmali. Madem metal olacaksa on panel veya yan cerceveler metal olsun. Ha ayrica tam bir kapali kutu bu metal telefonlar. Ben bataryayi cikartmak istiyorum belki?
Su metal hastaligini anlamiyorum. Aldigi telefonu kilifsiz kullanan cok nadir insan var. Cunku yere dustumu ekran cortlarsa telefonun yari parasi gitti nerdeyse...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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lapatid 3 yıl
ya telefonlara boyle seyler eklsinler iste,butun telefonlarin ipi internetin elinde,radyo anteni koymuyolar internetten dinlesinler,hafiza karti girisi koymuyolar bulut depolama kullansinlar,gps internete bagli,kizilotesi koymuyolar wifi uzerinden remote control ile yapsinlar.Cihazlari donanim bazinda fakirlestiriyolar,yeni ozelliklerin yaninda geriye donuk destek verseler ne olur yani ? yukarda saydigim ozelliklerin olmasi karsiliginda 1-2 mm daha kalin bir cihaza eminim kimse hayir demez.
ya telefonlara boyle seyler eklsinler iste,butun telefonlarin ipi internetin elinde,radyo anteni koymuyolar internetten dinlesinler,hafiza karti girisi koymuyol...
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Patren 3 yıl
cihaz iyide fiyatı ofsayt
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Mianfei 3 yıl
Lenovo P1 gelsin artık
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kadirirdem 3 yıl
telefon çok güzel olmuş ama o ekran bana göre değil hemde o inçte full hd ekran yetersiz...
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Master_Evil 3 yıl
buraya gelmesi baya uzun sürecek, şubata yetişirse yine iyi
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vaskin77 3 yıl
Huawei'nin marka bilinirliği fazla değil maalesef. Yoksa bu telefonu Samsung, Sony, Lg çıkarsa 4.000 TL'den satsa kimsenin sesi çıkmaz, almak için sıraya girerlerdi. Tasarım mükemmel, kasa kaliteli, arayüz akıcı ( G7 kullanıyorum,oradan biliyorum), batarya efsane zaten. G7'den sonra fiyatı uygun seviyelere gelirse alacağım telefon budur. Belki bu yorumu abartılı bulabilirsiniz ama Huawei android dünyasının Apple'ı olma yolunda ilerliyor.
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Seyrim 3 yıl
G7 kullanıcısının. Bir çok telefona taş çıkartıyor.. Ki bu model üstüne telefon bulmak zor olur. Başarılı..
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XPerience 3 yıl
Tasarım harika, donanım harika, yazılım muamma ama elinizdeki telefonlardan çok çok daha iyi olduğu kesin. Bu kadar da itin bi yerine sokmaya gerek yok abartmayın.
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kimtutarbeni 3 yıl
şubatta bekleniyorsa mayıstan önce gelmez
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herakles24 3 yıl
Fiyat çok yüksek bu telefon 'nun en fazla ederi1600 en iyi kamera ya sahip değil marka bilinirligi yok teknik servisi kötü yazılım tarafına girmiyorum bile satmaz bu tel bu fiyat a
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lapatid 3 yıl
ya telefonlara boyle seyler eklsinler iste,butun telefonlarin ipi internetin elinde,radyo anteni koymuyolar internetten dinlesinler,hafiza karti girisi koymuyolar bulut depolama kullansinlar,gps internete bagli,kizilotesi koymuyolar wifi uzerinden remote control ile yapsinlar.Cihazlari donanim bazinda fakirlestiriyolar,yeni ozelliklerin yaninda geriye donuk destek verseler ne olur yani ? yukarda saydigim ozelliklerin olmasi karsiliginda 1-2 mm daha kalin bir cihaza eminim kimse hayir demez.
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ounomaus 3 yıl
adamlar online satışı vs yaparsa aracı kazıkçılardan bizim gibi ülkelerde daha çok satışlar yaparlar ama 470 usd (kdv+diğer vergiler) şeklinde olması lazım çinde 470 usd avrupa fiyat 600-700 usd olursa iş zor
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