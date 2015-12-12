Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız





An itibariyle Android tarafının en güçlü akıllı telefonu konumundaki Huawei Mate 8, bu şöhretini elbette Kirin 950 yonga setine borçlu. Akıllı telefon önemli özellikler kazandıran Kirin 950, konumlama teknolojileri konusunda da önemli bir başarıya imza atıyor. Huawei Mate 8 ile artık kaybolmak tarihe karışıyor.





Huwaei ve InvenSense arasında yapılan lisans anlaşmasına göre, Kirin 950 yonga setinde InvenSense Konumlama Kütüphanesi - IPL adındaki sensör tabanlı algoritmaya yer verilecek. Algoritma sayesinde daha akıcı konumlama yapabilme imkanı olacak ve kapalı alanlarda bile konum kaybı yaşanmayacak.





InvenSense uzun yıllardır konumlama teknolojileri konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın hem donanım hem de yazılım tarafında çözümleri mevcut. Doğrudan uydu yardımı almak yerine IPL algoritması; jiroskop, akselerometre, manyetometre, barometre gibi sensörlerden verileri topluyor ve kullanıcının hareketlerini takip ediyor. Bu verileri GPS veya GLONASS verileri ile birleştiren sistem böylece kopma yaşanmadan sürekli bir konumlama tecrübesi sunuyor. Firma tünellerde bile adım adım navigasyon imkanı sunulacağını belirtiyor.





Farklı firmaların da benzer teknolojileri mevcut ancak bu teknolojiler genelde WiFi veya 3G sinyallerini temel alarak tahmini konumlamalar yapıyor. InvenSense uydu sinyali olmaksızın en akıcı konumlamayı yapabilme teknolojisine sahip. Kirin 950 bu teknolojilerin tümüne sahip olduğu için şimdiye kadar ki en akıcı konumlama çözümünü sunmuş olacak.





Kirin 950 yonga seti bilindiği üzere 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ile birlikte Mali-T880 grafik birimini getiriyor. Huawei Mate 8 modelinde ise 6 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, metal kasa, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Model 470$ başlangıç fiyatı ile Çin'de satışa sunuldu. Ülkemize ise Şubat ayında gelmesi bekleniyor.





http://www.androidcentral.com/invensenses-positioning-tech-will-ensure-huawei-mate-8-never-loses-gps-signal