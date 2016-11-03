Facebook mobilde günlük olarak bir milyarı geçti

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan ve sürekli kullanıcı sayısını da arttıran Facebook, yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir adımı geride bıraktı. Platforma sadece günlük olarak mobilden girenlerin sayısı bir milyarı geçti. Daha önce aylık olarak bu rekor kırılmıştı.

Günlük Olarak Yeni Rekor Kırıldı

Firma tarafından açıklanan Temmuz-Eylül 2016 üçüncü çeyrek tablolara göre Eylül 2016 itibariyle günlük olarak mobilden Facebook’a bağlanan kişi sayısı 1.09 milyar oldu. Tüm cihazlardan Facebook’a günlük bağlanan kişi sayısı ise 1.18 milyar seviyesine ulaştı.

Aylık olarak sayılar ise rekor seviyelerde. Tüm platformlardan yine Eylül 2016 itibariyle sosyal ağa aylık olarak bağlanan kullanıcı sayısı 1.79 milyar. Sadece mobilden aylık olarak bağlanan kullanıcı sayısı ise 1.66 milyar. Sosyal ağın büyümesi yavaşlasa da milyarlık veri tabanı söz konusu olduğu için çok küçük oranlar bile yüz milyonlarca artış anlamına geliyor. Elbette artan sayılar gelirlere de yansıyor.

Gelir olarak firmanın kasasına giren 7 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 56 artış yakalanırken, reklam gelirleri de yüzde 83 artışla 6.8 milyar dolar oldu. Net gelir ise yüzde 166 gibi rekor bir artışla 2.38 milyar dolar oldu.

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Geçmiş yıllarda Facebook’un önemini kaybedeceğini ve kullanıcı sayısında büyük kayıplar yaşayacağını öne süren raporlar artık gündeme gelmiyor. Sosyal ağın son dönemde yaptığı atılımlar ve hali hazırda pazarda benzer tecrübeyi sunan bir rakibinin olmaması büyümenin önemli etkenleri arasında.