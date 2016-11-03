Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook mobilde günlük olarak bir milyarı geçti

Mobil tarafa son yıllarda önemli yatırımlar yapan Facebook, bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Günlük olarak sosyal ağa ulaşan kişi sayısında rekor kırıldı.
2 yıl
1,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan ve sürekli kullanıcı sayısını da arttıran Facebook, yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir adımı geride bıraktı. Platforma sadece günlük olarak mobilden girenlerin sayısı bir milyarı geçti. Daha önce aylık olarak bu rekor kırılmıştı.

Günlük Olarak Yeni Rekor Kırıldı

Firma tarafından açıklanan Temmuz-Eylül 2016 üçüncü çeyrek tablolara göre Eylül 2016 itibariyle günlük olarak mobilden Facebook’a bağlanan kişi sayısı 1.09 milyar oldu. Tüm cihazlardan Facebook’a günlük bağlanan kişi sayısı ise 1.18 milyar seviyesine ulaştı.

Aylık olarak sayılar ise rekor seviyelerde. Tüm platformlardan yine Eylül 2016 itibariyle sosyal ağa aylık olarak bağlanan kullanıcı sayısı 1.79 milyar. Sadece mobilden aylık olarak bağlanan kullanıcı sayısı ise 1.66 milyar. Sosyal ağın büyümesi yavaşlasa da milyarlık veri tabanı söz konusu olduğu için çok küçük oranlar bile yüz milyonlarca artış anlamına geliyor. Elbette artan sayılar gelirlere de yansıyor.

Gelir olarak firmanın kasasına giren 7 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 56 artış yakalanırken, reklam gelirleri de yüzde 83 artışla 6.8 milyar dolar oldu. Net gelir ise yüzde 166 gibi rekor bir artışla 2.38 milyar dolar oldu.

Ayrıca Bkz. "Sony satışlarda düşüş yaşıyor ancak faaliyet karı yükseliyor"

Geçmiş yıllarda Facebook’un önemini kaybedeceğini ve kullanıcı sayısında büyük kayıplar yaşayacağını öne süren raporlar artık gündeme gelmiyor. Sosyal ağın son dönemde yaptığı atılımlar ve hali hazırda pazarda benzer tecrübeyi sunan bir rakibinin olmaması büyümenin önemli etkenleri arasında. 

 

http://www.phonearena.com/news/Facebook-passes-one-billion-mobile-only-users-for-the-first-time_id87370 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 2 yıl
Facebook'un başarısını istemeseniz de kabul edeceksiniz. Sosyal ağ demek internetin ve bilişimin her alanına yarayan bir ürün sunmaktır. Adı üstünde SOSYAL AĞ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 2 yıl
Kim ne derse desin facebook
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Mark amca paraya para demiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
facebook teknik olarak var olanın üzerine bir tuğla bile koyamayan bir site !
ve bu noktaya herkes facebook'ta imajını vererek ulaştı !
facebook bir bilgi iletişim gelişmesi değil !
bir pazarlama sürecinin sonucudur !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 2 yıl
Facebook instagram gibi sitelerde günde -5-10 dakika geçiren paylaşım çok nadir yapan benim gibi insanlara tavsiyem uygulamaları kaldırın tarayıcı dan girin derin bir ohhhhhh çekersiniz yoksa o uygulama orda durunca habire girip yalan hayatları görüp üzülürsünüz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 2 yıl
Keşke sadece zaman geçirmek için değilde Google gibi insanlığa bariz bir katkı sunabilecek birşey olsaydı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batumatu 2 yıl gun
gun
Keşke sadece zaman geçirmek için değilde Google gibi insanlığa bariz bir katkı sunabilecek birşey olsaydı.

Ben anlamıyorum son zamanlarda Facebook neden bu kadar çok eleştiriliyor? İyi bir arkadaş kitleniz varsa bence halen twitter vs gibi rakiplerinden çok önde. Arkadaşımın kardeşi sürpriz doğum günü planlarken facebook üzerinden etkinlik oluşturup ablasının bütün arkadaşlarını davet edebiliyor. Katılacağım diye işaretleyenlerin hepsine bildirim, hatırlatma, yer ve tarih otomatik gidiyor. Siz ve sizin çevrenizdeki insanların paylaştığı absürt olaylara gülüyorsunuz,yakınının ölüm haberi paylaşıldığında baş sağlığı diliyorsunuz. Facebook sayfası çağrı taner, Cezmi kalorifer, Kemal eksioglu ve scorpdan geçilmeyen eleştirmesin lütfen. Kullanan ve kullanmasını gerçekten bilen için resmen telefona ihtiyacınız kalmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ] 2 yıl AMD Radeon RX 480 ilk kez mini PC sınıfında 2 yıl Wonder Woman filminden yeni fragman ve poster 2 yıl Huawei Fit ile tanışın 2 yıl Asus RX470 Strix incelemesi "Full HD'de başarılı F/P Kartı" 2 yıl LG'nin çılgın oyun monitörü Türkiye'de 2 yıl Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada 2 yıl Slack yönetiminden Microsoft'a meydan okuyan mektup 2 yıl Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı 2 yıl ÖTV için düzenleme tasarısı TBMM’de 2 yıl Kullanılan 10 akıllı telefondan 9’u Android olmak üzere 2 yıl Pixel telefonlar iPhone kadar güvenli 2 yıl Samsung’dan Teksas’taki yonga tesislerine 1 milyar dolar yatırım 2 yıl IBM, Watson tabanlı alışveriş platformu XPS’i satın alıyor 2 yıl Vine'ın geliştiricilerinden yepyeni bir uygulama: Hype 2 yıl Askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak 2 yıl Asphalt Xtreme yayınlandı: Android, iOS ve Windows’ta! 2 yıl HAVELSAN, "2016 Savunma Sanayi Ödülü"nü kazandı 2 yıl Bundle dünyanın en iyi mobil uygulamaları arasına girdi 2 yıl Samsung’dan Apple Siri’ye rakip: Bixby 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook mobilde günlük olarak bir milyarı geçti Sonraki Yakın gelecekte Tesla'lar sahibine para kazandırmada kullanılabilir 2 yıl James Cameron, yüksek kare hızının sinemada kullanımı hakkında konuştu 2 yıl Özlemini çektiğimiz akıllı saat: Samsung Gear S3'ü kullandık "Güzel ve işlevsel" 2 yıl ASELSAN, Kazakistan ordusuna SARP silah sistemi satacak 2 yıl Tesla Glass işinin başında Apple kökenli bir mühendis 2 yıl MacBook Pro’daki Touch Bar Samsung üretimi olabilir 2 yıl Samsung yetkilileri diz çökerek özür diledi 2 yıl Tesla’nın otomatik pilotu yeni özellikleri ile güvenlikte çığır açıyor 2 yıl Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor 2 yıl Instagram’da alışveriş dönemi başlıyor 2 yıl "Peak Oil" petrol krizi sandığımızdan yakın olabilir 2 yıl Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden iş garantili eğitim programı 2 yıl Sony satışlarda düşüş yaşıyor ancak faaliyet karı yükseliyor 2 yıl 01: İlginç bir ölçüm cihazı 2 yıl The Flash filmi yönetmenini kaybetti, film ertelenebilir 2 yıl Seagate’den Xbox One için 512GB SSD sürücüsü 2 yıl Clash Royale güncellendi: Kral Kupası için özel etkinlik 2 yıl Henrik Fisker'dan yeni bir elektrikli araç atağı: Fisker EMotion 2 yıl Microsoft’tan üst seviye kullanıcılara IFTTT rakibi servis: FLOW 2 yıl Sony Xperia XZ inceleme "Sony'nin en iyi telefonu test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim