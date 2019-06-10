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iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C bağlantı noktası ile gelecek

Apple, iPad Pro'da olduğu gibi iPhone'da da USB-C teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'da Lightning yerine USB-C portu görme ihtimalimiz yüksek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone'larda kullandığı özel Lightning konektöründen vazgeçip USB Type-C'ye geçmeyi planladığını daha önce duymuştuk. Şirket, 2019 iPhone modelinde yaygın olarak kabul görmüş bir bağlantı noktası kullanmak ve kullanıcılarına cihazlarını şarj etmek için daha uygun bir yöntem sunmak istiyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab Active 2, Android Pie güncellemesi aldı"
WWDC 2019 etkinliğinde tanıtılan iOS 13'ün ilk beta sürümü, Apple'ın gerçekten de Lightning'den USB Type-C'ye geçimeyi planladığını ortaya koydu. İOS 13 beta yüklü iPhone'un kurtarma modu animasyonu artık Lightning kablosunu göstermiyor. Bunun yerine ekrana USB-C konektörüne sahip bir kablonun geldiğini görüyoruz.

Bu yıl üç yeni iPhone çıkacak

iOS 13 beta'daki bu animasyon, yeni nesil iPhone'un gerçekten de USB Type-C bağlantı noktası ile geleceğini gösteriyor. Şirketin iOS 13'ü Eylül ayında, yani 2019 iPhone modellerinin tanıtılacağı ay yayınlaması bekleniyor.
Apple bu yıl toplam üç farklı iPhone tanıtacak ve hepsi mevcut modellerin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek. Cupertinolu şirketin iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin yükseltilmiş versiyonlarını çıkarması bekleniyor.

https://mspoweruser.com/iphone-11-may-finally-ditch-lightning-for-usb-c/ Yorum Yaz
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crazywinner3 1 hf. en beğenilen
Apple'da bu sene ilerleme var. iPad os'e native dosya yöneticisi gelmesi, şimdi de type-c. Sonunda biraz kullanıcı dostu olmaya mı başlıyor yoksa :p
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W4rez 1 hf. esmerbuyucu
USB-C portu için leş tasarım ? Sadece yazmak için yazdığını düşünmeden edemiyorum. MacBook Pro da dahi tüm portları USB-C olarak kullanmışken. Neden iPhone de USB-C kullanmasın ki ? Aşağıdaki resimden karşılaştırmasını bulabilirsin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
USB-C portu için leş tasarım ? Sadece yazmak için yazdığını düşünmeden edemiyorum. MacBook Pro da dahi tüm portları USB-C olarak kullanmışken. Neden iPhone de U...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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canavan06 1 hf.
Lightning bin kat daha kullanışlı ama yapacak bir şey yok.
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mrunseen 1 hf.
artık macbook kablosuyla iphone şarj edilebilecek demek

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venom.X 1 hf.
İphone almak çoğu insan için hayal olmaya başladı. 48 ay taksite bölünmesi lazım
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Serdar 1 hf.
Güzel bir gelişme. Bundan birkaç sene sonra sahibi olunca anca fark ederiz artık etkilerini...
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surfer 1 hf.
Lightning portu güzel ve sorunsuz bir port aslında. Yıllardır iphone kullanuyorum bir sorun yaşamadım. Ama USB artık standart kabul edildi ve geçiş yapılması bence yerinde bir hareket olmuş. Apple artık eskisi kadar radikal olmama kararı almış anlaşılan pek çok konuda. Bu sene ben bunu gözlemledim.
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canavan06 1 hf.
Lightning bin kat daha kullanışlı ama yapacak bir şey yok.
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Carcharies 1 hf.
Tarihte USB’yi ilk kullanan Apple’dır bu kadar popüler olmasındaki en önemli markadır. Yanlış hatırlamıyorsam ilk iMac’lerde kullanılmıştı. Type C arabirimini kullanırsa da kendi özüne dönmüş olur yadırganacak veya şaşıralacak bir durum yok
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_turbo_ 1 hf.
Aman ne buyuk bi yenilik
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Six Feet Under. 1 hf.
Allah aşkına o arka tasarım ne öyle
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Xloud 1 hf.
Utanmasa Android yükleyip çıkaracak artık
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Ömerayhan 1 hf.
6S kullanıyorum şuan Vestel Venüs Z20 kullanıyorum bunda Type-C var. Lightning daha kolaydı. Tık diye giriyordu ve daha çok güven vediyordu yuvaya oturduğundan. Bunda içerideki çıkıntıya kabloyu sokuyorsunuz ve yani bi garip geliyor. Ama şu da var hdmi bile kullanılıyor type c de. Artık en yeni teknolojinin bu olduğunu kabul etmek zorundayız.
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