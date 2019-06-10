iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C bağlantı noktası ile gelecek

Apple'ın iPhone'larda kullandığı özel Lightning konektöründen vazgeçip USB Type-C'ye geçmeyi planladığını daha önce duymuştuk. Şirket, 2019 iPhone modelinde yaygın olarak kabul görmüş bir bağlantı noktası kullanmak ve kullanıcılarına cihazlarını şarj etmek için daha uygun bir yöntem sunmak istiyor.

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WWDC 2019 etkinliğinde tanıtılan iOS 13'ün ilk beta sürümü, Apple'ın gerçekten de Lightning'den USB Type-C'ye geçimeyi planladığını ortaya koydu. İOS 13 beta yüklü iPhone'un kurtarma modu animasyonu artık Lightning kablosunu göstermiyor. Bunun yerine ekrana USB-C konektörüne sahip bir kablonun geldiğini görüyoruz.

Bu yıl üç yeni iPhone çıkacak

iOS 13 beta'daki bu animasyon, yeni nesil iPhone'un gerçekten de USB Type-C bağlantı noktası ile geleceğini gösteriyor. Şirketin iOS 13'ü Eylül ayında, yani 2019 iPhone modellerinin tanıtılacağı ay yayınlaması bekleniyor.

Apple bu yıl toplam üç farklı iPhone tanıtacak ve hepsi mevcut modellerin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek. Cupertinolu şirketin iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin yükseltilmiş versiyonlarını çıkarması bekleniyor.

https://mspoweruser.com/iphone-11-may-finally-ditch-lightning-for-usb-c/