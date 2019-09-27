Huawei Mate X'in, Ekim ayında satışa sunulacağı doğrulandı

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen IFA 2019 etkinliğinde, yeni amiral gemisi modellerinde kullanılacak olan Kirin 990 5Gyonga setini tanıtmıştı. Etkinlikte konuşan şirket CEO'su Richard Yu ise katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X'in ise Ekim ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtmişti.

Kasım ayında tüm dünyaya dağıtılacak

Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre Huawei müşteri hizmetleri sorumlularından Guan Wei, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in Ekim ayında çıkacağını doğruladı. Wei cihazın tam olarak hangi tarihte raflardaki yerini alacağını belirtmemiş olsa da, yakın bir zamanda bu bilginin Huawei tarafından açıklanacağını ima ediyor. Sızan bilgilere göre de Mate X ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve Kasım ayında da tüm dünyaya dağıtılacak.

https://mspoweruser.com/confirmed-huawei-mate-x-will-launch-in-october/

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Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu aslındaayında piyasaya sürülecekti. Şirket Samsung'un yaşadığı sorunlardan ders almış olacak ki ürünün piyasaya çıkış tarihinive ilginç bir şekilde de neden ertelediğini açıklamadı. İlk kez kullanıcılara sunulacak olan cihazın sorunlu mu sorunsuz mu geleceğini ise önümüzdeki günlerde