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    Huawei Mate X'in, Ekim ayında satışa sunulacağı doğrulandı

    Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate X'in Ekim ayında satışa sunulmasının planlandığını şirket CEO'su açıklamıştı. Şimdi ise Huawei destek birimi doğruladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çinli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen IFA 2019 etkinliğinde, yeni amiral gemisi modellerinde kullanılacak olan Kirin 990 5Gyonga setini tanıtmıştı. Etkinlikte konuşan şirket CEO'su Richard Yu ise katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X'in ise Ekim ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtmişti.

    Kasım ayında tüm dünyaya dağıtılacak

    Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre Huawei müşteri hizmetleri sorumlularından Guan Wei, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in Ekim ayında çıkacağını doğruladı. Wei cihazın tam olarak hangi tarihte raflardaki yerini alacağını belirtmemiş olsa da, yakın bir zamanda bu bilginin Huawei tarafından açıklanacağını ima ediyor. Sızan bilgilere göre de Mate X ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve Kasım ayında da tüm dünyaya dağıtılacak.
    Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu aslında Haziran ayında piyasaya sürülecekti. Şirket Samsung'un yaşadığı sorunlardan ders almış olacak ki ürünün piyasaya çıkış tarihini erteledi ve ilginç bir şekilde de neden ertelediğini açıklamadı. İlk kez kullanıcılara sunulacak olan cihazın sorunlu mu sorunsuz mu geleceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.


    https://mspoweruser.com/confirmed-huawei-mate-x-will-launch-in-october/ Yorum Yaz
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