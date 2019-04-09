Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Huawei'nin 5G desteği de sunacak olan ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Huawei Mate X modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Şirketin resmi satış sitesinde listelenen cihaz Haziran ayında kullanıcılarla buluşacak.

Fiyatı göz korkutuyor

Dilerseniz konuya en can sıkıcı noktayla başlayalım. Huawei Mate X'in fiyatı ne doğrulandı, ne de reddedildi. Ancak büyük bir ihtimalle şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu 2.299 Euro (bugünkü kurla 14.658 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Huawei'nin çevrimiçi mağazası olan Vmall'da listelenmeye başlanan cihaz için yaklaşık iki ay daha beklenmesi gerekiyor.

https://news.mydrivers.com/1/621/621959.htm

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Ürünün ilk olarak Çin pazarında mı satışa sunulacağı ise şimdilik net değil. Huawei Mate X,yonga seti, 5G Balong 5000 modem,hızlı şarj, katlanabilirekran,arayüz veişletim sistemi ile kutudan çıkacak. Cihazın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağınıise şimdilik oldukça zor.