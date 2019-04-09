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Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate X'in ne zaman satışa sunulacağı belli oldu. İşte detaylar...
1 ay
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7
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin 5G desteği de sunacak olan ilk katlanabilir akıllı telefonu olan  Huawei Mate X modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Şirketin resmi satış sitesinde listelenen cihaz Haziran ayında kullanıcılarla buluşacak.

Fiyatı göz korkutuyor 

Dilerseniz konuya en can sıkıcı noktayla başlayalım. Huawei Mate X'in fiyatı ne doğrulandı, ne de reddedildi. Ancak büyük bir ihtimalle şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu 2.299 Euro (bugünkü kurla 14.658 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Huawei'nin çevrimiçi mağazası olan Vmall'da listelenmeye başlanan cihaz için yaklaşık iki ay daha beklenmesi gerekiyor.
Ürünün ilk olarak Çin pazarında mı satışa sunulacağı ise şimdilik net değil. Huawei Mate X, Kirin 980 yonga seti, 5G Balong 5000 modem, 55W hızlı şarj, katlanabilir OLED ekran, EMUI 9.1 arayüz ve Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Cihazın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağını kestirmek ise şimdilik oldukça zor.

https://news.mydrivers.com/1/621/621959.htm Yorum Yaz
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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Yanında hediye olarak ütü verirlerse çok kullanışlı olur
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Mesutzgvn 1 ay
Sıkıntı değil. Benim 1 bilemedin 2 maaşım kadar. Bence fiyatı ucuz. Almanya'ya gelsin hemen alırım.
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Kerim5100 1 ay
2 yıllık donanıma da bu fiyatı istemek gerçekten takdire şayan :D
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V4LKyR 1 ay
Ortamlarda şanımız yücelsin, herkes telefonumuza bakıp bize hayran kalsın ve önümüzde diz çöksün diye alacağız artık ne yapalım...
Acaba 512GB iPhone Xs Max sahibinden daha havalı olur muyum ki? :(
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alaz1903 1 ay V4LKyR
Daha havalı olmasını geçtim İphone sahiplerine "Sen bi sus fakir!" bile diyebilirsin :D
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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Yanında hediye olarak ütü verirlerse çok kullanışlı olur
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DIA 1 ay
temmuz sonu da TR ye gelir.
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