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Huawei MediaPad 10 FHD için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl
3,8b
1
39
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei, Şubat 2012'de resmen duyurduğu ikinci tablet bilgisayarı MediaPad 10 FHD için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Çinli üreticinin kıdemli başkan yardımcısı, tabletin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu. Sonrasında paylaşılan bu video ile birlikte MediaPad 10 FHD'nin uzun bir bekleyişin ardından tüketiciyle buluşmaya çok yakın olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
Metal arka kapak, geniş izleme açısına sahip IPS panel, 8.8mm'lik oldukça ince tasarım, yaklaşık 580 gram ağırlık, 8MP otomatik odaklanmalı, çift LED flaşlı kamera, 10.1 inç 1920 x 1200 piksel yüksek çözünürlüklü ekran, Full HD 1080p video oynatma desteği, nefes kesen Dolby ses teknolojisi, dört çekirdekli işlemci, 16 çekirdekli GPU, LTE iletişim teknolojisi ile 150Mbps mobil internet hızı, 160GB'a kadar bulut depolama hafızası ve Huawei'nin sunduğu diğer yazılımsal özelliklerin üzerinde durulduğu videoda, tabletin klavye standı ve çeşitli aksesuarları da gün yüzüne çıktı. 
Önümüzdeki ay 470 Dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı resmen dile getirilen MediaPad 10 FHD, muhtemelen Huawei K3V2 çipsetiyle çıkış yapan ilk cihaz olacak. Endüstride ilk defa kullanılacak bazı teknik özellikler içeren bu çipsetin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Tabletin piyasaya sürülmesinin ardından Ağustos sonu - Eylül başında yine aynı yongayla donatılan Ascend D Quad küresel pazara sunulacak. Önümüzdeki haftalarda Huawei'den satışın gerçekleşeceği bölgeler hakkında duyurular gelecek. Umarız iki amiral gemi cihazı da Türkiye'ye en kısa süre içerisinde giriş yapar. 
Huawei'nin resmi Youtube kanalı üzerinden paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/huaweidevice/posts/478120465534318 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
iPad-Nexus 7 ve Bu. Kaliteli diyip Başka tablet alanın aklından şüphe ederim
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ScuttleButtin 6 yıl
ürünün özelliklerini konuşmaya gerek yok donanım olarak newpad in yanına koyar.ama burada önemli olan ürünün stabil olması vede türkiyedeki fiyatı.
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aşkacısı 6 yıl ScuttleButtin
kadir_pentagram

ürünün özelliklerini konuşmaya gerek yok donanım olarak newpad in yanına koyar.ama burada önemli olan ürünün stabil olması vede türkiyedeki fiyatı.

aynen donanım ne kadar güçlü olursa olsun stabil olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz.
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KANUNI61 6 yıl
10 üzerinden 9 cok beğendim
aşmış adamlar kendini
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monoblaine 6 yıl
Özellikler ve tasarım Asus Transformer Pad Infinity'nin neredeyse aynısı. Klavye olayını bile aynen alıp kullanmışlar.

Her şeyi geçtim, firmanın logosu da bariz NBC kopyası.

Bu Çinliler inanılmaz üretkenler ama şimdilik özgün bir şeyler üretmek yerine sürekli başkalarını kopyalıyorlar.

E, kopyaladıkları ürünlerin üretimi de Çin'de yapıldığından, bu konuda pek zorluk çektikleri de söylenemez.
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Batuist 6 yıl
Bunun içine windows8 yüklesinler daha çok tutulur..
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SuperSantorelli 5 yıl Batuist
Batuist

Bunun içine windows8 yüklesinler daha çok tutulur..

işte o zaman mantarlar..
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.mert 6 yıl
cihaz 489$ altına bir fiyattan pazara sürülecek fiyatı rekabetci bence yeteri kadar
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e-mcani 6 yıl
bildiğin samsung galaxy tab tasarımının aynısı birde asus'un transformer padleriyle birleştirip klavye ve toucpad'in olduğu bir dock station eklemişler. ama yinede eğer fiyat olarak gerçekten büyük fark olursa (daha uygun olursa) alınabilir. yoksa fiyatlarıda diğer "teknoloji devi" şirketlerinki gibi olursa tercih edilmez...
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JohnLord 6 yıl
Çok güzel bir cihaz, Türkiyede Turkcell ve TTnetin getiriceğini umuyorum ve her ne kadar yurtdışı çıkış fiyatı 479 $ olsada Türkiyede Sırf Sanki İşlemcisini Ekranını Kendi Üretmiş Gibi Davranan Kazıkçı Firmalar Olduğu Sürece Biz 2000 TL'den aşşağıya alamayız.
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uA_Erencan 6 yıl
İnşallah bu 3G fiyatı olurda wifi li fiyat biraz daha düşük olur.
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WhiteLotus 6 yıl
Donanımı çok iyi fakat nexus7 nin arkasında google gibi bir dev var her daim yazılım desteği veren huawei ise bu konuda ne kadar başarısız olduğunu çoğunuz duymuştur yinede size kalmış tabi
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ment877 6 yıl
Özellikleri çok iyiymiş.Ancak her ne kadar farklı olsada Nexus 7 ile yarışabilmesi için rekabetçi bir fiyat politikasıyla piyasaya girmesi gerekiyor.Ayrıca tablet pazarında açık ara IPAD'in üstünlüğü var bunu aşmak içinde farklı şeyler yapmak gerekebilir.
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sticer12 6 yıl
huawei yavaş yavaş piyasaya yayılıyor ama tablet bence çok iddalı
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jovanovic 6 yıl
150 mbit hızı 3-5 yer dışında bulamayız zaten, dert etmeye gerek yok.
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