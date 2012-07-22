Huawei MediaPad 10 FHD için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı





Huawei, Şubat 2012'de resmen duyurduğu ikinci tablet bilgisayarı MediaPad 10 FHD için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Çinli üreticinin kıdemli başkan yardımcısı, tabletin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu. Sonrasında paylaşılan bu video ile birlikte MediaPad 10 FHD'nin uzun bir bekleyişin ardından tüketiciyle buluşmaya çok yakın olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Metal arka kapak, geniş izleme açısına sahip IPS panel, 8.8mm'lik oldukça ince tasarım, yaklaşık 580 gram ağırlık, 8MP otomatik odaklanmalı, çift LED flaşlı kamera, 10.1 inç 1920 x 1200 piksel yüksek çözünürlüklü ekran, Full HD 1080p video oynatma desteği, nefes kesen Dolby ses teknolojisi, dört çekirdekli işlemci, 16 çekirdekli GPU, LTE iletişim teknolojisi ile 150Mbps mobil internet hızı, 160GB'a kadar bulut depolama hafızası ve Huawei'nin sunduğu diğer yazılımsal özelliklerin üzerinde durulduğu videoda, tabletin klavye standı ve çeşitli aksesuarları da gün yüzüne çıktı.

Önümüzdeki ay 470 Dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı resmen dile getirilen MediaPad 10 FHD, muhtemelen Huawei K3V2 çipsetiyle çıkış yapan ilk cihaz olacak. Endüstride ilk defa kullanılacak bazı teknik özellikler içeren bu çipsetin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Tabletin piyasaya sürülmesinin ardından Ağustos sonu - Eylül başında yine aynı yongayla donatılan Ascend D Quad küresel pazara sunulacak. Önümüzdeki haftalarda Huawei'den satışın gerçekleşeceği bölgeler hakkında duyurular gelecek. Umarız iki amiral gemi cihazı da Türkiye'ye en kısa süre içerisinde giriş yapar.

Huawei'nin resmi Youtube kanalı üzerinden paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/huaweidevice/posts/478120465534318