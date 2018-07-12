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Huawei Nova 3 resmi lansman öncesinde görselleri ve tüm özellikleriyle açığa çıktı

Huawei‘nin 18 Temmuz'da tanıtacağı Huawei Nova 3'ün Vmall'da ön siparişe açılması cihazı tüm yönleriyle açığa çıkardı. İşte 6 GB RAM ve dört kameralı akıllı telefonun özellikleri ve görselleri.
10 ay
2,4b
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, Nova 3'ü 18 Temmuz'da düzenleyeceği lansman etkinliğinde tanıtacaktı ama akıllı telefon sürpriz bir şekilde e-ticaret sitesi VMall üzerinden ön siparişe açıldı. Listelemeye göre cihaz şirketin son Kirin 970 yonga seti ve 6 GB RAM'le güçlendirilmiş durumda. Beklenildiği gibi çentikli bir ekranla geliyor.
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Akıllı telefon microSD kart ile 256 GB'a kadar yükseltilebilir 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor. Ayrıca hızlı şarj için Huawei Super şarj teknolojisini destekleyen 3.750 mAh'lik bir pille donatıldığını görüyoruz. Aslına bakılırsa Nova 3, P20 Lite'a çok benziyor, ancak daha büyük bir ekranı ve hem arka hem de ön tarafında çift kamerası var.
Nova 3, Full HD+ çözünürlüklü 6.3 inç LCD ekrana sahip. Ayrıca cihazın 157 x 73.7 x 7.3 mm ebatlarında ve 166 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Parmak izi tarayıcısı arka panelde kameraların hemen altında orta kısıma yerleştirilmiş.

GPU Turbo ve 3D Qmoji ile geliyor

Akıllı telefonun arka kamera sistemi tam olarak Honor 10'daki gibi. Yani 16 MP (f/1.8) + 24 MP (f/1.8) çift ana kamera modülüyle geliyor. Ön tarafa ise 24 MP + 2 MP çift kamera var. Hem ön hem de arka kameralar portre modu çekimi yapabiliyor. Kutudan Android Oreo 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ile çıkan cihaz ayrıca grafik performansını %60'a kadar artıran GPU Turbo özelliğine sahip.
Nova 3, Samsung'un AR Emoji ve Apple Animoji özelliklerine karşı rekabet edebilmek için kullanıcıların yüzünü canlı Emoji'ye dönüştüren şirketin kendi 3D Qmoji teknolojisi ile birlikte geliyor. Ne yazık ki, VMall internet sitesi fiyat etiketini açıklamadı ancak cihazın siyah, mor, mavi ve altın renk seçeneklerine sahip olacağını ortaya koydu.

https://www.vmall.com/product/10086083900639.html Yorum Yaz
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Subat 9 ay
Tam ekran şöyle 5 inç 5.2 inç arası bir telefon çıksa ortalığı duman eder.. ama tutturdular 6 inç e..
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Mustafa-1453 9 ay
Bu ne arkadaş büyük ekran aşkı tabletmi gezdireceğim cebimde
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12 Angry Men 10 ay
Şu yeni çıkan telefonların alayı iphone x çakması.
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huseyincarnege 10 ay
çila parlat olmuş
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