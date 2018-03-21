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Huawei Nova 3E ön kamerada bir ilke imza atıyor

Özçekim tutkunuysanız Huawei Nova 3E akıllı telefonu sizi mest edebilir. Huawei Nova 3E modeli ön tarafta 24MP çözünürlüğünde Sony IMX578 sensörü ile bir ilke imza atıyor.
1 yıl
11,4b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin daha çok genç kitleye hitap eden Nova serisinin üçüncü nesli önemli bir yenilik ile geliyor.  Huawei Nova 3E modelinde Sony’nin yeni 24MP çözünürlüğünde IMX578 sensörü ilk kez kullanılıyor.

Huawei Nova 3E özellikleri ve fiyatı

5.8 inçlik ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunan model P20 serisinde de göreceğimiz çentik tasarımını benimsemiş. Alüminyum çerçeve ve cam kaplama tasarımını benimseyen model premium bir hissiyat veriyor. Kasanın kalınlığı 7.4mm, ağırlığı ise 145 gram.

Huawei Nova 3E modeline 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 659 yonga seti güç veriyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri ile destekleniyor. Aslında Huawei P20 Lite ile hemen hemen aynı özellikler diyebiliriz ancak ön kamera oldukça farklı. 

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Telefonun dikkat çeken kısmı ön kamerası. Sony’nin 24MP çözünürlüğünde IMX578 sensörü ilk kez kullanılıyor. Yeni sensör yüzde 20 daha iyi çözünürlük, yüzde 33 daha iyi karanlık ortam performansı ve yüzde 26 daha iyi renk üretimi sunuyor.

Huawei ön kamerayı güzelleştirme algoritması, donanım bazlı HDR, akıllı LCD ekran flaşı gibi özelliklerle desteklemiş. Firma cihazını özçekim canavarı olarak nitelendiriyor. Arka kısımda ise 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera var ve bulanıklık efekti verebiliyor.

Android 8 tabanlı EMUI 8 arayüzünün kullanıldığı modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj olabiliyor. Telefon 4GB +64GB kapasite 315$, 4GB + 128GB kapasite 350$ şeklinde haftaya piyasaya sürülecek.  

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/20/huawei-nova-3e-official-features-worlds-first-24mp-imx578-selfie-shooter/ Yorum Yaz
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JQKER 1 yıl
hazır o çentik var iken neden arka kamera ile aynı yapamıyorlar ? ön kamera hep daha düşük oluyor
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HLLBN 1 yıl
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Whippoorwill 1 yıl
Huawei'nin efsane tasarımlarına ne oldu yahu?
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zolzauza 1 yıl
Vallaha o kadar çirkinimki selfie çekmek için telefon almam/yenilemem...parama yazık :)
Ama beni yakışıklı gösterecekse o ayrı :)
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OverClocK1ng 1 yıl
"yüzde 33 daha iyi karanlık ortam performansı"
Neye göre %33? Galaxy S9 a göre % kaç mesela?...
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Ekrem71.5 1 yıl
çentik sevmeyenler gözleri yaşlı :(...
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izmirliyim_89 1 yıl
Her 5 ayda bir model çıkart ne güzel.. teknolojiye asla yetisemicez
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buraoca2 1 yıl
Fiyati Pahalı alt - orta seviye bir cihaz için.
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sistemli adam 1 yıl
Selficiler bunu beğendi, çentikçiler beğenmedi.
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